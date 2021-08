Jyrki Lehtolan kolumni: Ilmastokatastrofi on muiden syytä

Onneksi saatiin IPCC:n ilmastoraportti, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Johan tässä olikin ollut tylsää. Valkoiset poliisit eivät ole hyökänneet näkyvästi mustien kimppuun, transaktivismilla menee hyvin, kun yritysmaailma kuuntelee herkkänä niiden huolia, ja #punkstookin katosi liian nopeasti ehtimättä häpäistä kyllin tunnettuja muusikkonimiä.

Onneksi niiden tilalle saatiin IPCC:n ilmastoraportti, jossa sanomaa ei piilotettu vakan alle, vaan luvattiin hävitystä, tulvia ja heinäsirkkoja.

Raportin tulevaisuusskenaariot olivat niin vakavia, että kollektiivista tuhoa pystyi vastustamaan vain jakamalla sosiaalisessa mediassa samanmielisille katastrofipornokuvia, joissa tulvat ja tulipalot nielivät koteja ja ihmisiä sisuksiinsa.

Kuvat kertoivat välittämisestä, sillä globaalin kapitalismin aiheuttaman tuhon voi estää vain vastustamalla globaalia kapitalismia Twitterissä ja Instagramissa.

Ilmastokatastrofissa on se lohduttava puoli, että se on aina jonkun muun syytä, kun nyt on kuitenkin niin, että itse sai taloyhtiön hallituksen kokouksessa puhuttua roskahuoneeseen toisenkin muovinkeräysastian.

Vielä pari vuotta sitten suurin syyllinen kaikkeen oli naapurissa asuva autoilija, joka ajatteli itseään eikä ihmiskuntaa.

Sitten tuli pandemia ja ulkomaanmatkailu muuttui niin hankalaksi, että oli tutustuttava Suomeen. Hölmöinkin kaupunkivihreä huomasi nopeasti, että Suomen pittoreskeissa pikkupitäjissä on huomattavasti miellyttävämpi käväistä omalla tai vuokra-autolla kuin junan ja bussin yhdistelmällä, ja kun tuli hankittua se etätyölle välttämätön huvila Länsi-Uudeltamaalta, auto nyt vain on pakollinen paha.

Ihminen kaipaa syyllistä oikeamielisyyttään korostamaan, joten jotain oli löydettävä tyhjyyttä täyttämään. Onneksi sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo rynnisti kertomaan, että ilmastokatastrofi on maalaisten syytä.

Maalla ei ole viestintätoimistoja eikä influensserikouluja, joten maalaiset joutuvat viljelemään maata ja tekemään kaikkea muutakin sottaista. Sellaisesta puuhailusta seuraa Ohisalon mukaan maailmanloppu, ja siksi vihreät yrittävät pelastaa budjettineuvotteluissa oman kannatuksensa ja maapallon kurittamalla niitä, joita kaupunkilaiset pitävät muutenkin huijareina.

Yleisradiossa innostuttiin Ohisalon ohitulosta, sillä Ylessä on paljon kierrätystä periaatteessa harjoittavia, muita syyllistäviä ex-maalaisia, jotka haluavat kertoa olevansa oikeamielisiä kaupunkilaisia. Siksi Ylen toimittajat alkoivat toistaa omana ajatuksenaan Ohisalon vaalikampanjaa.

Maatalous on tehnyt töitä ja tekee niitä edelleen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta teoilla ei ole niin väliä, kun ne ovat maalaisia, sellaiset valehtelevat, niiden luomuviljakin on varmaan viljelty Golfvirrassa, ja niin kaupunkilainen maataloutta syyllistäessään lämpenee samaa tahtia maapallon kanssa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.