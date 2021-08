Lemmenkipeitä suomalaisia vedätetään nyt öljynporaajilla – huijauksilla on uusi kavala kaava, eivätkä uhrit ole vain ikäihmisiä

Tänä vuonna poliisin rekisteriin on kirjattu 144 rakkauspetosta. Niistä saatu rikoshyöty lasketaan miljoonissa.

Rikostarkastajan mukaan Suomessa on yleistynyt viime vuosina rikos, jossa yhdistyvät perinteinen rakkaushuijaus ja sijoitushuijaus.

Suomalaisia huijaavat edelleen ulkomaalaiset ”upseerit”. Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa kertoo, että vuoden 2021 aikana poliisin rekisteriin on kirjattu 144 rakkauspetosta, joiden rikoshyöty on noin 2,6 miljoonaa euroa. Viime vuonna tapauksia kirjattiin 210, ja rikoshyöty oli 6,1 miljoonaa euroa.

Tapauksia voi olla oikeasti enemmänkin.

– Pitää muistaa, että kaikista ei aina ilmoiteta, hän huomauttaa.

Huijatut summat vaihtelevat kymmenistä euroista satoihin tuhansiin euroihin.

Vaikka huijareiden keinovalikoima on viime vuosina kasvanut, perinteisiä huijauksia esiintyy vieläkin. Rauhamaa arvioi, että vuoden 2021 aikana yleisimmät huijausammatit ovat olleet upseeri ja öljynporaaja.

– Valitettavasti ne toimivat edelleen.

” Tarinat vaihtelevat, mutta yhteistä niissä on, että huijari on paikassa, josta on vaikea päästä pois tai hoitaa raha-asioita.

– Tarinat vaihtelevat, mutta yhteistä niissä on, että huijari on paikassa, josta on vaikea päästä pois tai hoitaa raha-asioita.

Ilta-Sanomiin otti yhteyttä myös nainen, johon oli ottanut yhteyttä ”yhdysvaltalainen neljän tähden kenraali”, joka on jumissa sotatoimialueella Lähi-idässä. Nainen ymmärsi heti, että kyseessä on huijauksen yritys. Lyhyen juttelun jälkeen hän ilmoitti tietävänsä, että kyseessä on huijaus.

– Et ole se kenen kuvaa käytät, hän sanoi.

Ruudun toisella puolella ollut henkilö myönsi olevansa huijausmielellä liikkeellä. Asia jäi siihen.

Sama ”kenraali” oli ollut aiemmin yhteydessä hänen ystävättäreensä – samalla kuvalla, mutta eri nimellä. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että ystävätär ei ymmärrä olevansa huijauksen kohteena.

– Olemme yrittäneet puhua hänelle ja kertoa, että olet harhan vallassa.

Myös vuosia suomalaisia rakkaushuijareista varoitellut Tuula Visa on yrittänyt saada ystävättären uskomaan, että hän on huijauksen uhri, mutta turhaan.

Tuula Visa on vuosia varoitellut suomalaisia netissä liikkuvista rakkaushuijareista.

Rauhamaa kertoo, että edes poliisin sanaa ei välttämättä uskota. Hän kuvailee tapauksia haastaviksi ja ikäviksi.

– Joskus on hirvittävän vaikeaa saada viesti läpi.

Lue lisää: Huijareita käräyttävä Tuula kertoo: Suomalaisnaisia vedätetään George Clooneyn kuvilla

Visa kertoo, että viime aikoina suomalaisia uhreja on yritetty huijata yhdysvaltalaisen kenraalin kuvalla ja jopa oikealla nimellä. Hän arvioi, että kenraalin kuvaa käytetään huijauksissa tällä hetkellä eniten. Saman kenraalin kuvaa käytetään useassa eri profiilissa.

Visa kertoo löytäneensä yli sata profiilia, joissa on sama kuva.

– Hän pyörii joka viikko jollain eri nimellä, Visa kertoo.

Visa muistuttaa, että oikeasti ruudun toisella puolella istuu rikollinen, joka kuuluu kansainväliseen liigaan.

Rauhamaa vahvistaa, että usein taustalla on kansainvälistä rikollisuutta. Organisaatiot huijausten taustalla voivat olla suuria.

Lue lisää: Nettihuijareita jahtaava Tuula, 75, kertoo häijystä kiristyskikasta – intiimi kuva uhataan lähettää vaikka työnantajalle

Visa kertoo, että rikollisilla on käytössä oikean ihmisen kuva ja joskus koko identiteetti. Vaikka samoilla kuvilla liikkuu sosiaalisessa mediassa useita eri profiileja, huijauksen uhrien on vaikea myöntää tulleensa huijatuiksi. Visa on yrittänyt selittää lukuisille naisille, että kuvassa oleva upseeri ei kirjoittele heille.

– Ne ihmiset ovat rakastuneet varastettuun valokuvaan, hän parahtaa.

Rauhamaan mukaan petosrikollisuudessa onkin tyypillistä, että ihmisen kuva ja tiedot varastetaan. Oikean henkilön kuvien ja tietojen käyttämisellä haetaan uskottavuutta tarinaan.

– Pahimmillaan jopa Google saattaa antaa oikeita tuloksia henkilöstä, jonka identiteetin huijari on vienyt ja vahvistaa hänen väitteitään.

Lue lisää: Auervaaroja netissä jahtaava Tuula, 74, täräytti valemajurille: ”Minä en maksa penniäkään” – huijarin vastaus oli paljon puhuva

Visa kertoo, että viime aikoina suomalaisia uhreja on yritetty huijata yhdysvaltalaisen kenraalin kuvalla ja nimellä.

Rauhamaa kertoo, että Suomessa on yleistynyt viime vuosina rikos, jossa yhdistyvät perinteinen rakkaushuijaus ja sijoitushuijaus.

Tapauksissa on yhteistä, että uhri tavataan sosiaalisessa mediassa tai deittisovelluksessa ja juttelu etenee tavallisesti. Ero on, että toisin kuin rakkaushuijauksessa, sijoitushuijauksessa uhrilta ei missään vaiheessa pyydetä rahaa, vaan hänelle annetaan ”talousvinkkejä” ja ”sijoituspalvelua”. Lopulta uhriin ottaa yhteyttä kolmas henkilö, joka saa uhrin sijoittamaan rahaa.

– Siitä lähtee perinteinen sijoitushuijaus. Luokittelun kannalta voi olla vaikeaa sanoa, kumpi huijaus on kyseessä.

Huijausten uhrit voivat olla miehiä tai naisia.

” Usein altistava tekijä on yksinäisyys tai sosiaalisuuden kaipuu, joita rikolliset valitettavasti käyttävät sumeilematta hyväkseen.

– Usein altistava tekijä on yksinäisyys tai sosiaalisuuden kaipuu, joita rikolliset valitettavasti käyttävät sumeilematta hyväkseen.

Usein julkisuudessa uhrit ovat naisia. Sama ilmiö näkyy poliisin tilastoissa, mutta Rauhamaa spekuloi, että se voi johtua myös naisten matalammasta ilmoituskynnyksestä.

– Onko miesten vaikeampi myöntää joutuneensa huijatuksi. Vai johtuuko se siitä, että naiset käyttävät sosiaalista mediaa enemmän. Tilastojen kautta tähän ei saa yksiselitteistä vastausta.

Huijattuja löytyy kaikista ikäryhmistä.

Lue lisää: Suomalaisnainen luuli Hollywood-tähden pyytävän rahaa Afrikkaan – yhteydenpito päättyi karuun yllätykseen

Miksi huijauksiin sitten uskotaan, vaikka niistä varoitellaan tiuhaan?

– Valitettava totuus on, että huijarit alkavat olla tosi hyviä. Kun joku toimii, sitä tehdään, kunnes se ei toimi, Rauhamaa sanoo.

Huijaukset voivat nykyään olla melko hienostuneita, ja rikolliset muuttavat niitä tarpeen vaatiessa, jolloin viranomaisten pitää sopeutua muuttuneisiin menetelmiin. Rauhamaan mukaan menetelmien muuttaminen johtuu osin siitä, että perinteisistä huijauksista, kuten upseerihuijauksesta, on varoiteltu niin paljon.

– Siitäkin on saatu valistettua sen verran, että sitä joudutaan muuttamaan.