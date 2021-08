Hakijamäärien laskun vuoksi vastaanottokeskuspaikkoja vähennetään kuudessa vastaanottokeskuksessa yhteensä 153 paikalla.

Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin Suomessa tammi-kesäkuussa 356 kappaletta, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessaan.

Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jättivät eniten afganistanilaiset, irakilaiset ja somalialaiset.

Tammi-kesäkuussa jätettyjen hakemusten määrä oli viime vuoden tavoin edelleen alhainen verrattuna koronaa edeltävään aikaan.

– Liikkuminen maailmalla on kevään jälkeen helpottunut. Tästä johtuen hakijamäärissä on ollut pientä nousua kevääseen verrattuna Suomessakin. Hakemusmäärät ovat kuitenkin edelleen selvästi koronaa edeltävää aikaa alhaisemmalla tasolla, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen tiedotteessa.

Myös viime vuonna turvapaikanhakijoiden määrä oli Maahanmuuttoviraston mukaan alhainen. Koko viime vuoden aikana ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin 1 277 kappaletta.

Suurin osa tänä vuonna jätetyistä turvapaikkahakemuksista on uusintahakemuksia

Yhteensä turvapaikkahakemuksia on jätetty tammi-kesäkuussa 1 032. Ensimmäisten turvapaikkahakemusten lisäksi alkuvuodesta jätettiin 676 uusintahakemusta.

Turvapaikanhakija voi tehdä uusintahakemuksen sen jälkeen, kun on saanut lainvoimaisen päätöksen aikaisemmin tekemäänsä turvapaikkahakemukseen. Uusintahakemuksia ovat tänä vuonna jättäneet eniten irakilaiset.

Lehtisen mukaan koronatilanteen myötä pienentyneet hakijamäärät ovat helpottaneet aiemmin kertyneiden käsittelyjonojen purkamista.

Vastaanottokeskuspaikkojen määrä vähenee

Uusien turvapaikanhakijoiden vähäisen määrän takia Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskusten paikkamääriä vastaamaan paremmin tarvetta. Suomesta vähennetään kuudessa vastaanottokeskuksessa yhteensä 153 paikkaa.

Eniten paikkoja vähennetään Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskuksissa. Oulussa paikkamäärää on supistettu 60 paikalla siten, että elokuun alusta alkaen vastaanottokeskuksessa on ollut 200 paikkaa. Joutsenossa on supistettu 50 paikalla siten, että elokuun alusta alkaen vastaanottokeskuksessa on ollut 250 paikkaa.

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5 160 turvapaikanhakijaa, joista noin 2 250 asuu vastaanottokeskuksissa.

Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän tarvetta vastaavana. Keskimääräinen käyttöastetavoite on 75 prosenttia.

Turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan jälleen kasvavan, kun koronaan liittyviä pandemiarajoituksia vähennetään.