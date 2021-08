Ville palasi 26 vuoden jälkeen vanhalle koululleen katsomaan, mikä oli muuttunut – tällainen oli ”E-KA KOU-LU-PÄI-VÄ”

Kesä alkaa vääjäämättä muuttua syksyksi ja siitä selkeä merkki on koulujen alkaminen. Vantaan Askistossa peruskoulun ensimmäisen luokan aloitti 20 oppilasta. Videolta näet ekaluokkalaisten tunnelmia ensimmäisenä koulupäivänä.

Siitä on 26 vuotta, mutta muistan, että silloin jännitti hirmuisesti. Peruskoulun ensimmäinen luokka Askiston koulussa Vantaalla. Täältä oma koulutieni alkoi vuonna 1995. Nyt vuonna 2021 olen samassa paikassa, eikä paljoakaan ole muuttunut.

Koulun seinällä oleva ”Koulun alueella asiattomilta oleskelu kielletty” -kyltti on edelleen ”oulun alueella siattomilta oleskelu kielety”. Siinä muodossa se oli jo kaksikymmentä vuotta sitten, kun ala-asteelta valmistuin.

Koulun piha vaikuttaa säilyneen melko samanlaisena, joskin pihaa reunustavia puita on hieman harvennettu. Koulu alkaa kello yhdeksän, mutta olen paikalla jo hieman kahdeksan jälkeen. Koulun piha on vielä tyhjillään, joten minulla on hyvin aikaa katsella paikkoja ja muistella. Tuolla oltiin hippaa, tuolla hypittiin hyppynarua, näiden kallioiden päälle kiipeiltiin ja tuolla on mäki, jossa laskettiin talvella pulkalla.

Pikkuhiljaa pihaan alkaa ilmestyä lapsia, jotka kerääntyvät pieniin piireihin keinujen ja muiden pihalaitteiden luo. Kuuluu iloista puheensorinaa kun kesän kuulumisia vaihdellaan.

Koronatilanne Askiston koululla näkyy tänä elokuisena koulun aloitusaamuna siten, että joka luokalle on oma sisäänkäynti ja ainoastaan ekaluokkalaisten vanhemmat saavat saattaa lapsensa koulun pihaan saakka.

Koululaisten saapumiseen valmistuvaa henkilökuntaa liikkuu reippaasti pitkin pihaa kasvomaskit päässä. Ekaluokkalaisia varten on askarreltu kylttejä, joihin on tavutettu tikkukirjaimin E-KA KOU-LU-PÄI-VÄ.

Ensimmäisiin paikalla saapuviin ekaluokkalaisiin kuuluu Krista isänsä kanssa. Kristan mielestä on kiva aloittaa koulu. Hänelle on kerrottu vähän mitä koulussa tehdään.

– On kerrottu, mutta en muista paljoa, Krista sanoo.

Askisto on pieni paikka, ja suurin osa ekaluokkalaisista tuntee toisensa jo entuudestaan. Krista huomaakin pian kaverinsa Tuulian, jota hän singahtaa nopeasti moikkaamaan.

Ensimmäiseen koulupäivään kuuluu tietenkin reppujen ihastelu. Tuulia ei ole aivan varma mitä kaikkea reppuun edes tuli pakattua, mutta reppu itsessään on todella hieno vaaleanpunainen ilmestys.

– Tuliterä Frozen-reppu, huikkaa Tuulian isä sivummalta.

Krista ja Tuulia tunsivat toisensa jo ennen ekaa luokkaa.

Kuin varkain koulun piha on täyttynyt lapsista ja vanhemmista. Askistossa ekan luokan aloittavista kahdestakymmenestä oppilaasta peräti kuusitoista on ollut samassa esikoulussa. Lapset kerääntyvätkin nopeasti juttelemaan keskenään.

Yritän päästä kyselemään tunnelmia ennen koulunalkua, mutta lapsia joko ujostuttaa tai ei kiinnosta antaa kommenttia medialle saati entiselle Askiston koulun alumnille. Ei se mitään, tuskin olisin itsekään ollut juttutuulella silloin 26 vuotta sitten.

Milja poseerasi kouluavustajien askarteleman ”Eka koulupäivä” -kyltin kanssa.

Milja kertoo kuitenkin, että koulun aloittaminen vähän jännittää koska ei ole aivan varma, että mitä koulussa tehdään.

– Varmaan on paljon tehtäviä, ja varmaan tulee läksyjä, Milja pohtii.

Tuttuja luokkakavereita tuntuu olevan.

– Kalle, Rasmus, Nella, Lilja...ja sitten tulee uusiakin kavereita, ja se on ihan kivaa, Milja kertoo.

Muutama minuutti ennen kello yhdeksää pihalle ilmestyy luokanopettaja Kari Toivonen, joka kertoo nopeasti vanhemmille ja lapsille miten päivä lähtee käyntiin.

– Tämä syksy aloitetaan vielä maski naamalla, mutta tältä minä näytän, Kari toteaa ja vilauttaa kasvojaan maskin takaa.

Askiston koulun rehtori Anna-Kaisa Kolu ehti pikaisesti keinumaan ennen lukuvuoden alkua.

Koulun kello soittaa tasan yhdeksää, ja piha tyhjenee minuutissa. Rehtori Anna-Kaisa Kolu ehtii jutella vielä nopeasti ennen kuin menee tervehtimään tuoreita kutosluokkalaisia. Kutosluokkalaisille suositellaan tässä koronatilanteessa maskin käyttöä.

Koronatilanne näkyy Askiston koulussa tänä syksynä myös porrastettuina ruoka-aikoina sekä tehostetuilla käsienpesuilla.

– Meillä myös koulurakennus mahdollistaa sen, että jokainen luokka kulkee omista erillisistä ovistaan, Kolu kertoo.

Koulun piha on sen verran iso, ettei välitunteja tarvitse porrastaa. Kaikki 210 koulun oppilasta voivat siis viettää välitunteja yhtä aikaa.

– Viime vuonna jo treenattiin näitä poikkeusoloja. Porrastukset, väljät välit ja runsas käsienpesu, niillä tästä kouluvuodesta selvitään, Kolu toteaa.

Mitä ekaluokkalaisten ekaan päivään kuuluu?

– Jaetaan aapiset ja tutustutaan toisiinsa. Vaikka monet oppilaat tuntevat toisensa entuudestaan, niin opettajille he ovat aivan uusia. Jännittävä päivä opettajillekin!