8 asiaa paljastaa, että nyky-Venäjä on vähän kuten Neuvostoliitto

Neuvostoliitto kaatui, mutta Venäjä on yhä sen perillinen monessa.

Vladimir Putin on johtanut Venäjää presidenttinä, pääministerinä ja jälleen presidenttinä yhteensä 21 vuotta.

Neuvostoliiton lopusta tulee jouluna 30 vuotta. Sen perintö elää nyky-Venäjällä kuten tsaarin Venäjän perintö eli Neuvostoliitossa.

Itsevaltias johtaja

Vladimir Putin, 68, on johtanut Venäjää presidenttinä ja pääministerinä 21 vuotta. Viimeistään hänen uusi nousunsa presidentiksi vuonna 2012 vahvisti sen, mitä monet olivat pelänneet. Venäjä sai uuden itsevaltiaan.

Vuonna 1905 tsaari Nikolai II:n itsevaltius horjui tappiollisen Japanin sodan vuoksi. Hän joutui perustamaan parlamentin alahuoneen, duuman. Sen päätöksiä valvoi tsaarin näpeissä ollut ylähuone.

Vuoden 1917 ensimmäisen vallankumouksen jälkeen koettiin lyhyt vapaampi kausi, joka päättyi bolsevikkien valtaannousuun samana vuonna. Sen jälkeen seuraava demokraattinen kokeilu alkoikin Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen vuonna 1991. Demokraattiset perinteet ovat siis olemattomat.

Putin on säilyttänyt demokratian kuoren muka keskenään kilpailevine puolueineen, vaikka häntä tukevaa Yhtenäistä Venäjää avitetaankin vaaleissa. Nykyisen duuman oppositiopuolueet ovat lojaaleja presidentille.

Duuman oppositiopuolueet ovat Putinin takana.

Putinilla voi väittää olevan enemmän valtaa kuin kellään neuvostojohtajalla Stalinin jälkeen. Neuvostopamppujen piti varoa muita hallitsevan politbyroon jäseniä ja pyrkiä näiden kanssa yhteisymmärrykseen. Putin ainakin näyttää hallitsevan oman päänsä mukaan.

Valvontakoneisto

Erilaisten salaisten poliisien historia Venäjällä juontaa Iivana Julman opritshnikkeihin 1500-luvulla. ”Tsaarin koirat” palvelivat vain herraansa ja auttoivat tätä taistelussa omapäistä ylhäisöä vastaan.

Vuosisatojen aikana Venäjän ylintä valtaa palvelevat poliisijärjestöt saivat uusia oppeja. 1900-luvun alussa ne vainosivat vasemmistolaisia vallankumouksellisia.

Kun Lenin otti vallan, hän käski Feliks Dzerzhinskiä perustamaan bolsevikeille oman salaisen poliisin. ”Rauta-Feliksistä” oli tullut armoton kostaja itse tsaarin kidutuskammioissa kärsiessään. Hän perusti Tshekan, ensimmäisen Neuvostoliiton monista salaisista poliiseista.

Presidentti ja turvallisuuspalvelu ovat edelleen läheiset. Entinen FSB:n johtaja Vladimir Putin (vas.) tapaamassa nykyistä seuraajaansa Aleksander Bortnikovia kesäkuussa 2020.

Stalinin hirmuvallan aikana järjestöjen nimet vaihtuivat usein ja johtajat vaihtuivat yhä julmempiin miehiin. Heistä pahamaineisin oli Lavrenti Berija. Neuvostoliiton kaatuessa turvallisuuspoliisi tunnettiin nimellä KGB. Sen riveissä Vladimir Putin oli palvellut.

KGB ei tuhoutunut. Siitä kehittyi FSB, jota Putin ehti johtaa ennen nousuaan Venäjän presidentiksi. Viime vuosina FSB:n ja muiden palveluiden merkitys on vain kasvanut.

Vankileirien maa

Tsaarit teloituttivat vastustajiaan, heittivät näitä tyrmiin ja karkottivat valtavaan Siperiaan. Itse Siperiassa virunut Stalin kehitti järjestelmän entistä julmemmaksi. Hän käytti pakkotyötä neuvostotalouden rakentamiseen.

Stalinin jälkeen järjestelmää purettiin, mutta toisinajattelijat saattoivat yhä löytää itsensä kurjista oloista.

Putin on ottanut vanhat keinot käyttöön. Tunnetuin vankileirin asukas on oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi, jonka syytteitä on laajalti pidetty tekaistuina.

Navalnyin kohtalo on saanut kansan liikkeelle myös Venäjän ulkopuolella. Huhtikuussa mieltä osoitettiin Lontoossa.

Vankiloiden lisäksi vallan vastustajia uhkaavat myös salamurhat. Niitä ovat toteuttaneet myös Venäjän sisällä olevasta Tshetsheniasta tulevat palkkamurhaajat.

Ramzan Kadyrovin paikallinen hirmuhallinto on outo ilmiö. Neuvostovalta olisi murskannut Kadyrovin ”tasavallan” ihan varmuuden vuoksi. Putin ilmeisesti katsoo siitä olevan hyötyä.

Opposition voimahahmon Aleksander Navalnyin tukijat ovat saaneet osakseen kovaa kohtelua.

Vakoilun suurvalta

Bolsevikit toimivat maan alla ennen valtaannousuaan. He rakensivat suhteet Euroopan äärivasemmistoon jo tuolloin. Valtaan noustuaan he kannustivat sitä nousemaan kapinaan. Kommunisteiksi nimensä vaihtaneet bolsevikit perustivat Kominternin, joka koordinoi ”maailmanvallankumousta”. Sillä oli tärkeä merkitys erityisesti aatteen levitessä yhä uusiin maihin. Kominternin innoittamana useissa siirtomaissa alkoi itsenäistymiseen johtanut kamppailu.

Monet länsimaissakin tunsivat sympatiaa uutta sosialistista valtiota vastaan ja olivat valmiita auttamaan sitä myös tietojen hankinnassa. Neuvostotiedustelu solutti Britannian vastavakoilun. Kun Yhdysvallat kehitti atomiasettaan, Moskova sai tarkat tiedot.

Neuvostoliiton kaaduttua opittuja taitoja ei haluttu hukata. Kullanarvoinen oli sotilastiedustelu GRU, joka säilytti nimensäkin.

GRU on saanut pahan maineen, kun sen agentteja on epäilty murhista ja murhayrityksistä. Ne eivät ole aina onnistuneet. Perustehtävässään GRU:ta pidetään tehokkaana. Venäjä on kehittänyt erityisesti kybervakoilun osaamistaan. Sitä toteuttavat myös muodollisesti valtiosta riippumattomat ryhmät.

Neuvostoliitto käytti ulkomaisissa operaatioissaan hyväksi muiden maiden kommunistisia puolueita ja muita vasemmistolaisia ryhmiä. Sellaisia on yhä. Osa tuntee vanhasta muistista sympatiaa Venäjää kohtaan. Niiden merkitys kotimaissaan on yleensä pieni.

Tehokkaammiksi erityisesti Euroopassa ovat tulleet äärioikeistolaiset puolueet, joiden poliittinen kasvaa. Osa niiden johtajista ihailee Putinin autoritaarisia otteita. Venäjä haluaa hyötyä tästä.

Kaukaiset sotakentät

Neuvostoliiton kylmä sota Yhdysvaltain kanssa ulottui ympäri maailman, vaikka suurvallat pyrkivätkin välttämään sitä, että niiden joukot olisivat joutuneet suoraan vastakkain.

Neuvostoliittolaiset sotilasneuvonantajat kuitenkin toimivat monella mantereella. Joskus maan sotilaat osallistuivat myös taisteluihin.

Putinin aikana Venäjä on käynyt rajoillaan sotia, jotka varsinkin Kaukasiassa muistuttavat tsaarin ajan pikkusotia. Ukraina on oma tapauksensa.

Putin yllätti maailman, kun lähetti armeijansa Syyriaan diktaattori Bashar al-Assadin tueksi. Venäläisiä sotilaita on nähty myös Venezuelassa, Libyassa ja eri Afrikan maissa. Usein he ovat palkkasotilaita, jotka kuitenkin aina palvelevat myös Venäjän etua. Aatteen levittämisen on korvannut bisnes.

Venäjä on harvoja maailman maita, jotka avoimesti tukevat Syyrian diktaattori Bashar al-Assadia.

Ydinasemahti

Neuvostoliiton romahduksen pääsyitä oli, että maa kilpaili itseään vauraamman Yhdysvaltain kanssa asevarustelussa. Siinä tärkeintä oli ydinaseiden kehittäminen.

Neuvostoliitto jätti ne perinnöksi Venäjälle, joka vaalii sitä huolella. Ydinaseiden vuoksi Yhdysvaltojenkin pitää varoa sanojaan ja toimiaan Venäjän kanssa.

Venäjän ydinasemahti on tolkuton ja riittäisi yksinään koko planeetan tuhoamiseen. Putin kuitenkin mainostaa ja pelottelee uusilla ihmeydinaseilla. Osaa ideoista pidetään mahdottomina, osaa uhkaavina.

Raaka-aineiden viejä

Tsaarin Venäjän talous kärsi taloushistorioitsijoiden mukaan pääomien puutteessa. Valtavassa maassa oli rikkauksia ja työvoimaakin, mutta valtavat etäisyydet haittasivat kummankin hyödyntämistä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Venäjä ei ehtinyt nousta talousmahdiksi, jota monet pitivät mahdollisena.

Stalin yritti ratkaista ongelman väkivallalla. Valtavat vankijoukot lähetettiin muokkaamaan erämaita Venäjän Karjalasta Tyynellemerelle. Osin edistys todella oli häikäisevää, osin täyttä huijausta. Se toteutettiin ihmishengistä piittaamatta.

Toisen maailmansodan tuhojen jälkeen Neuvostoliitto pystyi uudelleenrakentamaan talouttaan, mutta sitten sen kehitys tyssäsi. Järjestelmä ei tarjonnut yksilöille houkuttimia panna työhön parastaan.

Neuvostoliiton tärkeimmäksi vientituotteeksi tuli öljy. 1970-luvun öljykriisin aikana tuotot kohosivat hurjiksi, mutta markkinatalouteen tottumattomat neuvostojohtajat eivät varautuneet pahaan päivään. Tämä kiihdytti talouden täydellistä romahdusta 1980-luvulla.

Venäjän tunnetuimmat vientituotteet ovat edelleen kaasu ja öljy. Niiden tuotot ovat vahvasti markkinoista riippuvaiset.

2020-luvulla Venäjän tunnetuimmat vientituotteet ovat öljy ja maakaasu. Tuotot ovat ailahtelevien markkinoiden varassa. Ongelma on tiedostettu, mutta kulutustavaratuotantoa ei ole saatu aikaiseksi. Maatalouden kehittämisessä edistytään, mutta se ei korvaa polttoainekauppaa.

Venäjän talouden investointeja estävät nyt ikivanhojen ongelmien lisäksi Ukrainan sodan ja muiden tekojen vuoksi määrätyt talouspakotteet.

Venäjän taloudessa on yhä romahduksen mahdollistavia riskejä, vaikka valtio on koonnutkin rahastoja niistä selviytymiseksi. Valtavat mahdollisuudet pysyvät aina vain hyödyntämättä.

Suuri ja mahtava

Neuvostoliiton romahtaessa Moskovan hallitsema alue ja väkimäärä pienenivät valtavasti. Maailmanvallankumouksen veturista tuli yhdessä yössä sivuraiteelle joutunut pikkupuksu.

Kansalaisten itsetunto sai kovia kolauksia. Kadonneen aatteen metsästys sujui huonosti. Putinin aikana on luotu hybridi, joka yhdistää sekä tsaarin että neuvostoajan loiston muistoja.

Kansallislaulu Suuri ja mahtava soi nyt uusin sanoin. Kremlin palatseissa matkitaan tsaarin ajan sotilasmenoja. Ortodoksikirkko on vallan tuki kuten tsaarin päivinä. Nyt sitä sympatisoi jopa apupuolueeksi alistettu kommunistit.

Sotilasparaatit ovat edelleen näyttäviä. Kuva toukokuun 2021 voitonpäivän paraatin harjoituksista.

Vanhaa Venäjää, Neuvostoliittoa ja Putinin Venäjää yhdistää militarismi. Venäjä on suurten isänmaallisten sotien maa. Niiden muisto yhdistää kansaa. Toisesta maailmansodasta on tehty myyttisen palvonnan kohde.

Nuorisoa kannustetaan sotaisten harrastusten pariin. Punaisen torin paraatit ovat yhtä sotaisia kuin neuvostoaikoinakin.

Venäläisen nationalismin heikkous on, että se ei saa ihailijoita ulkomailta samalla tavalla kuin Neuvostoliiton internationalismi. Välttämättä näitä ei halutakaan. Maailmanvallankumous lensi historian roskakoriin, ja Venäjä keskittyy hankkimaan hegemoniaa lähialueillaan.

Venäjän idea on sekasikiö.