Haavisto Afganistanin tilanteesta: ensimmäiset evakuoinnit suoritettu – 18 Suomen kansalaista lensi Dohaan

Kaikki Suomen lähetystössä pysyvästi toimineet Suomen kansalaiset on Haaviston mukaan evakuoitu.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi maanantai-iltapäivän tilannekatsauksessa, että ensimmäiset evakuoinnit Afganistanista tehtiin varhain aamulla.

– Kahdeksantoista Suomen kansalaista on aamulla lentänyt Yhdysvaltain koneella Dohaan. Kaikki Suomen lähetystössä pysyvästi toimineet Suomen kansalaiset on evakuoitu, sanoi Haavisto.

Evakuoidut tulevat jatkamaan matkaansa eteenpäin kohti Suomea. Afgaanitaustaisiin evakuoitaviin henkilöihin on Haaviston mukaan oltu yhteydessä.

– Heille on saatu tieto siitä, että Suomi on heidät valmis ottamaan heidät vastaan.

Haavisto kertoi, että tilanne Kabulissa on kaoottinen, ja tilanteen nopea muutos on yllättänyt ihmiset. Kentän lennonjohto on amerikkalaisten käsissä.

– Olemme riippuvaisia heidän toiminnastaan. Toistaiseksi siviili-ilmailulle on este, eli evakuointi tapahtuu sotilaskoneilla.

– Ihmiset ovat todellakin evakkomatkalla ilman tavaroita ja omaisuutta, hän jatkoi.

Haaviston mukaan on vaikea arvioida, kauanko evakuointien loppuun saattamisessa menee.

– Jos lentokentälle olisi vapaa pääsy Kabulissa, ja jos koneet voisivat lähteä, evakuoiminen olisi kahdessa päivässä suoritettu. Nyt tilanne voi hidastaa prosessia, ja muitakin tekijöitä voi tulla. On vaikea antaa määräaikaa.

Kansanvälistä yhteistyötä tehdään asian eteenpäin saattamiseksi. Haavisto kertoi, että YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään Norjan ja Viron aloitteesta keskustelemaan Afganistanin tilanteesta. Myös EU:n ulkoministerit kokoontuvat huomenna iltapäivällä.