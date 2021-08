Sähköpostiviestin saatteena on linkki MV-sivustolle, Kärkkäinen kertoo.

Tavaratalo Kärkkäisen työntekijöitä on kehotettu sisäisessä sähköpostissa olemaan ottamatta koronavirusrokotetta, kertoo Iltalehti. Viestin, jonka Iltalehti on nähnyt, on lähettänyt toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen.

– Lukekaa ja katsokaa nämä videot ja kieltäytykää piikistä, kauppias kirjoittaa Iltalehden mukaan.

Viestin saatteena on linkki MV-sivustolle.

Kärkkäinen vahvistaa IS:lle lähettäneensä työntekijöille Iltalehden kuvaaman sähköpostiviestin.

– Pitää paikkansa, että olen laittanut lyhyen meilin, jossa kehotan heitä tutustumaan asiaan tarkemmin, lukemaan MV-lehden jutun, katsomaan siinä artikkelissa olevat videot sekä kieltäytymään piikistä.

Miksi kehotitte tekemään näin?

– Sen takia, että siitä on nyt ilmennyt niin paljon haittavaikutuksia, että rokotetta ei ole missään tapauksessa järkevää ottaa.

Minkälaisia haittavaikutuksia?

– Lähinnä näitä veritulppia ja aivoverenvuotoja, tällaisia. Tuttavapiirissänikin on ilmennyt kuolemia veritulppaan ja aivoverenvuotoon.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea listaa sivuillaan eri valmistajien koronarokotteiden käsitellyt haittavaikutusilmoitukset. Tehtyjä ilmoituksia oli 10.8. mennessä käsitelty noin 3 000 kappaletta kun annettuja rokoteannoksia oli melkein 6 miljoonaa.

Fimean ja THL:n mukaan valtaosa koronarokotteiden haittavaikutuksista on lieviä. Kärkkäisen kuvaamat veritulpat eli ”hyytymishäiriöt” ovat THL:n mukaan erittäin harvinaisia.

Heinäkuussa Helsingin Uutisten haastattelema Fimean päällikkö Liisa Näveri kertoi, että Suomessa on kaiken kaikkiaan vain yksi tapaus, jossa katsotaan rokotteen aiheuttaman haitan johtaneen kuolemaan. Vertailun vuoksi koronavirukseen on THL:n mukaan kuollut Suomessa yli tuhat ihmistä.

Sekä THL että Maailman terveysjärjestö WHO kertovat lääkeviranomaisten myöntävän myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä niiden tehosta että turvallisuudesta. Molemmat suosittavat koronarokotteen ottamista.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että lääkeviranomaiset seuraavat koronarokotteiden haittoja eri tietolähteistä koko ajan ja punnitsevat rokotteiden mahdollisia haittoja ja hyötyjä.

Esimerkiksi harvinaisia verenhyytymishäiriöitä aiheuttaneen AstraZenecan rokotteen käyttö rajattiin vanhempiin ikäryhmiin juuri tarkan hyöty-haitta-punninnan vuoksi.

– Käytössä olevien koronarokotteiden kohdalla hyödyt ovat merkittävästi mahdollisia haittoja suuremmat, ja rokote kannattaa ehdottomasti ottaa, jos ei halua sairastua vakavaan koronatautiin, Nohynek toteaa.

Juha Kärkkäinen, oletteko tietoinen, että koronarokotteen on todettu olevan erittäin tehokas vakavaa koronatautia vastaan?

– En usko tuota. Kun katsot tuon (MV-lehden) linkin, minkä olen lähettänyt, katso minkälaisia asiantuntijoita siellä on, Kärkkäinen sanoo.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kommentoi IS:lle rokotteiden tehokkuutta.

– Hyvin tiedetään, että kaikki meillä käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin deltavariantin aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta. Sata prosenttia suoja ei ole, mutta puhutaan yli 90 prosentin suojatehosta.

Jos työntekijä ottaa rokotteen, vaikuttaako se hänen asemaansa työpaikalla?

– Eihän me tiedetä, kuka on ottanut rokotteen ja kuka ei, ei se tule vaikuttamaan millään tavalla. Se on täysin vapaaehtoista, ihan kuin maskien käyttökin on meillä. Meillä ei painosteta eikä pakoteta maskin käyttöön, meillä voi käyttää tai olla käyttämättä. Näyttäisi siltä, että suurin osa käyttää, Kärkkäinen toteaa.

Eikö työntekijöiden rokottamattomuus vaikuta asiakkaidenne turvallisuuteen liikkeissänne?

– En usko kyllä missään tapauksessa. Jos on sairaana, silloin pitää olla kotona, se on ihan normaali käytäntö. Ei olla tultu ennenkään eikä tulla nytkään.

Rämet kertoo, että rokotetun henkilön todennäköisyys tartuttaa tautia on merkittävästi rokottamatonta pienempi.

– Tähän liittyy myös muiden ohjeiden noudattaminen, eli turvavälit ja hengityssuojaimet. Rokottaminen on yksi osa kokonaisuutta, joka auttaa turvaamaan asiakkaitakin.

Rämetin mukaan rokotteista on liikkeellä paljon väärää tietoa.

– MV-lehti ei ole ehkä ihan maailman luotettavinta tietoa ylipäätään mistään aiheesta. Netistä löytyy muutenkin useita englanninkielisiä videoita, joissa tieteelliseltä kuulostavilla, mutta virheellistä tietoa sisältävillä väittämillä pyritään välittämään rokotevastaista tietoa.

Rämet muistuttaa, että rokotteen ottaminen on työntekijän henkilökohtainen terveysasia.

– Työnantaja ei ole oikeutettu epäämään kenenkään rokotteen ottamista.

Nohynek kertoi aiemmin IS:lle kutsuvansa ”kulkutautimyönteiseksi” sellaista ajattelua, jossa rokotteet torjutaan kokonaan. Rokotevastaisen ihmisen tulisi Nohynekin mukaan miettiä vaihtoehtoa.

–Jos haluaa altistua luonnonsairaudelle ja hankkia sitä kautta immuniteetin, joka kestää näillä näkymin 6–12 kuukautta, ottaa vastaan kaiken sen, mitä se saattaa tuoda mukanaan: erilaiset viruksen käynnistämien tulehdusprosessien aiheuttamat sydän-, keuhko- ja hermostolliset ongelmat sairaalahoitoineen, mahdolliset longcovidit. Se on se toinen vaihtoehto.