Positiivisten koronatulosten osuus testatuista on lähes 4 prosenttia.

Suomessa on todettu 1 024 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz kertoi torstain koronatilannekatsauksessa, että kyseessä on uusi päiväkohtainen ennätys.

Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 844 ja tiistaina 781.

Katz sanoi, että 20–29-vuotiailla todetaan nyt selvästi eniten tartuntoja.

Lue lisää: Suomessa 1 024 uutta korona­tartuntaa, uusi synkkä ennätys – terveyden­huollosta kantautuu huolestuttavia tietoja

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 177 sataatuhatta ihmistä kohden 14 vuorokauden ajalta.

Positiivisten koronatulosten osuus testatuista on Katzin mukaan 3,8 prosenttia. Aikavälillä 2.–8. elokuuta tehtiin noin 133 000 koronavirustestiä ja niistä noin 5 000 oli positiivisia. Noin 90 prosenttia kaikista uusista koronatapauksista on deltavarianttia.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 995 ihmistä. Uusien kuolemantapausten määrä on vähentynyt, vaikka tartuntamäärät ovat olleet nousussa.

– Se, mikä on huomionarvoista, on, että kuolleisuus on hyvinkin matalalla tasolla kasvaneista tartuntamääristä huolimatta. Verrattuna kevääseen 2020 tautiin on menehtynyt huomattavasti vähemmän ihmisiä tartuntatapauksiin verrattuna, Katz totesi.