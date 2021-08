Lämpö hellii tänään – katso, missä helleraja voi ylittyä

Hellelukemat voivat mennä vielä tänään monin paikoin rikki ennen viikonlopun sateita.

Viikonloppuna Suomessa sataa, paikoin runsaastikin. Sateita edeltää kuitenkin lämmin välipäivä perjantai, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalo.

– Saattaa olla, että ihan hellerajalle jossain päin Suomea mennään ainakin. Kyllä tämä lämmin päivä kaikkinensa on.

Helleraja menee Sinisalon mukaan todennäköisimmin rikki kaakon suunnalla Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja mahdollisesti myös Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen alueilla.

Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa asteikon 20–25 yläpäässä. Maan pohjoisosassa mennään 20 asteen molemmin puolin. Aivan pohjoisimmassa Lapissa lämpötila on noin 15 astetta.

– Tänään on enimmäkseen poutaista. Maan pohjoisosassa sateita ja ukkosia on jonkin verran tulossa, ja samaten ainakin maan länsiosassa. Pilvisyyttä on aika lailla koko maassa jonkin verran kuitenkin, mutta kyllä se aurinko siinä päivällä paistelee.

Viikonlopun kuluessa säässä tapahtuu muutos sateisempaan suuntaan. Sateet ovat kuitenkin enimmäkseen kuuroluontoisia, ja aurinkoakin voidaan aika ajoin nähdä.

– Tuossa edelleen laaja matalapaine täällä Skandinavian yllä pyörii. Huomenna voi olla aika voimakkaitakin ukkosia maan etelä- ja keskiosassa, lännessä erityisesti.

Sateita tulee lauantaina pitkin maata, tosin pohjoinen säästyy runsaimmilta kuuroilta. Sunnuntaina sadekuuroja esiintyy monin paikoin pohjoista myöten.

Päivälämpötilat pysyttelevät viikonloppuna koko maassa pääasiassa 15–20 asteen välillä.

Uusia helteitä ei ole lähiajan ennusteissa näkyvissä. Sinisalo ei kuitenkaan poissulje niiden mahdollisuutta.

– Onhan noita yksittäisiä hellepäiviä ollut syyskuussakin.