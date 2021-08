THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että 18 vuotta täyttäneiden tilastossa Suomi on suunnilleen Saksan vauhdissa rokotekattavuudessa.

Rokotekattavuuden nousemista pidetään hyvin tärkeänä keinona hillitä covid-19-tautiin sairastumista Suomessa. Monet tilastoja seuraavat suomalaiset ovat olleet huolissaan siitä, miksi ensimmäisen koronarokotteen antaminen etenee hitaasti.

IS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, miksi ensimmäisen koronarokotteen saaneiden prosenttiluku näyttää junnaavan paikoillaan. Lukemahan on ollut pitkään 70 prosentin tuntumassa.

– Alle 12-vuotiaita ei edelleenkään rokoteta eli tämä johtuu matematiikasta. Koko väestöstä on todellakin rokotettu noin 70 prosenttia. Katsoin juuri uusimman tiedon ja ykkösrokotteen saaneiden luku on nyt 69,97 prosenttia, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo torstaina.

12–17-vuotiaiden rokottaminen aloitettiin elokuun alussa. Tällöin se ihmismäärä, joka lasketaan rokotettaviin nousi, joten prosentuaalinen osuus rokotetuista laski.

Jos seuraamme ykkösrokotteita saaneista niitä, joita rokotetaan, luvut ovat isommat.

– 12 vuotta täyttäneistä ykkösrokotteen on saanut jo 79,2 prosenttia. Yli 12-vuotiaista toisen annoksen on saanut noin 50 prosenttia, Kontio sanoo.

Kontio kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön ja maan hallituksen tavoite on, että 12 vuotta täyttäneistä 80–90 prosenttia olisi saanut kaksi rokoteannosta.

Milloin Suomi voisi saavuttaa tämän tavoitteen?

– Arvioni on se, että tavoite saavutetaan noin lokakuun loppuun mennessä. Tässä auttaa se, että Suomeen on tulossa paljon rokotteita tällä ja ensi viikolla. Tavoitteeseen tarvittavat rokotteet on saatu maahan todennäköisesti syyskuun loppuun mennessä. Osa kunnista ei ole toisin vielä voinut siirtyä rokotusvälissä 12 viikosta kahdeksaan viikkoon, koska kaikki rokotteet menevät jo varattuihin aikoihin, Kontio sanoo.

Millainen on Suomen rokotekattavuus muihin Euroopan maihin, esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan, verrattuna?

– Kansainvälisissä tilastoissa katsotaan kattavuutta 1 -vuotta täyttäneissä. Tässä tilastossa Suomi on vähän Ruotsia edellä. Suomen luku 1. annoksissa on 83 ja Ruotsin 81. Kakkosannoksissa Suomi on hieman Ruotsin jäljessä. Suomi on suunnilleen Saksan vauhdissa, sillä Saksa on antanut noin 10 prosenttia vähemmän ykkösannoksia kuin Suomi, mutta 10 prosenttia enemmän kakkosannoksia kuin Suomi, THL:n Kontio kertoo.