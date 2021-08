Valvonta­iskun tulos: Näin paljon sakkoja poliisi kirjoitti sähkö­potkulautailijoille – ”Lisä­valvonnalla on näemmä tarvetta”

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja kertoo, että varsinkin Helsingin kantakaupungin alueella on haasteita sähköpotkulautojen kanssa.

Helsingin poliisi teki tänään lyhyen valvontaiskun, jonka kohteena olivat sähköpotkulautailijat. Mukana valvonnassa oli poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein, joka kertoi päivän kulusta alun perin Twitterissä.

Ensin Pasterstein ja hänen kollegansa valvoivat liikennettä Kaisaniemenkadulla, jossa 40 minuutissa liikennevirhemaksuja kertyi 13 kappaletta. Myöhemmin he siirtyivät Albertinkadun ja Lönnrotinkadun risteykseen, jossa liikennevirhemaksujen määrä kasvoi nopeasti.

– N. 15 minuutissa 4 liikennevirhemaksua jo määrätty, hän kirjoitti Twitterissä.

Keskiviikkona iltapäivällä Pasterstein kertoi Ilta-Sanomille, että vajaan kahden tunnin valvonnan aikana he kirjoittivat yhteensä noin 25 liikennevirhemaksua. Kaikki liittyivät siihen, että ihmiset ajoivat jalkakäytävillä sähköpotkulaudoilla tai polkupyörillä.

Osa yritti selittää tilannetta kertomalla ajaneensa ensimmäistä kertaa jalkakäytävällä.

– Uskoo ken haluaa. Oli kyllä tosi huonoa tuuria, jos oli niin, hän arvioi selitystä.

Tämänpäiväinen valvontaisku ei ollut ensimmäinen, ja poliisi on valvonut sähköpotkulaudoilla liikkumista myös aiemmin kesällä.

– Lisävalvonnalla on näemmä tarvetta, hän summaa tilannetta.

Pasterstein kertoo, että Helsingin poliisi on saanut valtavasti palautetta sähköpotkulaudoilla liikkumisesta. Palautteessa kerrotaan, että ”poliisin pitäisi tehdä jotain” ja kysellään, ”miksei poliisi tee mitään”.

– Totta kai poliisi reagoi niihin palautteisiin.

Palaute ei ole turhaa. Pasterstein kertoo, että ainakin Helsingin kantakaupungin alueella sähköpotkulautojen kanssa on haasteita.

– Valitettavasti niillä ajetaan turhan paljon jalkakäytävillä.

Pasterstein kertoo, että jalkakäytävillä ajaminen aiheuttaa turvattomuutta jalankulkijoissa. Hän uskoo, että aikuiset pärjäävät sähköpotkulautojen keskellä, mutta huolta aiheuttavat iäkkäät ja lapset.

– Siellä on ikäihmisiä ja kaasupullon korkuisia junioreita, jotka käyskentelevät liikenteessä.

Hän korostaa, että jalkakäytävillä liikkuminen sähköpotkulaudalla ei ole turvallista millekään osapuolelle.

Hän korostaa myös, että ongelmat ovat paikkakohtaisia.

– Jos verrataan vaikka Bulevardia ja Lönnrotinkatua, on selvää, että Bulevardilla ei ole yhtä suurta ongelmaa, koska sähköpotkulautailijat voivat mennä pyörätielle.

Sähköpotkulaudoilla pitää liikkua polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla, ei jalkakäytävillä. Pasterstein kertoo, että pääosin sääntöä rikkovat nuoret aikuiset.

Hänellä on ratkaisu ongelmaan.

– Paras ratkaisu olisi, että käyttäjät noudattaisivat liikennesääntöjä.

Entä, jos liikennesääntöjä ei noudateta?

– Ei siinä ole muita vaihtoehtoja kuin valvonta ja rajoitukset. Mutta sähköpotkulautoja ei pysty säätämään niin tarkasti, että jalkakäytävällä ajamista voisi estää.

Sähköpotkulaudat ovat herättäneet kesän aikana paljon keskustelua. Esimerkiksi viime viikonloppuna HUS Akuutin terveydenhuollon osastoylilääkäri Arja Kobylin kertoi Ylelle toivovansa vuokrasähköpotkulautojen täyskieltoa viikonloppuöinä, koska valtaosa sähköpotkulautaonnettomuuksista sattuu viikonloppuna kello 22–7.

Pastersteinin mielestä on järkevää lähestyä asiaa tarkastelemalla sitä, koska onnettomuuksia tapahtuu. Ongelma on myös, että sähköpotkulaudan kyydissä on useampi kuin yksi henkilö, mikä voi lisätä onnettomuusriskiä.

– Myös se on kiellettyä.

Pasterstein korostaa sähköpotkulautayhtiöiden roolia turvallisuuskysymyksissä.

– He pystyvät rajoittamaan missä, kuinka kovaa ja mihin kellonaikaan niillä ajetaan.

Hän pohtii myös sitä, voisiko sähköpotkulautoja valmistaa niin, että kyytiin mahtuu vain yksi.