Kun Neuvostoliitossa alkoi vallankaappaus, Suomen puolustusvoimissa oli jo parempaa tietoa – Hägglund: tiesin heti, ettei se onnistu

Neuvostoliiton vallankaappausyrityksestä tuli tällä viikolla kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Maanantaiaamuna 19. elokuuta 1991 Neuvostoliiton valtiolliset televisiokanavat lopettivat normaalit ohjelmansa. Kanavat alkoivat esittää klassista musiikkia.

Pian varapresidentti Gennadi Janajev ilmestyi tv-ruutuun. Hän ilmoitti kansalle, että valta on vaihtunut.

Suomen puolustusvoimissa ei hermoiltu.

Pääesikunnan päällikkönä tuolloin vaikuttanut Gustav Hägglund tiesi, ettei Janajevin vallankaappausyritys onnistu.

– Meillä on niin hyvä sotilastiedustelu, ja he briiffasivat maanantaiaamuna, ettei kaappauksesta tule yhtään mitään. Joukot, joita on hälytetty sinne, niillä on väärät kartat ja paukkupatruunat.

Sattumalta kävi niin, että silloinen ulkoministeriön valtiosihteeri Martti Ahtisaari oli tulossa kyseisenä päivänä tutustumaan pääesikuntaan.

Hägglundilla oli yhteinen lounas Ahtisaaren kanssa. Lounaalla Hägglund saattoi kertoa valtiosihteerille, ettei vallankaappaus tule onnistumaan.

– Ahtisaari oli paljon paremmin informoitu kuin ulkoministeri, joka vielä seuraavana päivänä veikkasi, että Janajev onnistuu.

Lounaskeskustelusta oli Hägglundin mukaan sellainen hyöty, että Ahtisaari luotti sotilastiedusteluun ja vaikuttui siitä, että sotilasta kannattaa kuunnella.

Kun myöhemmässä vaiheessa tiedustelua yritettiin yhdistää tiiviimmin valtion hallintoon, Ahtisaari halusi pitää sotilastiedustelun entisellään.

Neuvostoliiton hajoaminen tuli Gustav Hägglundille yllätyksenä.

Vallankaappausyrityksestä 30 vuotta sitten alkoi tapahtumien vyöry, jossa Neuvostoliitto luhistui, Viro ja Baltian maat itsenäistyivät, Berliinin muuri murtui lähes kokonaisuudessaan.

Hägglundille tuli yllätyksenä Neuvostoliiton hajoaminen.

– Silloin oli puhetta ihmiskasvoisesta sosialismista. Ajattelin, että Neuvostoliitto jatkaa kohti sitä.

Hägglund antaa tunnustusta Baltian maille. Ne tiesivät muita paremmin, että järjestelmä on sen verran mätä sisältä, että se on tullut tiensä päähän.

– Ja kuka pystyi arvaamaan, että Boris Jeltsin saavuttaakseen selkeästi vallan, hajotti Neuvostoliiton. Hän oli Venäjän johtaja eikä Neuvostoliiton. Hajottamalla Neuvostoliiton hän oli ainoa johtaja.

