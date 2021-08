IS:n haastattelemat asiantuntijat kertovat, millaisia positiivisia merkkejä koronatilanteessa on nähtävissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että Suomessa on keskiviikkona raportoitu 673 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 119 320 koronavirustartuntaa.

Suomen koronavirustilanteessa näkyy vihdoin toivoa paremmasta. Käänne alkoi oikeastaan jo näkyä, kun päiväkohtaiset tartuntaluvut alkoivat pudota viime viikon noin tuhannesta selvästi alas päin. Nyt päivän luvut ovat olleet noin 600 tartunnan tuntumassa.

1. Uusien tapausten määrä hiipuu

– Husin alueella tapausmäärien kasvu näyttää hidastuvan ja kääntyvän hiljalleen laskuun, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo positiivisesta signaalista.

2. Positiivisten koronatestitulosten osuus laskee

Toinen selvä merkki paremmasta on se, että testatuista positiivisen tuloksen saaneiden osuus alkaa myös laskea.

– Koronavirustesteistä Husin alueella on vain 4 prosenttia positiivisia, eli luku on laskenut. Pitää tietysti olla tarkkana, etteivät luvut lähde nousuun esimerkiksi opiskelijoiden aloittaessa opintonsa, kun ihmisten väliset kohtaamiset tällöin lisääntyvät, Lehtonen sanoo.

3. Rajoitukset toimivat

Myös koronarajoitukset toimivat. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kaikille yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä aina, kun liikutaan paikoissa, joissa on muita ihmisiä.

Ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää on rajoitettu valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

– Ravintoloiden kiinni oleminen yöaikaan on parantanut Suomen koronalukuja, Lehtonen kertoo.

Asialla on tietysti myös kääntöpuolensa. Rajoitukset ovat olleet monin paikoin alan yrittäjien ja työntekijöiden toimeentulolle rankkoja heikennyksiä.

4. Rokotettujen määrä kasvaa

Ensimmäinen rokoteannoksen on saanut Suomessa 69,0 prosenttia ja toisen annoksen 42,8 prosenttia väestöstä. Rokotukset etenevät jatkuvasti, mikä parantaa tilannetta.

Lehtonen korostaa rokotuksessa käymisen merkitystä Suomen koronatilanteen paranemisessa.

– Mitä parempi on Suomen rokotekattavuus siitä parempi on koko maan tilanne, Husin Lehtonen kertoo.

Myös 12–15 vuotiaita nuoria on rokotettu.

5. Rokotusten suojateho näkyy

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoi Ilta-Sanomille jo 6.7. että rokottamattomien osuus sairastuneissa korostui varsinkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Kaksi kertaa rokotetut ovat sairaalapotilaiden joukossa hyvin harvinaisia ja yhdenkin kerran rokotettuja on vähän. Rokotukset ovat tärkein keino päästä tästä ulos ja suojata itseämme sekä lähipiiriämme, Järvinen sanoi tuolloin IS:lle.

Lehtonen avaa IS:lle lukuja tarkemmin.

– Husin alueella sairaalahoitoon joutuneista noin 75–80 prosenttia on kokonaan rokottamattomia. Loput ovat saaneet yhden rokotteen. Täyden rokotussarjan saaneita sairaalahoitoon joutuneista on vain yksittäisiä tapauksia, Lehtonen sanoo.

THL painottaa nyt vahvasti rokotusten tärkeyttä sairastumisen estämisessä.

– On ilahduttavaa, että vaikka koronavirusinfektioiden määrä on vielä iso, sairastuneiden määrän kasvu suhteessa havaittuihin infektioihin on hidastunut. Rokotusten antama suojateho näkyy siinä, että valtaosa sairastuneista on rokottamattomia ja vanhemman väestön osuus covid-19-tautiin sairastuneista on vähentynyt. Heistähän valtaosa on saanut jo kaksi rokoteannosta, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo.

6. Vakavaan tautimuotoon sairastuneiden osuus vähenee

– Käytännössä tehohoitoon joutuvat ovat rokottamattomia. Suomessakin on kohdattu yksittäisiä eli vähemmän kuin viisi täyden rokotussuojan saanutta teho-osastohoidossa ollutta potilasta, tehohoidon palvelulinjan johtaja, dosentti Stepani Bendel kertoo Ilta-Sanomille.

– Myönteistä on se, että Suomen rokotuskattavuudella vakavaan tautimuotoon sairastuneiden osuus vähenee selvästi, vaikka virus jäisikin kiertämään kausi-influenssan tavoin, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan on vaikea arvioida sitä, millainen on lopulta covid-19-tautiin kuolevien kokonaismäärä Suomessa. Yli tuhannen kuolleen määrä ylittyi Suomessa jo aiemmin.

7. Kasvavat määrät rokoteannoksia tulossa

Nohynekin mukaan tässä trendissä toivottavasti auttaa sekin, että ensimmäisen ja toisen rokotuksen välinä on nyt mahdollista pitää 8 viikkoa eikä aiemmin käytettyä 12 viikkoa, kun maahan saadaan kasvava määrä rokoteannoksia seuraavien viikkojen aikana. Täyden rokotussuojan voi siis jatkossa saada entistä nopeammin.

Hänen mukaansa ihan täydelliseen rokotuskattavuuteen tuskin päästään edes Suomessa.

– Realismia on se, että 100 prosentin rokotuskattavuutta ei saavuteta. Selvät merkit osoittavat silti, että varsinkin yli 50-vuotiaiden osuus kokonaan rokotetuista voi olla 90 prosenttia, hän sanoo.