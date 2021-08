Susanna ja Petri Kellosalmella on vasta viiden kuukauden kokemus maalla asumisesta, mutta molemmilla on jo nyt vahva tunne siitä, että pääkaupunkiseudun ruuhkat ovat taakse jäänyttä elämää.

Maiseman vaihtoa Susanna ja Petri Kellosalmi alkoivat miettiä siinä vaiheessa, kun logistiikka-alalla työskennelleen Petrin työt loppuivat koronan takia, eikä uusia mahdollisuuksia alalla auennut.

– Päätettiin, että voihan sitä työssäkäyntialuetta laajentaa pääkaupunkiseudun ulkopuolellekin, sillä olemme jo sen ikäisiä, että lapsetkin ovat muuttaneet pois kotoa, kertoo Susanna.

Siitä alkoi elämänmuutos. Nyt Petri työskentelee tuotantojohtajana Kauhajoella sijaitsevassa yrityksessä, joka on erikoistunut luontaistuotteiden valmistukseen ja tukkukauppaan.

Maaliskuussa 2021 he muuttivat Petrin veljen omistamaan omakotitaloon Karijoen Järvikylään, mutta koska Petrin työpaikalla tuotanto pyörii 24/7 ja vaatii välillä nopeita lähtöjä, koti oli lopulta helpompaa perustaa lähemmäs työpaikkaa.

– Asumme nyt Kauhajoella rivitalossa, mutta tämähän on ihan maaseutua meille. Koko elämä ollaan asuttu kaupunkiympäristössä.

” Täällä on vallalla sellainen koko kylä kasvattaa -mentaliteetti, mikä on tärkeää lapsille.

Lastentarhanopettaja Susannakin löysi seudulta mieleisen työn Isojoen-Karijoen 4H-yhdistyksestä.

– Aloitin elokuun alussa ohjaajana Ideaverstas-hankkeessa, jossa kehitetään kivaa tekemistä yhteistyössä alueen lasten ja nuorten kanssa. On hienoa päästä tapaamaan ihmisiä ja heidän yhteisöjään.

– Tämä on pieni paikka, eikä ihmisillä ole samanlaista kiirettä kuin isommissa ympyröissä. Lapsetkin ovat rauhallisempia ja sosiaalisempia. Täällä on vallalla sellainen koko kylä kasvattaa -mentaliteetti, mikä on tärkeää lapsille. Hirveän mukavia ihmisiä me ollaan tavattu, Susanna sanoo.

– Hirveän mukavia ihmisiä me ollaan tavattu, kertovat Petri ja Susanna, jotka viihtyvät hyvin uusissa ympyröissä maalla.

Etelä-Pohjanmaa ei ollut Kellosalmille aivan uusi tuttavuus, sillä Petrin molemmat veljet asuvat samoissa maisemissa. Se on helpottanut kotiutumista.

Susanna ja Petri ovat intohimoisia frisbeegolfin harrastajia. Etelä-Pohjanmaalla harrastus on saanut uusia ulottuvuuksia, sillä ratoja löytyy lähes joka pitäjästä.

– Joka kunnassa on todella upeita ratoja. Eikä täällä tarvitse jonottaa päästäkseen pelaamaan, kuten Etelä-Suomessa. Kaikki lähikuntien radat on kierretty, he hehkuttavat.

Myös muut ulkoliikunta-alueet samoin kuin kansallispuistot ja erilaiset luontokohteet ovat tehneet Kellosalmiin vaikutuksen.

– Olisi kiva, jos niitä saataisiin nykyistä enemmän ihmisten tietoisuuteen ja Lappiin lomille suuntaavat ymmärtäisivät, että lähempänäkin on upeita kohteita.

” Vasta kun näkee viljelijät työssään, osaa arvostaa suomalaista puhdasta ruokaa ja lähiruokaa.

Susanna kokee nyt elävänsä luonnon kanssa kosketuksissa eri tavalla kuin koskaan kaupungissa asuessaan.

– Vasta kun näkee viljelijät työssään, osaa arvostaa suomalaista puhdasta ruokaa ja lähiruokaa, hän miettii.

Omasta talosta pariskunta ei haaveile, vaikka niitäkin olisi maaseudulla tarjolla paljon ja edullisesti.

– Asuimme Keravalla luhtitalossa pienessä kaksiossa. Täällä meillä on mukavan kokoinen asunto, kolmio, jossa on sauna, vuolukivitakka ja pieni oma piha. Meille tämä on luksusta. En olisi voinut kuvitella tällaista asuntoa kaupungissa.

Kellosalmien lapset asuvat pääkaupunkiseudulla, mutta se ei pariskunnalle ongelma, sillä liikenneyhteydet ovat hyvät ja nopeat.

– Juna on mielettömän näppärä ja maantiet hyviä. Pääkaupunkiseudun ruuhkassa menee puolitoista tuntia, kun ajaa Vantaalta Espooseen. Täällä ehtii samassa ajassa vaikka minne.