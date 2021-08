Suomessa on todettu 926 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 000 tartuntaa, mikä on noin 4 000 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 116 231.

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 88 ihmistä, joista tehohoidossa on 22. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut keskiviikkoisesta viidellä. Tehohoidossa on kolme ihmistä enemmän kuin keskiviikkona.

Lisää aiheesta hetken kuluttua.