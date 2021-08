Virkamiesten päätöksestä nousi myrsky – tämä lasten ja nuorten harrastusten rajoittamisesta tiedetään nyt

Hallitus ja aluehallintoviranomainen ovat erimielisiä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten harrastustoiminnan uusista rajoituksista.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat koronarajoitukset ovat tänään nostattaneet myrskyn.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt, että muun muassa harrastustoimintaan pääkaupunkiseudulla kohdistetaan 20. elokuuta alkaen uusia rajoitustoimia. Päätös koskee sekä aikuisten että lasten harrastustoimintaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön ylitarkastaja Oona Mölsä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön ylitarkastaja Oona Mölsä kertoo, että avi ”on antanut tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaisen määräyksen, joka velvoittaa tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita järjestämään tilojen käytön niin, että osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontaktia toisiinsa.”

– Tiloihin ei siis käytännössä voi ottaa niin paljon asiakkaita, ettei kahden metrin turvavälejä olisi mahdollista pitää.

Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää, avi kertoo. Päätöksen noudattamista valvovat lähtökohtaisesti kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt.

Päätös ei kuitenkaan velvoita harrastajia itseään.

– Eli harrastajat voivat hakeutua lähikontaktiin, jos näin haluavat. Määräys ei velvoita heitä olemaan erossa toisistaan, vaan se velvoittaa siihen, että tilan käyttö järjestetään niin, että halutessaan siellä voi pitää turvavälit.

– Jos ollaan esimerkiksi jumppatunnilla, saliin ei voi ottaa niin paljon osallistujia, että tila olisi täysi, eikä kahden metrin turvavälejä olisi mahdollista pitää.

Käytännössä tämä voi muuttaa harrastusten luonnetta. Mölsä kertoo, että olisi suositeltavaa, että vaikkapa koripallotunnilla lähikontaktin sijaan tehtäisiin esimerkiksi tekniikkaharjoituksia, joissa voidaan pysytellä etäällä muista harrastajista.

– Osallistujat voivat itse kuitenkin valita, hakeutuvatko kontaktiin.

Avin määräys koskee yhtä lailla kaupunkien omistamia tiloja kuin yksityisiä toimijoitakin. Oppilaitosten toimintaa eli esimerkiksi koulujen liikuntatunteja se ei kuitenkaan koske.

Käytännössä harrastustoiminta siis voi jatkua kuten ennenkin sillä olennaisella erolla, että tiloihin otetaan vähemmän ihmisiä sisälle?

– Periaatteessa näin. Toki päätöksen tarkoituksena on nimenomaan kontaktien vähentäminen ja suositeltavaa olisi, että myös harrastajat itse pyrkisivät välttämään lähikontakteja ja keskittymään muutaman viikon sisätiloissa esimerkiksi tekniikkaharjoitteluun.

– Päätös ei myöskään kohdistu ulkotiloihin, jos osallistujia on alle 50, eli ulkona voi harrastaa ilman rajoituksia, Mölsä täsmentää.

Hallitus kokoontui tänään Säätytalolle keskustelemaan koronastrategiasta, ja neuvotteluiden jälkeen ministerit painottivat voimakkaasti sitä, että lapsiin ja nuoriin ei pitäisi kohdistaa enää enempää rajoituksia.

Sanna Marin Säätytalolla torstaina 12. elokuuta.

Neuvotteluiden jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalolla, että hallitus haluaa lähettää selvän viestin kentälle siitä, että ”lapset ja nuoret” -periaatteen pitäisi toteutua.

– Eli nyt kun viranomaiset ovat tehneet päätöksiä esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien tai tapahtumatoiminnan tai harrastustoiminnan rajoituksista, niin haluamme, että tässä huomioidaan ”lapset ja nuoret ensin” -periaate, niin, että esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei ensimmäisten asioiden joukossa lähdetä rajoittamaan, Marin totesi.

– Sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan tästä ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille ja muille tahoille, että muistetaan tämä ”lapset ja nuoret ensin” -periaate.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi Twitterissä, että tämänpäiväinen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksista oli viranomaisen oma eikä hallituksen.

– Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten pitää olla viimesijaisia, koskien niin opetusta kuin harrastuksia, Andersson twiittasi.

Sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) kysyttiin neuvotteluiden jälkeen Säätytalolla, pitäisikö aluehallintoviranomaisen pyörtää päätöksensä lasten ja nuorten harrastusten osalta. Hän ei vastannut kysymykseen suoraan.

– Toki viranomaiset tekevät itsenäisesti päätökset, mutta viranomaisten on mahdollista tehdä myös erilaista tulkintaa, Ohisalo vastasi.

Hän totesi, että hallituksen tahto on selvä sen suhteen, että lasten ja nuorten hyvinvointi tulee asettaa etusijalle. Ohisalo sanoi myös, että ”muun muassa koulurajoituksista ja harrastusrajoituksista pitäisi ensi sijassa päästä eroon”.

Aluehallintoviraston ratkaisua arvostelivat myös Helsingin johtavat poliitikot, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) ja kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd).

– Avin linjaukset tuntuvat kohtuuttomilta, Razmyar tiivisti.

Mölsä sanoo, ettei aluehallintoviranomaisella ole tarkoitus kohdistaa rajoitustoimia erityisesti lapsiin ja nuoriin.

– Tässä on annettu vastaava päätös, joka on ollut pääkaupunkiseudulla jo aiemmin voimassa. Päätös on tässä vaiheessa katsottu välttämättömäksi. Toki korostamme sitä, että lähikontakteja on syytä välttää, mutta tarkoituksena ei ole mitenkään erityisesti rajoittaa lasten ja nuorten toimintaa. Vastaavanlainen päätös on tällä hetkellä voimassa esimerkiksi Pirkanmaalla, hän kertoo.

Mölsän mukaan läpi epidemian lasten ja nuorten toimintaa on pyritty rajoittamaan mahdollisimman vähän, ja esimerkiksi koulujen sulkemista koskevat päätökset on tehty vaikeassa epidemiatilanteessa aivan viimesijaisena toimena.

Mölsä kertoo, että nyt tehdyssä päätöksessä olisi ollut mahdollista jättää lapset ja nuoret sen ulkopuolelle.

” Keväällä, kun jouduimme vaikeassa epidemiatilanteessa sulkemaan esimerkiksi erilaisia urheilutiloja, määräyksen ulkopuolelle rajattiin lasten ryhmä­harrastus­toiminta, koska kyseinen päätös olisi muutoin estänyt lasten ryhmä­harrastus­toiminnan sisätiloissa.

– Se olisi voinut olla mahdollista. Nyt annettu päätös ei kuitenkaan estä lasten ja nuorten harrastamista, vaan se edellyttää, että tiloissa on sen verran väljää, että kahden metrin turvavälit on mahdollista halutessaan säilyttää.

Mölsä kertoo, että syy määräyksen antamiselle oli pääkaupunkiseudun vaikea koronatilanne.

– Tartunnanjäljitys on pahasti ruuhkautunut pääkaupunkiseudulla ja myös sairaalahoidon tarve on kasvussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kuten ilmaantuvuusluvuista ja tämän päivän tartuntamääristä nähdään, niin epidemia vaikeutuu koko ajan. Kaikkia lähikontakteja on tärkeää välttää, jotta tartuntamääriä saataisiin vähennettyä ja tartunnanjäljitys pysyisi niiden perässä. Kuormittunut tartunnanjäljitys vie resursseja muusta terveydenhuollon toiminnasta ja vaikuttaa esimerkiksi terveyskeskuspalvelujen saatavuuteen. Näiden syiden takia tämäkin päätös nähtiin välttämättömäksi.

Hän kertoo, että aluehallintovirastolle määräyksen antamista olivat suositelleet esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä.

