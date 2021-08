Perussuomalaisten väistyvä puheenjohtaja otti puheessaan esiin laiskiaiset ja keisaripingviinit. Hän kuvaili myös kolmea ajattelutapaa, jotka vaikuttavat hallitusyhteistyön mahdollisuuteen.

Perussuomalaisten väistyvä puheenjohtaja Jussi Halla-aho nousi tänään aamupäivällä Seinäjoella perussuomalaisten puoluekokouksen lavalle tunteikkaissa tunnelmissa.

Hän kuvasi, että paikka perussuomalaisten puolueen eturivissä on ”paikka tuulessa ja tuiskussa”.

Perussuomalaisen olemus vertautuu Halla-ahon mukaan eläimenä laiskiaiseen ja keisaripingviiniin.

– Poliittinen nopeus ei aina ole hyve etenkään perussuomalaisille. Toimimme vihamielisessä ympäristössä, jossa saalistajat odottavat, että teemme virheitä. Hitaasti kiirehtimällä pääsee varmimmin perille, Halla-aho kuvaili vertaustaan laiskiaisesta.

Keisaripingviinillä hän puolestaan vertasi puolueen jäseniä joukkuepelaajiin, jotka suojaavat toisiaan Etelämantereen kovissa oloissa yhteistyössä toistensa kanssa.

Jatkuvana spekulaation aiheena on perussuomalaisten hallitusyhteistyö vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

Väistyvä puheenjohtaja otti tähän kantaa kuvailemalla kolmea erilaista ajattelutapaa, jotka siihen vaikuttavat. Näistä yksikään ei ole väärä.

– Jotkut näkevät, että hallitus on ainoa paikka vaikuttaa, ja siksi sinne on pyrittävä lähes hinnalla millä hyvänsä. Yksi on, että pidättäydytään omissa näkemyksissä ja odotetaan, että muut puolueet ovat kypsiä tekemään yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Yksi ajattelutapa on, että on löydettävä keskitie. Pitää määritellä, mistä neuvotellaan ja mistä ei. Ja jostain on pystyttävä antamaan periksi ja pyrittävä yhteistyöhön, Halla-aho sanoi.

Halla-aho kuvaili itse kuuluvansa kolmanteen ajattelutapaan, eli keskitien etsijään. Hän kuitenkin muistutti, että kaikkeen ei voida myöntyä.

– Jos hallitukseen pääsystä tehdään itseisarvo, käy kuten perussuomalaisille kävi vuoden 2015 ratkaisujen jälkeen. Meillä on myös moraalisia velvoitteita. Edustamme sadoille tuhansille suomalaisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta, Halla-aho maalaili.

Kuluneet neljä vuotta puheenjohtajana ovat olleet väistyvälle puheenjohtajalle rikkaita ja palkitsevia. Alku oli myös hankala ja ”jotkut ihmiset ja heidän toimintansa olivat raskas pettymys”.

Hän liikuttui kiittäessään kahta henkilöä. Perussuomalaisten Terhi Mattilaa, joka häntä ehdotti puheenjohtajaksi vuonna 2017 ja 2019. Sekä perussuomalaisten ”työmies” Matti Putkosta 11 vuoden ystävyydestä ja yhteistyöstä.

– Totean, että puolueen organisaatiossa ja toimintavoissa on epäkohtia ja puutteita, joita en osannut ratkaista. Jos uudistuksia halutaan, tulee ne tehdä mahdollisimman pian. Luokaa rohkeasti oman itsenne näköinen toimintakulttuuri, Halla-aho päätti puheensa.