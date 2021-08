Kaisa Liskille rikossyyte – taustalla riita ex-työnantajan kanssa

Syyttäjä vaatii Kaisa Liskille rangaistusta yrityssalaisuuden rikkomisesta.

Televisiosta kiinteistövälittäjänä tunnetuksi tullut Kaisa Liski on saanut syytteen yrityssalaisuuden rikkomisesta.

Syyte liittyy Liskin ja hänen entisen työnantajansa Uudenmaan Viva Oy:n työsuhdekiistoihin. Niitä on aiemmin käsitelty oikeudessa riitajuttuna, mutta nyt Liskiä vastaan on nostettu myös rikossyyte.

– Jutulle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää. Haastehakemus tulee julkiseksi käsittelyssä, syyttäjä Tuomas Soosalu kertoo.

Yrityssalaisuuden rikkominen on asianomistajarikos eli virallinen syyttäjä ei voi nostaa syytettä, ellei asianomistaja vaadi rangaistusta. Asianomistajana oleva Uudenmaan Viva on esittänyt syyttämispyynnön. Soosalu nosti syytteen kesäkuussa. Rangaistusasteikko on sakoista kahteen vuoteen vankeutta.

Liski oli aiemmin töissä Vivassa, mutta lähti sieltä vuonna 2016 ja perusti oman kiinteistöalan yrityksen. Liskin mukaan lähti muitakin Vivan työntekijöitä.

Sittemmin Viva ja Liski ovat riidelleet oikeudessa muun muassa kilpailukielto- ja salassapitoehdoista sekä sopimussakoista.

Hovioikeus tuomitsi Liskin maksamaan Uudenmaan Vivalle yli 500 000 euroa korvauksia ja kuluja. Tuomio ei ole kokonaan lainvoimainen, sillä Liski sai korkeimmasta oikeudesta valitusluvan noin 120 000 euron suuruisen salassapitoehtoa koskevan sopimussakon osalta. Käsittely korkeimmassa oikeudessa on vielä kesken.

Rikossyytteen Liski kiistää.

– Kyseessä on täysin sama asia, joka on ollut esillä käräjä- ja hovioikeudessa, IS:n tavoittama Liski kommentoi syytettä.

Liskin mukaan hänen lähtönsä Vivasta ei ollut mitenkään poikkeuksellinen.

– Täysin samanlaisia lähtöjä työpaikasta on kiinteistövälitysalalla satoja. Todella tututkin naamat ovat tehneet aivan samanlaisia lähtöjä pois. Samasta työpaikastakin, sieltäkin on lähtenyt, Liski sanoo.

Hän kertoo, että on jo lakannut ajattelemasta koko oikeusjuttua. Kiinteistöalan jättänyt Liski pyörittää nykyään Riihimäellä lounasravintolaa, jossa hänen mukaansa käy pari sataa ruokailijaa päivässä.

– Ehkä avataan toinenkin ravintola, Liski sanoo.