Kolme suomalaista evakuoitu tänään – Haavisto kertoi Afganistanin tilanteesta

Suomen kansalaisia on nyt evakuoitu Afganistanista yhteensä 21. Evakuoinnit tapahtuvat edelleen vähitellen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) piti tiistai-iltana tiedotustilaisuuden Afganistanin tilanteesta osallistuttuaan saman aihepiirin EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen.

Haavisto kertoi, että kokouksessa käsiteltiin Afganistanin poliittista ja humanitaarista tilannetta ja evakuointikysymyksiä. EU:n Afganistan-erityisedustaja Tomas Niklasson on matkalla Kabuliin, ja on valmiudessa keskustelemaan muun muassa Taleban-johdon kanssa käytännön järjestelyistä esimerkiksi evakuointien suhteen.

Evakuoinnit tapahtuvat tällä hetkellä hankalan tilanteen vuoksi vähitellen, mutta ne etenevät. Evakuoinnit hoidetaan edelleen sotilaskoneilla.

– Tietojemme mukaan kolme Suomen kansalaista lisää on tämän päivän kuluessa saatu turvaan.

Haaviston mukaan suomalaisia on vielä Afganistanissa. Tarkkaa määrää on vaikea sanoa, koska ulkoministeriö on sen suhteen vapaaehtoisten matkustusilmoitusten varassa.

– Sekä sunnuntaina että maanantaina ja ilmeisesti vielä tänäänkin on joitakin Suomen kansalaisia ilmoittautunut. Jotkut heistä ovat pyytäneet konsuliapua päästäkseen pois maasta.

Haaviston mukaan Suomi koordinoi evakuointia Afganistanista EU:n ja muiden pohjoismaiden kanssa. Ulkoministerien kokousta vetänyt korkein edustaja vetosi, että EU:n palveluksessa olleita afgaaneja otettaisiin huomioon evakuoinneissa.

Kyseisiä henkilöitä on Haaviston mukaan myös Suomen 170 hengen evakuointijoukossa, joihin kaikkiin Suomella on kontakti. Näiden 170 ihmisen joukossa on myös lapsia. Heitä ei ole Haaviston tietojen mukaan vielä Suomeen saapunut.

Evakuoitavan 170 henkilön joukossa ei ole Haaviston mukaan esimerkiksi turvamiehinä toimineita alihankkijoita tai suomalaisten kansalaisjärjestön yhteistyökumppaneita. 170 henkilön perusteena oli se, että kiintiöön mahtuvalla henkilöllä piti olla suora työsuhde länsimaan kanssa.

Toinen EU:n ulkoministerien kokouksessa käsitelty kysymys on tilanteesta kasvavan pakolaiskriisin suuruus ja se, tuleeko Afganistanista jälleen terrorismin kasvupaikka. Haaviston mukaan huolta aiheutti myös ihmisoikeustilanteen kehittyminen Afganistanissa.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi siitä, voisiko Afganistaniin tulla kenties väliaikaishallinto, jossa edellisen hallinnon edustajat voisivat olla Talebanin ohella mukana keskusteluissa.