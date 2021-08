THL: Suomessa on todettu 451 uutta koronatartuntaa – sairaalassa jo 107

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt tiedot koronatartunnoista Suomessa.

THL:n mukaan Suomessa on todettu 451 uutta koronatartuntaa. Sunnuntaina tartuntoja raportoitiin 535.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 045 tartuntaa, mikä on 2 919 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL:n mukaan Suomessa on koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa on 107 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.