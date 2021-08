STM:n osastopäällikkö ymmärtää avin uusia rajoitteita – pitää viestintää epäonnistuneena ja hämmentävänä

Satu Koskela painottaa, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei ole keskeytetty, vaikka niin saattoi ymmärtää avin viestinnästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskela pitää torstain uusia rajoituksia valitettavana viestinnän ”työtapaturmana”. Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet rajoitukset nostattivat myrskyn, ja hallitus totesi niiden olevan osin sen tahtotilan vastaisia.

Puheenaiheeksi nousi eritoten lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittaminen ja niin sanotun lapset ja nuoret ensin -periaatteen toteutuminen. Uudet rajoitteet koskevat samalla tavalla kaikkia pääkaupunkiseutulaisia, eikä alaikäisiä ole millään tavalla rajattu pois niiden piiristä.

Koskela toimii ministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston päällikkönä ja on Etelä-Suomen avin entinen hallintojohtaja.

Hän painottaa, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei olla keskeyttämässä Etelä-Suomen aluehallintovirastojen uusien rajoitusten myötä, vaikka sellaisen vaikutelman saattoi saada.

– Kysymys ei ole lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttämisestä, minkä kuvan varmaan nyt moni on saanut.

– Viestintä asiaan liittyen on ollut ehkä hieman hämmentävää. Se johtuu siitä, että tämä lapset ja nuoret (ensin) -periaate on ollut selkeä, ja jo viime keväästä saakka on katsottu, että leviämisvaiheessa ryhmäharrastustoiminta on lasten ja nuorten kohdalta voinut jatkua turvallisen harrastamisen periaattein.

Avin päätöksen mukaan sisätiloissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa saa olla enintään 25 ihmistä ja ulkotiloissa 50 ihmistä. Lisäksi pitää olla ”tosiasiallisesti mahdollista” välttää lähikontakteja. Asiakastiloja ei ole määrätty suljettavaksi eikä harrastustoimintaa keskeytettäväksi.

– Käytännössä määräys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sisäliikuntatilassa harrastajia ei voi olla samanaikaisesti paikalla liikaa. Heillä täytyy olla mahdollisuus pitää laissa määritelty kahden metrin etäisyys toisiinsa, avaa ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintoviraston perjantaisessa tiedotteessa.

– Ihmiset itse vastaavat omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään tiloissa, eikä lähikontaktiin hakeutumista sinänsä ole päätöksellä kielletty. Päätöksemme velvoittaa nimenomaan tiloista vastaavia toimijoita.

Uudet rajoitukset ovat osin väljemmät kuin helmikuussa sovitut alaikäisiä koskevat ”turvallisen harrastamisen periaatteet”. Niiden mukaan harrastusryhmät olisivat kooltaan enintään kymmenen henkeä ja että kontaktilajeja vältettäisiin. Esimerkiksi peli- tai otteluharjoitusten sijaan järjestettäisiin harjoitukset niin, ettei lähikontakteja synny.

Turvallisen harrastamisen periaatteet laadittiin vaihtoehtona lasten harrastustoiminnan keskeyttämiselle toimenpidetasolla 2. Ne suunnattiin 12–18-vuotiaille, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien ohjeiden mukaan valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Sisätiloissa alle 12-vuotiaitakin kuitenkin suositeltiin noudattamaan kyseisiä periaatteita toimenpidetasolla 2.

” ”Tällä hetkellä kaikista tärkein viesti on se, että ryhmäharrastustoiminta lasten ja nuorten osalta voi jatkua turvallisen harrastamisen periaattein. Etelä-Suomen avin päätös ei sitä estä, vaikka se hieman rajoittaa.”

Lapset ja nuoret ensin -periaate on kirjattu hybridistrategian toimintasuunnitelmaan, jonka hallitus on viime keväänä hyväksynyt. Sen myötä periaate on välitetty ohjauskirjeisiin, Koskela sanoo.

Koskela kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriö tulee tarkastelemaan lasten ja nuorten harrastusten rajoittamista.

– Kun hallitus eilen voimakkaasti otti kantaa lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamiseen, niin totta kai turvallisen harrastamisen ohjeita tullaan tarkastelemaan ja aveillekin annetaan tästä tarkennettua ohjausta.

Muun muassa ministerit Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Li Andersson ilmaisivat tiukasti, että päätös oli heidän tahtotilansa vastainen.

Marin korosti hallituksen kokouksen jälkeen, että hallitus ei voi suoraan vaikuttaa aluehallinto­viranomaisten itsenäisesti tekemiin päätöksiin.

– Mikäli ohjeistus ei riitä, hallitus on valmis myös lainsäädäntö­toimenpiteisiin, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Aluehallintovirastot tekevät päätöksiä itsenäisenä viranomaisena. Sosiaali- ja terveysministeriö taas toimii yhtenä sen ohjaavana ministeriönä. Päätöksiin vaikuttaa ministeriön ohjauksen lisäksi muun muassa sairaanhoitopiirien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus sekä hallituksen hybridistrategia ja muu lainsäädäntö.

– Mutta kyllä itsenäinen viranomainen voi näistä myös poiketa. Nämä eivät ole oikeudellisesti sitovia. Aluehallintovirasto ei automaattisesti toimi väärin, vaikka se poikkeaisi STM:n ohjeistuksesta, jos on painavat perustelut. Siihen pitää aina tehdä oikeasuhtaisuus- ja välttämättömyysharkinta ja sen pohjalta perustella päätös.

Avin päätöksistä voi valittaa oikeusteitse.

Etelä-Suomen avin pääjohtaja Merja Ekqvist kertoi Helsingin Sanomille, että vielä maanantaina ja tiistaina oli THL:ltä varmistettu, ”onko päätös epidemiologisesti välttämätön”.

Ekqvistin mukaan mikään taho ei ottanut lausunnoissaan erikseen kantaa siihen, koskevatko rajoitukset eri tavalla lapsia ja nuoria kuin muita.

Nyt ministeriössä laaditaan aveille kahta ohjauskirjettä. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa käsittelevän ohjauskirjeen on määrä olla valmis lähetettäväksi ensi viikolla.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö laatii tapahtuma- ja kulttuurialan osalta ohjauskirjettä, joissa valmistellaan niin sanottua riskiluokitusmallia, jolla yleisötapahtumia tarkkailtaisiin riskiluokituksen mukaan. Tällöin kritisoidun kahden metrin turvavälin ei välttämättä tarvitsi toteutua kaikissa tapauksissa. Koskela sanoo, että ohjauskirje yritetään saada ensi viikolla mahdollisimman pitkälle, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhdessä laadittava riskiluokitusmalli on suuritöinen.

Ohjauskirjeet ovat sosiaali- ja terveysministeriölle tärkeä tapa toimia. Pandemian aikana ministeriö on laatinut niitä kymmenittäin. Niitä on osoitettu tyypillisesti aluehallintovirastojen lisäksi kunnille ja sairaanhoitopiireille.

Vuorovaikutus on muutenkin läheistä sosiaali- ja terveysministeriön ja avien välillä, Koskela kertoo.

– Mutta ei ole niin, että yksittäisiä päätöksiä kommentoitaisiin tai tarkistettaisiin etukäteen. Päätöksenteko pohjautuu yleiseen ohjaukseen, joka ei sido aluehallintoviranomaisia juridisesti.

Etelä-Suomen avin päätös ei ollut etukäteen sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa, Koskela kertoo.

– Viestintä on nyt ollut se ongelma, ei niinkään itse päätöksen sisältö. Totta kai päätöksen sisällöstäkin olisi voinut asiaa tarkentaa, mutta se ei ole poikennut mistään linjasta, joka ei olisi aiemmin ollut voimassa.

Epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, ja viranomaisilla on toimintavelvoite, Koskela sanoo. Perusterveydenhuolto on erittäin kuormittunutta Pääkaupunkiseudulla, ja jäljitys on ruuhkaantunut.

– Tartuntamääriä täytyy saada alas, koska rokottamattomia täytyy edelleen suojata. Meidän täytyy rajoituksin pyrkiä painamaan tartuntamääriä alas, kun rokotukset eivät vielä riittävästi suojaa.

Koskela pitää uusia rajoitustoimia tarpeellisina. Alaikäisten harrastustoimintaa hän pitää tärkeänä, eivätkä uudet rajoitukset sitä lähtökohtaisesti keskeytä.

– Tällä hetkellä kaikista tärkein viesti on se, että ryhmäharrastustoiminta lasten ja nuorten osalta voi jatkua turvallisen harrastamisen periaattein. Etelä-Suomen avin päätös ei sitä estä, vaikka se hieman rajoittaa.

– Viesti lähti vähän väärällä kulmalla liikkeelle, Koskela sanoo.

Aluehallintovirastot korvasivat lääninhallitukset vuonna 2010. Avien tehtävä on usein panna toimeen uutta lainsäädäntöä, minkä lisäksi avi myöntää paljon erilaisia lupia ja valvoo esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuoltoa ja alkoholin myyntiä. Toimintaa ohjaavat lait ja kahdeksan ministeriöitä.