Asiantuntijat eivät usko, että koulut tulevat näyttelemään merkittävää roolia epidemiatilanteen kehittymisessä syksyn aikana.

Koulut alkoivat viime viikolla lähiopetuksessa ympäri Suomen. Koronatartuntoja ja -altistumisia on raportoitu paikoin kouluissa jo ensimmäisen viikon jälkeen.

Ilta-Sanomat kysyi viidestä sairaanhoitopiiristä, miten kouluvuoden alku on vaikuttanut koronatapauksiin ja altistumisiin.

Eniten tapauksia on tullut esiin IS:n haastattelemista sairaanhoitopiireistä Etelä-Karjalassa. Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sami Raasakka kertoo, että oppilaitoksissa on havaittu yhdeksän eri altistumistilannetta, joissa on altistunut kaikkiaan noin 300 henkilöä.

Altistumisia on tapahtunut kuudessa oppilaitoksessa. Pääosin altistumiset ovat koskeneet lukioita ja ammattiopistoja. Suurin joukkoaltistuminen tapahtui Kimpisen lukiossa Lappeenrannassa, jossa lukion noin 560 opiskelijasta noin 200 altistui.

Kimpisen lukion altistumisista kertoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa.

Kimpisen lukion rehtori Olli Mielonen kertoo, että sunnuntaina tuli tieto kahdesta tartunnasta, joiden seurauksena noin 140 opiskelijaa asetettiin karanteeniin. Tiistaina tietoon tuli vielä yksi uusi tartuntatapaus joka toi noin 60 altistunutta lisää.

– Ryhmät muodostuvat kurssimuotoisessa lukiossa omien valintojen mukaan, joten kun tartunnan saanut oppilas on useammassa eri ryhmässä, tulee altistumisia enemmän, Mielonen sanoo.

Karanteenit kestävät viikon verran. Opiskelijat opiskelevat kotona itsenäisesti tai etäyhteyksin kursseista riippuen. Mielosen mukaan tilanne on huolestuttava oppimisen kannalta, kun tukea ei ole kotona samalla tavalla tarjolla.

– On huoli siitä, millä tavalla karanteenissa olevat opiskelijat pystyvät olemaan opetuksessa mukana. Tämä myös teetättää opettajille käytännössä tuplatyön, kun opiskelijoita on luokassa ja kotona.

Mielosen mukaan sairaanhoitopiirin kanssa päätettiin määrätä karanteeniin kaikki ryhmät, joissa tartunnan saaneet ovat olleet, jotta mahdolliset tartuntaketjut saataisiin katkaistua.

– Siinä mielessä nämä todella laajat karanteenit ovat varokeino.

Etäopetukseen on siirtyminen on Mielosen mukaan tilanteen huonontuessa mahdollista, mutta hän toivoo, että lähiopetuksessa voitaisiin pysyä.

Kimpisen lisäksi Imatran yhteislukiossa on raportoitu kaksi tartuntaa ja noin 70 asetettiin karanteeniin. Myös ammattiopistoissa sekä Lappeenrannassa että Imatralla on tapahtunut altistumisia.

Ylilääkäri Raasakan mukaan on vaikeaa arvioida, miten koulujen tartunnat ja altistumiset vaikuttavat epidemiatilanteeseen laajemmin.

– Viime lukuvuonna laajoistakaan altistumisista tai karanteeneista ei noussut jatkotartuntoja juuri yhtään. Siinä mielessä voisi olettaa, että niitä ei nytkään tule. Toisaalta deltavariantti on oma taiteenlajinsa, Raasakka sanoo.

Koulut eivät tule Raasakan arvion mukaan toimimaan epidemian moottorina syksyn edetessä. Hän kuitenkin lisää, että parin seuraavan viikon aikana nähdään, miten herkästi virus tarttuu kouluissa.

Raasakan mukaan huolta koulujen tartunnoissa aiheuttavat erityisesti mahdolliset jatkotartunnat oppilaista lähipiiriin, jossa voi olla iäkkäämpiä rokottamattomia henkilöitä.

Varsinais-Suomessa koulutartuntoja on raportoitu koulujen alettua alle kymmenen, kertoo infektioylilääkäri Esa Rintala. Tartunnoista suurin osa on raportoitu alaluokilla. Kyse on ollut yksittäisistä tartunnoista, joissa tartunnan saanut on altistanut oman koululuokkansa, eli noin 15-20 henkilöä. Altistuneet on asetettu karanteeniin. Toisen asteen oppilaitoksissa tartuntoja ei ole ilmennyt.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala.

– Altistuneita on yhden tapauksen jälkeen melko paljon, kun kyse on alakouluikäisistä, jotka eivät voi käyttää maskia, Rintala kertoo.

Neljännestä luokasta ylöspäin oppilaat käyttävät kouluissa maskeja, mikä Rintalan mukaan rajoittaa altistumisia näissä ikäryhmissä.

Tartuntoja on raportoitu viidessä kunnassa. Esimerkiksi Turussa tartuntoja on esiintynyt muutamassa peruskoulussa. Jatkotartunnoista ei ole vielä tietoa. Rintalan mukaan on harvinaista, että kouluissa altistuneet tartuttaisivat tautia eteenpäin.

– Pienten koululaisten tartuttavuus eteenpäin on melko vähäistä. Jatkotartuntoja varmasti tulee, mutta en jaksa uskoa, että ne ovat merkityksellisiä epidemian kehittymisen kannalta.

Rintalan mukaan esimerkiksi ulkomaisen työvoiman palaaminen Suomeen on merkittävämpi koronariski syksyä kohti mentäessä.

Pirkanmaalla kouluissa tai oppilaitoksissa ei ole tullut tietoon yhtään tartuntaa alkaneena kouluvuonna, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kouluihin liittyen on havaittu infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan joitain tartuntoja, mutta tarkempaa tietoa tartuntamääristä ei vielä ole. Tartunnanjäljityksen viiveestä johtuen kaikkia tartuntoja ei myöskään välttämättä vielä olla rekisteröity.

Hän arvioi, että koulujen ja muiden oppilaitosten lukukauden alkaminen tulee näkymään tartuntamäärien kasvuna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

– Ennen kaikkea vanhemmissa ikäryhmissä, jotka juhlivat koulujen alkua, siis lukiolaiset ja opiskelijat siitä ylöspäin. Se on ikäryhmä jossa tautia on ja se tulee nostamaan tartuntalukuja tulevien viikkojen aikana.

12–15-vuotiaiden rokotukset alkoivat elokuun alussa. Nuorempia ikäluokkia ei kuitenkaan ainakaan vielä rokoteta, joten pienten lasten keskuudessa tapauksia tulee Järvisen mukaan esiintymään läpi syksyn ja talven. Hän ei kuitenkaan ole huolissaan koulujen vaikutuksesta epidemiatilanteeseen syksyn edetessä.

Järvisen mukaan tulisikin pohtia, miten koulujen tartuntoihin suhtaudutaan.

– Ne työllistävät tartunnanjäljitystä paljon, mutta jatkotartuntoja on kokonaiskuvassa vähän. Tilanne, jossa koko koululuokka katsotaan altistuneeksi ja laitetaan karanteeniin ei vaikuta toimintamallina järkevältä eikä perustellulta.

Karanteenien asettaminen tulisi Järvisen mukaan suunnata enemmän tartunnan saaneen kaveripiiriin.

Myöskään Pohjois-Pohjanmaalla koulujen alku ei ole tuonut paljon tartuntoja. Sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Terhi Nevalan mukaan kouluihin yhdistettiin viime viikolla kolme tartuntaa. Altistumisista kouluissa Nevalalla ei ole vielä tietoa.

Nevalan mukaan tulevat viikot tulevat näyttämään miten koulujen tartunnat kehittyvät.

– Altistumistilanteita varmasti tulee myös jatkossa ja alueelliset tartuntatautiviranomaiset tekevät sitten päätöksen karanteeneista tai esimerkiksi etäopetuksesta.

Vaikka jatkotartuntoja on aiemmin lähtenyt kouluista vähän, jää nähtäväksi muuttaako herkemmin tarttuva deltavariantti tilannetta. Nevala ei ole kuitenkaan tilanteesta huolissaan.

– Olemme jo varsin hyvässä vaiheessa, kun rokotukset ovat jo näin pitkällä. Kunnissa tehdään hyvää työtä 12–15-vuotiaiden rokotusten suhteen ja rokotuskattavuus lisääntyy nopeasti.