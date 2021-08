Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi keskiviikkona, ettei lievennyksiä yleisötapahtumiin ole luvassa vielä tällä viikolla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston viime viikolla tekemät päätökset yleisötilaisuuksien rajoituksista astuvat voimaan perjantaina. Rajoitusten myötä yli 25 henkilön sisätapahtumissa yleisö täytyy jakaa erillisiin, korkeintaan 25 henkilön lohkoihin. Ulkotapahtumissa lohkoissa saa olla enintään 50 henkilöä.

Myös Kansallisoopperan syyskausi alkaa perjantaina ja oopperan pääjohtaja Gita Kadambi kertoi muun muassa Ylelle viime viikolla, ettei ooppera aio lohkoa katsomoa. Hänen mukaansa oopperassa huolehditaan kahden metrin turvaväleistä ja saliin aiotaan ottaa vajaat 300 ihmistä. Katsomoon mahtuisi kaikkiaan yli 1300 henkilöä.

Kadambi sanoi Ylelle toivovansa, että määräys yleisölohkoista poistuisi ennen perjantaita, jolloin Kansallisoopperan kausi alkaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin kertoi keskiviikkona, että lievennyksiä yleisötilaisuuksien rajoituksiin ei ole tulossa ainakaan tällä viikolla. Avi kertoo tiedotteessa, että se odottaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä, ennen kuin alkaa käsitellä asiaa.

– Arvioimme ohjauksen vaikutuksia päätöstemme suhteen välittömästi, kun saamme ohjauskirjeen. Vielä sitä ei ole meille tullut. Arviointi ja mahdollisten uusien päätösten laadinta täytyy tehdä huolellisesti ja asiassa kuullaan myös tartuntatautilain mukaisia asiantuntijatahoja, joten tällä viikolla emme pysty uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista tekemään”, aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen kertoo tiedotteessa.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Kansallisoopperan pääjohtajaa Kadambia kommentoimaan asiaa. Oopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoi Ilta-Sanomille, ettei asiaan ole tällä hetkellä uutta kommentoitavaa.

– Odotamme STM:n ohjauskirjettä, niin kuin olemme odottaneet jo viikon päivät, Riekki sanoo.

Riekki ei kommentoi sitä, miten aluehallintoviraston päätös olla lieventämättä rajoituksia vaikuttaa perjantain kauden avaukseen tai sitä, aiotaanko perjantain esitys vieläkin järjestää ilman yleisölohkoja.

Aluehallinto virasto toteaa tiedotteessaan, että rajoituksia valvoo tartuntatautilain mukaan poliisi. Ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista kertoo, että tilannetta käydään läpi Kansallisoopperan ja aluehallintoviraston kanssa perjantaina, kun päätös yleisörajoituksista astuu voimaan. Vastuu tapahtumasta ja sen laillisuudesta on aina järjestävällä taholla.

– Lähtökohta on se, että katsomme yhdessä, millä tavalla he (Kansallisooppera) ovat ottaneet huomioon kokoontumislain säännökset, yleisötapahtumista annetut säännökset ja millä tavalla tartuntatautilain nojalla annetut määräykset on huomioitu, Porola sanoo.

Jos tilaisuus kuitenkin järjestettäisiin selvästi lainvastaisesti, olisi sen keskeyttäminen Porolan mukaan yksi vaihtoehto. Järjestäjän kanssa voidaan myös käydä keskusteluja tapahtuman aikana, jotta epäkohdat hoidetaan kuntoon.

– Jälkikäteenkin voidaan arvioida esitutkinnan keinoin, onko syyllistytty rikkomuksiin, hän lisää.

Porolan mukaan on kuitenkin syytä pohtia, tulkitaanko aluehallintoviraston määräystä yleisölohkoista kirjaimellisesti vai yrittäen tavoittaa sen ajatus.

– Lohkojen idea on se, että saniteetti- ja virkistystiloissa voidaan käydä turvallisesti. Jos tämä voidaan toteuttaa jollain tavalla muutoin, esimerkiksi henkilökunnan ohjauksella, se voi olla täysin saman veroinen asia.

– Jos tilanne on rauhallinen, eikä kukaan kokoonnu yli 25 hengen laumoihin, niin silloin ei vaikuttaisi aivan ilmeiseltä, että tilanne on ongelmallinen, hän myös toteaa.

Aluehallintoviraston määräyksen mukaan lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee myös olla omat kulkureitit, tarjoilupalvelut ja saniteettitilat sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa.