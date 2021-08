Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen kertoo, että Taleban ei ole missään vaiheessa katkaissut liittolaisuuttaan Al-Qaidaan. Se lisää terrorismin uhkaa länsimaissa.

Afganistanin pääkaupunki Kabul on siirtynyt ääriliike Talebanin hallintaan. Talebanin tiedottaja on kertonut, että "sota Afganistanissa on ohi". Tilanne maan lentokentällä on kuitenkin kaoottinen. Ihmiset yrittävät paeta kaupungista ja ulkomaat evakuoivat kansalaisiaan.

IS kysyi asiantuntijalta, millaisen uuden riskin Taleban tuo länsimaille, ja sitä alkaako nyt kenties uusi terrorismin kausi.

– Talebania voidaan tarkastella ikään kuin kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta on olemassa Taleban, joka yrittää esiintyä kuin valtio tai ainakin valtion tapaan. Tämä Taleban neuvotteli Dohassa Yhdysvaltojen kanssa, tapaa siellä Venäjän edustustoa ja on ollut yhteydessä Kiinan ulkoministerin kanssa, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen kertoo Ilta-Sanomille.

– Toisaalta Talebanissa on se joukko, joka toimii kuin sotaisat mujahadinien järjestön kenttäkomentajat 1990-luvulla, Paronen sanoo.

Parosen mukaan tämä ikään kuin valtion tapaan toimiva Taleban keskittyy pääasiassa Afganistanin asioihin.

– Se on tavallaan Afganistanin kokoinen Taleban. On kuitenkin paljon epätietoisuutta siitä, miten vahvaksi esimerkiksi Talebanin salainen poliisi on kehittynyt. Ei siis tiedetä, voiko Talebanin keskusvalta pitää kenttäkomentajansa kurissa, siten ettei uusi terrorismin aalto ala, hän sanoo.

Antti Paronen arkistokuvassa.

Terrorismin uhkaa liittyy Parosen mukaan myös Al-Qaidaan.

– Täytyy muistaa, että Taleban ei ole missään vaiheessa katkaissut liittolaisuuttaan Al-Qaidaan. Se lisää terrorismin uhkaa länsimaissa. Emme siis tiedä, miten paljon Talebanille uskollisia ulkomaisia taistelijoita on olemassa, hän sanoo.

Analyytikot ovat arvioineet jo aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että Afganistanin haltuunsa ottanut äärijärjestö Taleban tukee terroristijärjestö Al-Qaidaa jatkossakin, mutta tekee sen peitellymmin kuin viimeksi maata hallitessaan ennen vuotta 2001.

Talebanin avoin tuki Yhdysvaltain World Trade Centerin terroristi-iskut tehneelle Al-Qaidalle oli syynä Yhdysvaltain hyökkäykseen maahan vuonna 2001 ja talebanien syrjäyttämiseen vallasta.

Talebanin valtaan nouseminen Afganistanissa nosti pintaan uuden huolen terroriaallon alkamisesta.

Muistissa ovat terroristien vuonna 2015 tekemät iskut Pariisissa stadionille, konserttiin ja ravintoloihin. Sen jälkeen alkoivat iskut muualle Eurooppaan – kuten Saksan Hannoveriin.

The Guardian arvioi tuolloin, että terroristijärjestö Isisin iskut Pariisiin eivät olleet mitenkään satunnaisia, vaan niille oli suunniteltu ainakin kolme tavoitetta: terrorisoida eurooppalaisia, mobilisoida uusia kannattajia ja kärjistää ristiriitoja. Pariisin iskujen kansainvälisiksi kytköksiksi varmistuivat myöhemmin yhteydet Belgiaan ja Saksaan, Ranskan lisäksi.