Joensuulainen yrittäjänainen tavoitteli 94-vuotiaalta, yhä elossa olevalta sedältään ainakin kahden miljoonan euron arvoista omaisuutta tekaistulla testamentilla, jonka poliisi löysi kotietsinnän yhteydessä naisen käsilaukusta.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 61-vuotiaan naisen muassa törkeän petoksen yrityksestä ja kolmesta törkeästä väärennyksestä. Kun naisen aikaisempi ehdollinen tuomio on määrätty täytäntöönpantavaksi, yhteinen rangaistus on 4 vuotta 6 kuukautta vankeutta.

Erikoinen huijausvyyhti paljastui elokuussa 2019, kun poliisi teki kotietsinnän 61-vuotiaan naisen asuntoon. Nainen on pyörittänyt siivousalan yritystä.

Edellisenä vuonna edesmenneen ikämiehen kuolinpesän osakkaat olivat tehneet rikosilmoituksen, jossa he epäilivät naisen laatineen väärän testamentin. Nainen ei ollut tämän miehen sukulainen. Nainen oli lähettänyt testamentin tiedoksisaantitodistuksen kera osakkaille, jotka olivat alkaneet epäillä asiakirjan aitoutta. Vainajalta oli jäänyt yli 170 000 euron arvoinen omaisuus.

Poliisi löysi testamentin naiselta takavarikoidusta tietokoneesta.

Naisen käsilaukku tarjosi poliisille yllätyksen. Siellä oli kaksi "testamenttia", joista toisessa naisen yhä elossa oleva 94-vuotias setä määräsi kaiken omaisuutensa menevän kuolemansa jälkeen veljentyttärelleen.

Toisessa "testamentissa" omaisuus määrättiin miehelle, joka suorittaa parhaillaan henkirikoksista tuomittuna pitkää vankeusrangaistusta.

Käsilaukussa oli myös lahjakirjat, joilla setä lahjoitti elinikäisen käyttö-, hallinta- ja metsänhakkuuoikeuden maatilaan ja yhteensä 75 hehtaarin metsätiloihin sekä hallintaoikeuden asunto-osakkeeseen.

Edunsaajiksi oli merkitty joko veljentytär tai sama mies kuin "testamentissa".

94-vuotias mies kiisti jyrkästi laatineensa käsilaukusta löytyneitä "testamentteja" ja "lahjakirjoja".

Hän muisti veljentyttärensä käyneen luonaan kesällä 2012 miehen kanssa, jonka nimen veljentytär oli myöhemmin kertonut. Miehen nimi oli "testamentissa" ja "lahjakirjassa". Häntä ei ole epäillä jutussa rikoksesta.

– Minun on vaikea arvioida omaisuuteni tämänhetkistä arvoa, mutta ei sen pitäisi jäädä juuri alle kahden miljoonan euron, setä pohti kuulustelussa.

Myöhemmin käräjäoikeudessa setä sanoi omaisuutensa olevan useamman miljoonan euron arvoinen.

Setä muistutti, että veljentytär oli jo aikaisemmin tuomittu häneen kohdistuneista väärinkäytöksistä.

61-vuotias nainen ei halunnut kuulustelussa juuri kommentoida käsilaukustaan löytyneitä "testamentteja" ja "lahjakirjoja".

– Vaikka kuka olisi kirjoittanut, niin niillä ole mitään merkitystä, koska niitä ei ole viety eteenpäin millekään viranomaiselle, nainen ilmoitti.

2018 kuolleeseen mieheen, jonka testamentista vyyhti alkoi, nainen muisteli tutustuneensa ehkä 15 vuotta aikaisemmin ravintolassa.

– Hän oli iäkäs. Kävin siivoamassa ja vein hänelle ruokia.

Naisen mukaan mies halusi tehdä testamentin hänen hyväkseen, koska miehellä oli kuulemma kova viha sukulaisiaan kohtaan.

Naisen testamentiksi väittämä asiakirja allekirjoitettiin miehen asunnossa. Allekirjoituspäiväksi merkittiin 2. elokuuta 2018. Esitutkinnassa kävi kuitenkin ilmi, että mies oli tuossa vaiheessa jo sairaalassa. Hän menehtyi seuraavana päivänä.

Lisäksi naiselle oli käynyt toinenkin paha kömmähdys, sillä hän oli käyttänyt "testamentin" pohjana elossa olevan setänsä "testamenttia". Asiakirjasta oli korjausvärillä peitetty sanat "veljen tyttärelle".

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 61-vuotiaan naisen aluesyyttäjän vaatimusten mukaisesti kolmesta törkeästä väärennyksestä, kuudesta väärennyksestä, törkeästä varkaudesta, törkeästä petoksen yrityksestä, laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä ja kavalluksesta.

Tuomio törkeästä varkaudesta tuli siitä, että nainen oli harhauttanut isännöitsijää antamaan avaimen sedän kotiin, jonka jälkeen hän oli käyttänyt hyväkseen sedän huonoa kuuloa ja hiipinyt asunnossa anastaen yöpöydän laatikosta ainakin 5 000 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan nainen ei ollut "testamentit" ja "lahjakirjat" laatiessaan väärentänyt asiakirjoja vaan valmistanut väärät asiakirjat käytettäväksi harhauttavina todisteina.

Oikeus on määrännyt naiselle vuonna 2018 törkeästä petoksesta, neljästä väärennyksestä, rekisterimerkintärikoksesta ja törkeästä maksuvälinepetoksesta tuomitun 1 vuoden 7 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi, jolloin yhteiseksi rangaistukseksi on tullut 4 vuotta 6 kuukautta vankeutta.

Oikeus on velvoittanut tuomitun maksamaan yksinään yhteensä 27 369 euron korvaukset. Lisäksi oikeus on määrännyt naisen korvaamaan yhteisvastuullisesti 63-vuotiaan miehen kanssa 9458 euroa. Mies on tuomittu jutussa avunannosta törkeään väärennykseen ja avunannosta petoksen yritykseen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kaikki syytteet kiistävä nainen on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen ja vaatinut myös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hovioikeus on hylännyt kanteluksi tulkitsemansa vaatimuksen.

Jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa pääkäsittelyssä.

IS ei mainitse naisen nimeä suojellakseen iäkästä setää.