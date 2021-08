Sisätiloissa yleisötilaisuuksiin saa osallistua 25 henkilöä ja ulkotiloissa 50 henkilöä.

Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksiin on ensi viikolla tulossa tiukempia rajoituksia, kertoi ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen avista tiedotustilaisuudessa tänään.

Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuuksiin saa 20. elokuuta alkaen osallistua sisätiloissa 25 henkeä ja ulkotiloissa 50 henkeä. Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 31. toukokuuta antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Avin mukaan näiden osalta on syytä noudattaa sairaanhoitopiirien tai kuntien antamia suosituksia.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikuntatiloissa, määräystä on noudatettava, vaikka asiakkaita olisi samanaikaisesti vähemmänkin. Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit estetään. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa alueen epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa nyt tehdyt rajoitukset, jos tilanne paranee ja päätöksen edellytykset eivät enää täyty.