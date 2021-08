Turun terrori-iskun sankarin maine tahrautui, kun hän jäi kiinni valehtelusta ja sai tuomion törkeästä petoksesta – tuore dokumentti kertoo, kuka Hassan Zubier oikeastaan on

Tuoreessa Hassan Zubierin totuus -dokumenttisarjassa pyritään selvittämään, kuka Hassan Zubier on – ja miksi hän valehtelee.

Elokuussa 2017 marokkolainen Abderrahman Bouanane puukotti kymmentä ihmistä Turun torilla. Kaksi uhreista kuoli.

Yksi loukkaantuneista oli ruotsalainen Hassan Zubier, joka ryntäsi auttamaan toista puukotuksen uhria. Kesken auttamisen Zubier sai itse puukosta neljä iskua selkään, rintaan ja niskaan. Hän vammautui pahasti ja joutui pyörätuoliin.

Zubierista tuli Turun puukotuksen sankari. Englannin kuningatar Elisabet myönsi Zubierille Yrjön mitalin tunnustuksena urhoollisuudesta, ja presidentti Sauli Niinistöltä hän sai hengenpelastusmitalin.

Hassan Zubier oli mukana Turun torilla elokuussa 2017, kun ihmiset kokoontuivat torille muistamaan puukotuksen uhreja ja pitämään hiljaisen hetken.

Sankari viitta tahrautui kuitenkin pian, kun Zubier jäi kiinni häikäilemättömästä valehtelusta niin medialle kuin viranomaisillekin.

Dokumenttisarjassa toimittaja-kirjailija Matilda Gyllenberg, jota Zubier oli pyytänyt kirjoittamaan kirjan itsestään, yrittää selvittää Zubierin elämäntarinaa. Gyllenberg on jo kerran joutunut Zubierin pettämäksi hänen kirjoitettuaan ylistävän artikkelin Zubierista pian puukotusten jälkeen. Kun Zubierin valehtelu paljastui, Gyllenberg oli tuntenut olonsa huijatuksi.

Nyt hän haluaa tietää totuuden. Mutta mihin voi enää luottaa, kun sympaattiselta vaikuttava Zubier on jo kerran höynäyttänyt häntä täydellisesti? Mistä voi tietää, ettei sama tapahdu uudelleen?

– On todella vaikeaa sanoa, kuka hän oikein on. Ei hajuakaan, Gyllenberg toteaa yhteistyön alkaessa.

Syyskuussa 2020 Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Zubierin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä petoksesta, törkeästä väärennyksestä ja rahankeräysrikoksesta.

Puukotuksessa vammauduttuaan Zubier oli valehdellut oikeudessa olleensa töissä ruotsalaisessa ambulanssifirmassa ja hakevansa sen takia korvauksia, koska ei pystyisi enää jatkamaan ensihoitajan tehtävissä.

Käräjäoikeus katsoi, että Zubier on oikeutettu vajaan tuhannen euron kuukausittaiseen korvaukseen, kunnes täyttää 65 vuotta. Valtiokonttorin tekemissä selvityksissä paljastui kuitenkin, ettei Zubier ollutkaan työskennellyt ambulanssifirmassa Ruotsissa väittäminään ajanjaksoina.

Ilta-Sanomille Zubier kertoi olleensa vastaavanlaisissa töissä aiemmin, muttei ”pitkiin aikoihin”. Aamulehti kuitenkin paljasti, ettei Zubierilla ole minkäänlaista voimassa olevaa lisenssiä toimia terveydenhoitoalalla Ruotsissa.

Zubier väitti mediassa myös olleensa YK-joukoissa rauhanturvaajana. Kävi ilmi, että myös tämä oli puhdas valhe. Kyseisenä ajanjaksona Hassan Zubier oli todellisuudessa istunut vankilassa muun muassa törkeästä tuhopoltosta.

Vaikka Zubier kertookin motiivinsa dokumentin ja kirjan suhteen olleen se, ettei hänestä julkisuudessa saatu kuva ole oikeudenmukainen ja totuudenmukainen, dokumenttisarjassa ei ole kyse siitä, että hän pääsisi kritiikittömästi selittelemään valheitaan.

Sen sijaan keskiössä ovat Gyllenbergin tekemät tutkimukset Zubierin elämästä ja etenkin lapsuudesta. Kerros kerrokselta paljastuu, ettei edes Zubier itse tiedä totuutta omasta elämästään.

Gyllenberg tekee yhteistyön alkaessa Zubierin kanssa useiden tuntien mittaisen taustahaastattelun, joka videoidaan. Siinä Gyllenberg kyselee muun muassa siitä, missä Zubier on syntynyt, millaiset välit hänellä on äitiinsä ja missä hän on käynyt armeijan.

Tähän haastatteluun dokumentissa palataan kerta toisensa jälkeen, kun Gyllenberg pyrkii vahvistamaan Zubierin kertomusten totuudenmukaisuuden haastatteluiden ja arkistolähteiden avulla.

Vähitellen piirtyy esiin kuva ihmisestä, joka on rakentanut itselleen rinnakkaisen todellisuuden, toisen Hassanin.

Hassan Zubier ja Matilda Gyllenberg palasivat Turkuun katsomaan toria, jossa terrori-isku tapahtui.

Zubierin kotiolot olivat vaikeat ja kaoottiset, ja hän joutui hyväksikäytön uhriksi lapsena. 6-vuotiaana hänen täytyi muuttaa Englannista äitinsä luota Ruotsiin isänsä luo. Muutto pois äidin luota oli Zubierille raskas. Sittemmin hän joutui erinäisiin sijais- ja lastenkoteihin Ruotsissa.

Zubierin kuvataan olleen lapsena rauhaton, mutta puolustaneen aina heikompia.

Dokumentissa selviää, että Zubierilla oli jo lapsena tapana turvautua valehteluun, etenkin tilanteissa, joissa hän oli epävarma. Hän häpesi taustaansa ja keksi asioita, jotka kuulostivat paremmilta kuin totuus.

Valehtelusta tuli tapa.

Tarinan töistä rauhanturvaajana Zubier kertoo keksineensä vapauduttuaan vankilasta ja ajatelleensa, että ihmiset tuomitsevat hänet eikä hän saa enää töitä, jos kertoo totuuden.

– Minun oli pakko keksiä itselleni elämä, sepitetty menneisyys. Piti näyttäytyä paremmassa valossa, Zubier miettii.

Zubier vertaa olevansa kuin näyttelijä, joka on mennyt niin syvälle rooliinsa, että hänestä tulee itse roolihahmo.

Kun Zubierille näytettiin dokumentin raakaleikkaus, hän kertoo etukäteen ajatelleensa luultavasti suuttuvansa ja protestoivansa siitä, millainen kuva hänestä on maalattu.

Vaikka kuva ei olekaan mairitteleva, toisin käy.

– Tämä antaa selityksen, hän sanoo raakaleikkauksen nähtyään.

Hassan Zubier saa vihdoin tietää totuuden.

Svenska Ylen esittämän Hassan Zubierin totuus -dokumenttisarjan ensimmäinen osa näytetään 16. elokuuta Yle Fem -kanavalla. Koko sarja on katsottavissa 16. elokuuta alkaen Yle Areenassa.