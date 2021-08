Suomessa jo yli sata Eurojackpot-pää­voittajaa – tällaisia he ovat ja tähän kaikkeen rahoja on käytetty: uudet kumi­saappaat, mies­luola, 70 euron rinta­liivit...

Suomeen on tullut Eurojackpotista vuosien mittaan voittoja yli 722 miljoonan euron edestä.

Perjantaina viiden hengen porukalle Ouluun, Espooseen, Mikkeliin ja Vaasaan osunut 45 miljoonan euron jättipotti on 19:s Suomeen tullut Eurojackpotin päävoittosumma.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka ISTV vieraili taannoin lottovoittajien kabinetissa.

Päävoitot ovat jakautuneet vuosien saatossa 103 henkilölle. Esimerkiksi Siilinjärvelle vuonna 2019 osunut kaikkien aikojen suurin potti, lähes 92 miljoonaa euroa, jaettiin 50 hengen peliporukan kesken.

Rahaa voitoissa on jaettu Suomeen kaikkiaan yli 722 miljoonaa euroa.

Suomi on ollut tilastojen valossa onnekas maa, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula kertoo.

– Perjantain voitto on kaikkiaan pelin historian 104. päävoitto. Näistä 19 on tullut Suomeen.

Keille sadat miljoonat ovat menneet ja mihin kaikkeen rahoja on käytetty? Kokosimme Ilta-Sanomien arkistojen kätköistä tarinat voittojen takaa.

1. Siilinjärvi, 91,9 miljoonaa euroa, kierros 34/2019

Suomen suurin voitto osui elokuussa 2019 50 hengen porukalle Siilinjärvelle. Peli pelattiin paikallisessa K-Supermarket Herkkupadassa.

Porukkaan kuuluvat peitenimillä esiintyneet eläkeläisnaiset Tuula ja Riitta kertoivat IS:lle vuonna 2019, miten voittosumma muutti heidän arkeaan.

Tuula ja hänen miehensä toteuttivat potilla pitkäaikaisen haaveensa ja rakennuttivat järven rantaan hirsimökin.

– On jotenkin niin seesteinen olo, kun ei tarvitse pankista lainaa. Eikä tarvitse pyytää tarjouksia, vaan voi ottaa sen, mikä miellyttää, Tuula kertoi.

Valtavaan rahasummaan totutteleva Riitta kertoi ostaneensa voiton jälkeen uuden auton ja käyttävänsä vaatteisiin aiempaa enemmän rahaa.

– Olen ostanut kahdet hirveän kalliit rintaliivit. Ne maksoivat 60–70 euroa kappale. Olen ostanut myös pari puseroa, joista en ole katsonut hintoja, jos ovat muuten olleet mieluisia, Riitta sanoi.

2. Loimaa, 90 miljoonaa euroa, kierros 6/2018

Loimaalla odotettiin 90 miljoonan potin voittajien ilmaantumista lähes kolme kuukautta. Eurojackpotin suurimman mahdollisen voittosumman jakoi keskenään viiden hengen porukka.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa paljasti IS:lle vuonna 2018 voittajista vain sen, että he ovat Varsinais-Suomesta. Voittajien sukupuolta tai ikää hän ei kommentoinut asiakasturvallisuuteen vedoten.

3. Tampere: 87 miljoonaa euroa, kierros 15/2017

Lähes 87 miljoonan euron voittosumma osui Tampereen Lielahden K-Citymarketista ostettuun kuponkiin. Voittajan yksityisyyden suojelemiseksi Veikkaus ei ole kertonut tästä tarkempia tietoja.

4. Espoo: 61,2 miljoonaa euroa, kierros 37/2014

Oman aikansa ennätyspotti osui vuonna 2014 eläkeläismiehelle Espooseen. Hänellä ei ollut tuolloin suuria suunnitelmia rahojen käytölle. Hän kertoi, että olisi ostanut saksalaisen DKW-merkkisen auton, jos voitto olisi osunut kohdalle nuorempana.

– Rahat pitää sijoittaa harkiten ja asiantuntijoiden neuvoja kuunnellen. Niin suuren summan pitäminen tavallisella pankkitilillä ei olisi viisasta. Nuorempana sitä uneksi voitosta, että olisi saanut yllättää perheen iloisesti. Se olisi ollut eri asia silloin kuin nykyään. Elämä olisi muuttunut enemmän, mies sanoi.

5. Akaa: 57,3 miljoonaa euroa, kierros 14/2014

Kymmenen konerakennusalan SKS Toijala Works -yrityksessä työskennelleen kaveruksen porukka voitti jättipotin hetken mielijohteesta pelatun pelin myötä. Jokainen onnistui saamaan reilun neljän euron sijoituksella noin 5,7 miljoonan potin.

Voiton aikoihin työpaikalla oli meneillään yhteistoimintaneuvottelut. Veikkaus haastatteli vuosia myöhemmin keski-ikäistä miestä, joka jätti monen muun porukkaan kuuluneen tavalla työpaikkansa.

Mies kertoi sijoittaneensa rahojaan taloon, uuteen kulkuneuvoon ja veneeseen.

6. Tampere: 46,5 miljoonaa euroa, kierros 27/2017

Jättipotti osui Tampereelle jo toistamiseen samana vuonna. Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti paljasti IS:lle yhden yksityiskohdan nettipelissä voittaneesta henkilöstä.

– Kysyimme, että Ilves vai Tappara, ja hän vastasi Ilves, Talaslahti kertoi.

7. Turku: 46,2 miljoonaa euroa, kierros 30/2015

46,1 miljoonan euron potin voitti turkulainen työikäinen mies. Voitto tuli yhdellä netissä pelatulla rivillä eli kahden euron panostuksella.

Voittaja kertoi Veikkaukselle vuonna 2015 haaveilevansa varhaiseläkkeelle jäämisestä.

– Monta kertaa on yksin tai porukassa pohdittu, mitä miljoonilla tekisi. Nyt se on omalla kohdalla totta. Voi tehdä asioita, joista on haaveillut ja harrastaa niitä asioita, joiden parissa viihtyy parhaiten, mies pohti Veikkauksen tiedotteessa.

Voittaja kertoi tällöin pohtineensa leikkimielisesti myös Kimi Räikkösen talon ostamista Helsingin Kaskisaaresta. Talo oli myynnissä 14,5 miljoonan eurolla.

8. Savonlinna: 41,6 miljoonaa euroa, kierros 42/2017

Voittorivi pelattiin pikapelillä R-kioskilla Puruvedentiellä Kerimäellä. Veikkaus on paljastanut voittajasta vain sen, että hän on nainen.

9. Helsinki, Espoo, Riihimäki, Lahti, Kangasala, Viitasaari, Lappeenranta, Keitele, Iisalmi, Haapavesi: 38,9 miljoonaa euroa, kierros 36/2015

Voitto osui kymmenen hengen porukalle, joka pelasi rivinsä Veikkauksen nettisivuilla. Yksi voittajista oli nuori pohjoissavolainen mies, joka kertoi arkensa jatkuvan omalla painollaan reilun neljän miljoonan voittosummasta huolimatta.

– Asuntolainan maksu on varmasti suurin asia, johon voitto vaikuttaa, hän kertoi Veikkauksen tiedotteessa.

10. Loimaa: 34,9 miljoonaa euroa, kierros 35/2020

Kaksi vuotta sitten päävoitto osui länsisuomalaiselle miehelle. Hän oli pelannut voittorivinsä Loimaan K-Citymarketissa. Kyseessä oli jo toinen vajaan 16 000 asukkaan kaupunkiin osunut jättipotti.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Auremaa kertoi voittajan löydyttyä IS:lle, että tämä aikoi jatkaa elämäänsä samalla tavalla kuin ennenkin.

– Hän on kertonut voitosta vain lähipiirille. Autoa mies ei aio vaihtaa eikä hän aio ryhtyä matkustelemaan. Auto on kuulemma ihan hyvä eikä hän ole aiemminkaan ollut kova matkustelija. Hänen mukaansa länsisuomalainen kateus on sen verran voimakasta, ettei hän aio pröystäillä, Auremaa sanoi.

11. Seinäjoki: 29,5 miljoonaa euroa, kierros 4/2013

Suomen ensimmäinen Eurojackpot-voittaja oli seinäjokelainen mies. Täysosuma tuli netissä täytetyllä neljän rivin kupongilla.

Työikäinen mies kertoi elävänsä elämäänsä voiton myötä aiempaa vapaammin.

– Enää ei tarvitse mennä tehtaalle töihin, hän sanoi Veikkaukselle.

12. Janakkala: 23,5 miljoonaa euroa, kierros 49/2019

Suuren summan itsenäisyyspäivänä voittanut eteläsuomalainen mies pelasi voittonsa Janakkalassa Neste K Linnatuulen moottoriliikenneasemalla. Mies kertoi Veikkaukselle tuolloin jäävänsä voittonsa myötä mahdollisesti pois työelämästä.

– Kaikenlaisista asioista olen haaveillut jo kauan, miettinyt mitä teen jos voitan. Nyt lyö pää kuitenkin ihan tyhjää, mutta eiköhän tässä jotain hankintoja tehdä. Ainakin vähän parempaa kesämökkiä taidan katsella jostain järven rannalta, hän sanoi.

13. Kotka: 23,3 miljoonaa euroa, kierros 23/2015

23 miljoonan euron voittorivi pelattiin Mäntykankaan Siwassa. Veikkaus ei ole paljastanut voittajan ikää, asuinpaikkaa eikä sukupuolta.

14. Teuva: 21,3 miljoonaa euroa, kierros 39/2013

Teuvalle tullut voitto oli järjestyksessä Suomen toinen päävoitto Eurojackpotissa. Eteläpohjalainen voittaja oli pelannut rivinsä netissä.

Hän kertoi vielä pari kuukautta arvonnan jälkeen olevansa epäuskoinen voitostaan. Hän sanoi tehneensä voiton kunniaksi yhden ostoksen rahojen kilahdettua tilille.

– Heti lauantaina menin ostamaan ihan uudet kumisaappaat, nokialaiset, teuvalaisvoittaja totesi.

15. Raasepori: 19,4 miljoonaa euroa, kierros 3/2016

Lähes 20 miljoonan arvoinen Eurojackpot-rivi pelattiin Tammisaaren Rautatienkadun R-kioskissa.

– Kaikki on näköjään mahdollista. Sulattelen nyt rauhassa tätä yllätystä, enkä aio olla yhtään enempää julkisuudessa, voittaja sanoi Veikkaukselle uutisen kuultuaan.

16. Espoo: 18 miljoonaa euroa, kierros 46/2018

Voittosumma osui marraskuussa 2018 nettipelaajalle Espooseen. Muita tietoja Veikkaus ei ole voittajasta kertonut.

17. Jämsä: 17,8 miljoonaa euroa, kierros 52/2014

Jämsään tullut päävoitto osui kymmenen hengen porukalle. Osuudet oli ostettu R-kioskista. Yksi voittajista kertoi Veikkaukselle persoonallisesta kohteesta voittorahoilleen.

– Minä haluan taloon sellaisen miesluolan, johon ei kenelläkään muulla ole asiaa. Sen saan sisustaa juuri niin erähenkisesti kuin haluan. Siellä voi sitten silloin tällöin nautiskella lasillisen laatujuomaa, jämsäläisvoittaja kertoi.

18. Espoo: 10 miljoonaa euroa, kierros 19/2016

Kymmenen miljoonan voittorivi pelattiin eteläisessä Espoossa vuonna 2016. Voittajasta ei ole kerrottu julkisuuteen muita tietoja.