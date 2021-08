Tutkinta alkoi, kun poliisi sai keväällä 2020 ilmoituksen kiven heittämisestä sisään asunnon ikkunasta. Liikemies Onni Sarmaste on kertonut, että kauppaan liittyvän riidan yhteydessä olisi heitetty kivi hänen ikkunaansa.

Helsingin poliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) maskikauppoihin liittyvästä kiristystapauksesta.

Poliisin mukaan tapaus koskee kahden henkilön välistä riitaa mittavasta suojamaskikaupasta ja kauppaan liittyvästä taloudellisesta edusta.

Poliisi epäilee, että uhria on vaadittu pakottamalla luopumaan noin viiden miljoonan euron arvoisesta taloudellisesta edusta, johon esitutkinnassa ei ole esitetty laillista oikeutta. Tapaukseen epäillään liittyneen eriasteista uhkailua ja kiristystä.

Poliisi epäilee kolmea henkilöä rikoksista. Tapauksessa on epäiltynä kaksi miestä ja yksi nainen. Rikosnimikkeinä on kaksi törkeän kiristyksen yritystä ja yksi yllytys törkeään kiristykseen. Poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen luonnehtii epäiltyjä keski-ikäisiksi. Hän ei avaa sitä, keitä epäillään milläkin rikosnimikkeellä.

Nikkasen mukaan epäillyt ovat kaikilta osin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Tutkinta alkoi kiven heittämisestä ikkunan läpi

Poliisi sai huhtikuun alussa 2020 ilmoituksen kiven heittämisestä sisään asunnon ikkunasta Helsingissä. Tapauksen tutkinnassa poliisin tietoon tuli seikkoja, jotka johtivat kiristysepäilyihin.

– Kiven heitto on ollut eräänlainen alkusysäys tutkinnalle. Siitä tämän tapahtumasarjan selvittely on käynnistynyt, ja taustalta ilmeni, että tässä on asianomistajalta pyritty saamaan taloudellista hyötyä pois, Nikkanen sanoo STT:lle.

Saman kuun lopulla poliisi otti Etelä-Suomessa kiinni kaksi ihmistä epäiltyinä törkeästä kiristyksestä. Sittemmin epäillyt rikosnimikkeet vaihtuivat törkeän kiristyksen yritykseksi, koska uhrilta ei onnistuttu saamaan tavoiteltua taloudellista etua.

Liikemies Sarmaste kertoi aiemmin ikkunaansa heitetystä kivestä

Suomen Kuvalehden uutisessa huhtikuussa 2020 liikemies Onni Sarmaste sanoi, että hengityssuojainten kauppaan liittyvän riidan yhteydessä hänen ikkunastaan olisi heitetty kivi ja häntä olisi uhattu Helvetin enkeleillä.

Lehti uutisoi tuolloin, että Sarmaste ja kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä riitelevät siitä, kumpi on huijannut kumpaa HVK:n kanssa tehdyssä suojainkaupassa.

Nikkasen mukaan esitutkinnassa ei tullut esiin mitään konkreettista yhteyttä Helvetin enkeleihin tai muuhun järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tapausta tutkittiin Helsingin poliisin ammattimaisen rikollisuuden tutkintayksikössä, koska tekotapaan liittyi Nikkasen mukaan elementtejä, jotka ovat tuttuja järjestäytyneen rikollisuuden puolelta. Hän sanoo, että kyse ei ollut suorasta väkivallan uhkasta vaan peitellystä uhkauksesta.

Epäilyä yllytyksestä törkeään kiristykseen Nikkanen kommentoi sanomalla, että rikoslaissa yllyttäjä on ikään kuin koko rikoshankkeen alullepanija.

– Voisi sanoa, että se on henkilö, joka varsinaisesti tavoittelee rikoksesta saatavaa hyötyä ja käyttää rikoksen tekemisen välikappaleina joitakin muita henkilöitä.

Rikoslain mukaan henkilö, joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Poliisi ei ota kantaa epäiltyjen tai uhrin henkilöllisyyteen. Tapaus siirtyi keskiviikkona syyttäjälle syyteharkintaan.

Vyyhdin toisessa haarassa kahta epäillään törkeästä petoksesta

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi tiistaina, että se on saanut valmiiksi oman esitutkintansa HVK:n suojainhankinnoista. KRP on selvittänyt, onko HVK:ta erehdytetty hankkimaan hengityssuojaimia, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia.

Vyyhdin tässä haarassa epäillään kahta ihmistä törkeästä petoksesta. Poliisin mukaan he kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Poliisi ei ole vahvistanut törkeästä petoksesta epäiltyjen nimiä, mutta Sarmaste on kertonut olleensa pidätettynä ja kiistävänsä kaikki rikosepäilyt.

Huoltovarmuuskeskus tilasi koronapandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 Sarmasteelta hengityssuojaimia koronavirukselta suojautumista varten. HVK testautti hengityssuojaimet maahan saapumisen yhteydessä ja ilmeni, että hankitut suojaimet eivät täyttäneet asetettujen standardien vaatimuksia.

HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät soveltuneet sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. Sarmaste taas on sanonut, ettei tilauksessa pyydetty sairaalatason maskeja.

Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä runsaan kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa. KRP kertoi tiistaina, että rikosepäilyt törkeästä petoksesta siirtyvät syyteharkintaan.

Keväällä syyttäjälle siirtyi esitutkinta HVK:n sisäisestä toiminnasta suojainhankinnoissa. KRP selvitti tutkinnassa HVK:ssa toimineiden henkilöiden roolia kaupoissa ja sitä, onko hankinnoissa toimittu vastoin ohjeita ja aiheutettu vahinkoa HVK:lle.

Kolmea ihmistä on epäilty asiassa luottamusaseman väärinkäytöstä. KRP:n tutkinnanjohtaja kertoi keväällä, että epäillyt ovat olleet eri asemissa HVK:ssa ja kiistävät epäillyn rikoksen.