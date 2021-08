Tämä on Suomen korona­tilanne nyt – katso lauantain tuoreimmat tiedot

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt 68,7 prosenttia väestöstä.

Suomessa on todettu 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana raportoitiin yhteensä 10 071 tartuntaa. Tämä on 3 667 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian alusta laskien lähes 117 000.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut lauantaihin mennessä noin 3,81 miljoonaa ihmistä eli 68,7 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut nyt 42 prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin 2,33 miljoonaa ihmistä.

Koronaepidemia on tällä hetkellä leviämisvaiheessa pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Ahvenanmaalla. Leviämisvaihe on kolmiportaisen asteikon vakavin epidemiatilanteen vaihe.

Tartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt lähes 182, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 115,5. Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 300,6.

Ilmaantuvuus on korkea myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (195,5) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (194).

Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksiin on ensi viikolla tulossa tiukempia rajoituksia.

Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksiin saa 20. elokuuta alkaen osallistua sisätiloissa 25 henkeä ja ulkotiloissa 50 henkeä. Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Määräys ei koske myöskään oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa nyt tehdyt rajoitukset, jos tilanne paranee ja päätöksen edellytykset eivät enää täyty.

Elokuun lopussa Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käsittelee kolmannen rokoteannoksen tarvetta. Tämän jälkeen THL voi antaa lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Lopullisen päätöksen kolmansien rokoteannosten jakamisesta tekee STM yhdessä valtioneuvoston kanssa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet toivoo, että kolmannen rokoteannoksen antamisesta päätettäisiin syyskuun jälkeen, kun toinen rokoteannos on pystytty tarjoamaan mahdollisimman monelle.

THL:n ylilääkäri ja Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) sihteeri Hanna Nohynek ei vielä osaa kertoa tarkasti, milloin päätöksiä kolmannesta rokotuksesta tehdään Suomessa.

Ennen kolmansien rokoteannosten antamista tarvitaan Rämetin mukaan tietoa lisää muun muassa siitä, millainen hyöty kolmannesta rokoteannoksesta olisi eri väestöryhmille ja kuinka pitkälle suoja kestää riittävän hyvänä kahdella rokoteannoksella.

Ensimmäinen annos antaa Rämetin mukaan jo hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Toisella annoksella suojavaste vielä huomattavasti paranee ja elämää rajoittavista säännöksistä päästäisin eroon.

Rämet kertoo, että kaikki Suomessa jaettavat rokotteet suojaavat tehokkaasti myös deltamuunnosta vastaan.

Koronatartunnan kotitestien myynti päivittäistavarakaupoissa on lisääntynyt, ja osasta kaupoista ne ovat ainakin Helsingin alueella loppuneet, STT kertoo.

STT:n toimittaja etsi koronan kotitestiä keskiviikon ja torstain aikana neljästä päivittäistavarakaupasta ja kahdesta eri ketjun apteekista Helsingissä. Pikatestit olivat loppu näistä myymälöistä.

Kotitestit eivät tällä hetkellä korvaa terveydenhuollon tekemää koronatestiä, muistuttaa Fimean ylitarkastaja Hanna Valo.

Negatiivinen tulos ei vapauta karanteenista, ja positiivinenkin tulos vaatii terveydenhuollon tekemän varmistustestin sekä karanteenipäätöksen. Myös tartunnanjäljitykset perustuvat terveydenhuollon tekemään testiin.