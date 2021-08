Burkien kysyntä räjähti Afganistanissa – ”Tuntuu kuin identiteettini pyyhittäisiin pois”

Talebanin uuden valtakauden alku on tuonut monien mieleen elävänä muistot parinkymmenen vuoden takaisesta hirmuhallinnosta.

Talebanin valtaannousu on pakottanut monet afganistanilaiset naiset varautumaan jälleen itsensä peittämiseen. Tämän seurauksena perinteisten burkien kysyntä on noussut viime aikoina merkittävästi, kertoo The Guardian.

– Viime vuonna nämä burkat maksoivat 200 afgaania (noin 2 euroa). Nyt niitä yritetään myydä meille yli kymmenkertaisella hinnalla, kertoo eräs burkaostoksilla oleva kabulilaisnainen The Guardianille.

Burkan käyttöä valvottiin tiukasti Talebanin ollessa viimeksi vallassa vuosina 1996–2001. Silloin julkisella paikalla ilman sitä oleskeleminen johti koviin rangaistuksiin, kuten ruoskaniskuihin.

Talebanin kaatumisen jälkeen monet jatkoivat burkien käyttöä uskonnollisista syistä tai perinteisiin vedoten. Samanaikaisesti miljoonat afgaaninaiset alkoivat toisaalta pukeutua vapaammin, minkä koettiin symboloivan maan uutta suuntaa.

Viime viikkojen tapahtumat tuovat monien mieleen elävänä muistot reilun kahdenkymmenen vuoden takaisesta hirmuhallinnosta.

– Me vanhemmat naiset olemme keskustelleet siitä, miten heikko naisen asema oli ennen. Asuin silloin Kabulissa ja muistan, miten naisia ja tyttöjä hakattiin, jos he lähtivät kotoaan ilman burkaa, kertoo 60-vuotias Fawzia The Guardianille aiemmin.

Kabulissa kaksi kolmannesta asukkaista on alle kolmekymppisiä. Valtaosa naisista ei ole koskaan elänyt Talebanin alla. 26-vuotiaan Habiban vanhemmat ovat rukoilleet häntä käyttämään burkaa tilanteen alettua.

– Äitini sanoo, että minun pitäisi ostaa burka. Vanhempani pelkäävät Talebania, hän sanoo.

– Meillä ei ole burkaa kotona, ja tarkoituksenani ei ole ostaa sellaista. En halua piiloutua kangasverhon taakse. Jos käytän burkaa, se tarkoittaa, että hyväksyn Talebanin hallinnon, ja olen antanut heidän kontrolloida minua. Pelkään, että menetän kaikki saavuttamani asiat, joiden eteen olen taistellut.

Monet Kabulin nuoret naiset ovat samassa vaikeassa tilanteessa epätoivon ja uhmakkuuden välillä. Malli ja suunnittelija Amul on työskennellyt vuosia pienen yrityksensä eteen. Nyt sen tulevaisuus on uhattuna.

– Elämäni tarkoitus on ollut tuoda esille afgaaninaisten kauneutta, luovuutta ja moninaisuutta, hän kertoo The Guardianille.

Amul on koko elämänsä taistellut burkaan pukeutuneen kasvottoman afgaaninaisen mielikuvaa vastaan.

– En koskaan uskonut pukeutuvani sellaiseen, mutta nyt en ole varma. Tuntuu kuin identiteettini pyyhittäisiin pois.