Rikosylikomisario Tero Haapalan 40-vuotiselle uralle mahtunut kymmeniä yksittäisiä henkirikoksia, kaksoismurhia, kolmoismurhia ja niitä, joissa on useita uhreja. Hänen yksikkönsä on tutkinut useita Suomea kuohuttaneita henkirikoksia.

Lukuisten Suomea kuohuttaneiden henkirikosten keskellä yhden pienen pojan kohtalo on sellainen, jota pian eläkkeelle jäävä keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapala ei voi unohtaa.

Rikosylikomisario Tero Haapala on työssään nähnyt lukuisia surullisia ihmiskohtaloita.

Yli 40-vuotiseen uraan rikostutkijana, tutkinnanjohtajana ja nyt keskusrikospoliisin henkirikos- ja uhrintunnistusyksikön (DVI) päällikkönä on mahtunut kymmeniä yksittäisiä henkirikoksia, kaksoismurhia, kolmoismurhia ja niitä, joissa on useita uhreja. Näitä ovat Myyrmannin pommi-isku, Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat sekä Sellossa tapahtunut ampumistragedia.

Konginkankaan bussiturma: IS 19.3.2004.

Hänen yksikössään keskusrikospoliisissa on tutkittu myös suomalaisia kohdanneita onnettomuuksia Konginkankaan bussiturmasta Thaimaan tsunamiin.

Kaiken tämän mittaamattoman murheen keskeltä nousee tapauksia, joita Haapala ei pysty unohtamaan. Niistä yksi on pienen Jarnon kohtalo. Se on jäänyt mieleen pysyvästi. Muisto siitä liikuttaa yhä.

– Perhepäivähoitaja surmasi vuoden vanhan pojan Vantaalla 1987. Olen urani varrella tutkinut useita henkirikoksia, ja osan niistä jo unohtanutkin. Tämän pienen pojan kohtaloa en voi unohtaa. Se iski kohdalle, kun itselläkin oli pieniä lapsia. Se jäi korvien väliin, ja sitä olen kantanut vuosikymmeniä mukanani, Haapala kertoo.

Keskusrikospoliisin rikosmuseoon on taltioitu Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien aseet. Rikosylikomisario Tero Haapalan mukaan heikotkin signaalit tuhoavista ajatuksista ja suunnitelmista tulisi saattaa viranomaisten tietoon.

Haapala oli silloin vanhempana rikoskonstaapelina keskusrikospoliisissa, kun tieto pienestä lapsipotilaasta terveyskeskuksesta tuli. Poikaa tutkinut lääkäri epäili pojan vammojen johtuvan pahoinpitelystä ja ilmoitti poliisille. Poika siirrettiin Töölön sairaalaan, missä hän kuoli tajuihinsa tulematta pään alueen vammoihin.

– Poika ei ollut oppinut vielä kävelemäänkään, kun elämä jo päättyi toisen käden kautta, Haapala sanoo. Tummiin silmiin nousee vettä.

Hoitajan kertomus oli julma ja karu. Hän oli suuttunut itkevään poikaan. Poika putosi hoitajan mukaan vaunuista. ”Tämän jälkeen tapahtumat kehittyivät niin, että löin hänen päätään lattiaan ja mahdollisesti myös asunnon seinään”, hoitaja kertoi kuulusteluissa.

Pienokainen jäi makaamaan lähelle avonaista parvekkeen ovea vähissä vaatteissa. Oli tammikuu.

– Hoitaja laittoi tajuttoman pojan parvekkeelle. Kun läheni aika, että vanhemmat tulevat hakemaan ja tapaus tulee ilmi, hoitaja soitti terveyskeskukseen.

– Rikostutkinta on joukkuelaji. Yksin ei kukaan ratkaise mitään, rikosylikomisario Tero Haapala korostaa.

Hovioikeus tuomitsi perhepäivähoitajan lopulta yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen taposta. Nainen oli vasta aloittanut perhepäivähoitajana ja pieni poika oli hänen ensimmäinen hoitolapsensa. Hoitaja vetosi oikeudessa omaan raskaaseen elämäntilanteeseen, talousvaikeuksiin ja tapahtumapäivän päänsärkyyn, johon hänellä ei ollut rahaa ostaa lääkettä.

– Tapasin myös hoitajan. Tämä oli äärimmäisen traaginen ja säälittävä juttu kaikin puolin. Naisella oli omiakin lapsia. Hän katui tekoaan. Tuskin hän koskaan pääsee yli siitä, mitä on tehnyt, Haapala kertoo.

Pienen pojan vanhemmille teko oli suunnaton järkytys.

– Tässä työssä olen nähnyt paljon kohtuuttomia ihmiskohtaloita. Ihmiselämä on oikeushyvä, jota ei takaisin saa, jos se menetetään. Aiheutettu vahinko on peruuttamaton ja läheisten kärsimykset kovia. Usein ainoa hyvitys on se, että poliisi selvittää rikoksen ja omaiset pääsevät edes siitä rauhaan, että tekijä on kiinni. Jos tekijä tuomitaan maksamaan korvauksia, omaiset eivät niitä saa, kun tekijältä ei pysty niitä perimään.

Tero Haapala kuvattuna toukokuussa 1997.

Haapala on summannut uraansa kahdessa jäähyväisluennossa, sillä hän jää tässä kuussa lomalle loppuvuodeksi. Vuoden alusta hän jää eläkkeelle. Koko pitkän uransa hän on ollut rikospoliisi.

– Mietin myös insinööriopintoja, ja minut hyväksyttiin jo opiskelemaankin, mutta sitten silmiini osui poliisikoulun hakukuulutus. Siihen aikaan koulutukseen kuului ylläpito ja päiväraha. Ajattelin, että se on insinööriopintoja nopeampi tie työelämään, Haapala kertoo.

Hän suunnitteli koulun jälkeen aloittavansa liikkuvassa poliisissa. Viikko ennen kurssin loppumista rikosylikomisario Veikko Laaksonen Helsingin rikospoliisista tuli ja komensi kaksi poliisiopiston luokkaa käytävälle.

– Laaksonen kysyi, ketkä ovat Helsingistä. Meitä oli muutama. Laaksonen sanoi, että te aloitatte rikospoliisissa, ja se oli sillä selvä.

Ensimmäinen työhuone oli Aleksanterinkadulla. Haapala työnnettiin pieneen huoneeseen, joka oli täynnä tupakansavua. Haapala aloitti varkaustoimistosta.

– Juttuja tuli ovista ja ikkunoista. Ihmiset kävelivät torin laidalta tekemään ilmoituksia ja partiot toivat yöllä murtomiehiä kuulusteluun. Huoneessa oli pönttöuuni, jolla huone lämmitettiin.

Rikospoliisi oli töissä 24/7. Yövuorossakin Helsingissä oli yli 20 rikospoliisia. Tutkintamenetelmät olivat silloin ”kolme koota”: kiinniotto, kotietsintä, kuulustelu – ja oli siinä neljäskin k, jolla oli vaikutusta juttujen selviämiseen.

– Pidätysajat olivat silloin pitkiä, maksimissaan 21 vuorokautta. Koppihoito teki yleensä tehtävänsä ja ihminen tunnusti.

Suurin osa jutuista selvitettiin kuulusteluilla ja puhutteluilla, Haapala muistelee. Toki rikospaikkatutkintaakin tehtiin, mutta se oli lähinnä sormenjälkien taltioimista, valokuvaamista ja mittaamista, murtopaikkojen lasinäytteiden keräilemistä ja jalanjälkien valamista.

– Poliisi teki työnsä ja vanhan liiton miehet tiesivät, että joskus yöllisistä ikävistä ja ilkeistä puuhasteluista jää kiinni. Se oli pelin henki, eikä turhaa vastakkainasettelua rosvojen ja poliisien kesken ollut.

Rikospoliisi liikkui keltaisilla ladoilla.

– Siinä oli varmaan hankintahinta ollut kohdillaan, Haapala nauraa.

Tero Haapalan ensimmäinen työhuone oli Helsingin rikospoliisissa Aleksanterinkadulla.

Rikospoliisi muutti 1983 Aleksanterinkadulta Helsingin Pasilaan. Haapala joutui ensimmäisen kerran tekemisiin vainajan kanssa rikospoliisin päivystyspartiossa.

– Katajanokalta löytyi syksyllä lehtikasasta alkoholisoitunut mies, joka oli peitellyt itsensä lehdillä ja kuollut kylmyyteen.

Haapala oli Helsingin rikospoliisin työkierrossa huoltopoliisissa, teknisessä toimistossa sekä petos-, huume- ja väkivaltatoimistossa Pasilassa. Ensimmäinen henkirikoskeikka oli perinteinen suomalainen ryyppyporukan tappo.

Rikospoliisi muutti Aleksanterinkadulta Pasilan poliisitalolle 1982. Sen kunniaksi järjestettiin Aleksilta Pasilaan kulkue, missä Tero Haapala (keskellä) piti viimeisen kuulustelun rikosylikonstaapeli Marjatta Hyytiäiselle ja rikosylikonstaapeli Tuomo Uusimäelle.

– Ainoa poikkeus siinä oli, että leipäveitsen miehen rintaan oli lyönyt nainen. Molemmat osapuolet olivat humalassa ja riita oli mitätön.

Helsingin poliisissa Haapala oli vajaat kuusi vuotta, kunnes siirtyi keskusrikospoliisiin.

Rikosylikomisario Tero Haapala on ollut dekkarina yli 40 vuotta, joista 35 vuotta hän on ollut keskusrikospoliisissa. Viimeiset 30 vuotta hän on ollut tutkinnanjohtajana ja esimiestehtävissä.

– Helsingin väkivaltarikosyksikkö on rikostutkinnan ammattikorkeakoulu. Helsinki tuottaa itselleen ja monelle muulle lähialueen poliisipiirille ja keskusrikospoliisille valmiita tutkijoita tänä päivänäkin.

” Se oli yksi eriskummallisista jutuista urallani. Tänä päivänä pankkeja ei kannata enää ryöstää, kun niissä ei ole rahaa.

Keskusrikospoliisissa ensimmäinen juttu oli Pornaisissa tapahtunut kaivon myrkytys.

– Rikoslaissa oli oma pykälä siihen, jos tahallaan myrkyttää vesijohdon kaivon tahi muun sen kaltaisen. Perheen kaivoon oli laitettu plataania, kasvinsuojelumyrkkyä ja kolme auton akkua. Perhe onneksi maistoi ja haistoi, että vedessä jotain erityistä, ja he selvisivät siitä.

Mikkelin panttivankidraama: IS 11.8.1986. Haapala ehti olla kuukauden tutkijana Mikkelin panttivankidraamassa, kun tuli komennus Porvoossa tapahtuneelle tapolle.

Haapala ehti olla vain viikon keskusrikospoliisissa, kun Jakomäestä alkanut pankkiryöstö eskaloitui Mikkelin panttivankidraamaksi ja lopulta räjähdykseen, joka surmasi pankkiryöstäjän ja kuljettajaksi pakotetun panttivangin.

– Se oli yksi eriskummallisista jutuista urallani. Tänä päivänä pankkeja ei kannata enää ryöstää, kun niissä ei ole rahaa. Turvatoimetkin ovat parantuneet.

Kaivon myrkyttämisestä epäilty tuli vastaan uudestaan myöhemmin, kun myrkyttämisestä epäilty ampui haulikolla nuorukaisen. Kaivon myrkyttämistä mies ei koskaan tunnustanut.

Ensimmäinen juttu tutkinnanjohtajana oli Punavuoren kaksoismurha. Kaksi miestä löytyi autosta surmattuina helmikuussa 1992. Tosiasiassa heidät oli surmattu joulukuussa 1991 Espoon Otaniemessä. Murhaaja sai kahden kuukauden etumatkan.

– Silloin oli kännyköitä jo rosvoillakin, mutta Telia-Sonera ei antanut meille teletietoja. Pyysin laittamaan ne tiedot kassakaappiin. Lakiuudistus tehtiin kiireellä, ja lokakuussa saimme käräjäoikeuden kautta teletiedot, kun laki oli voimassa, Haapala muistelee.

IS kertoi Punavuoren kaksoissurman tutkinnasta 23. huhtikuuta 1992.

Teletietojen avulla poliisi löysi surmapaikan ja pääsi myös epäillyn jäljille. Kaksoismurha eteni oikeuteen saakka.

– Mies vapautettiin syytteestä. Näyttö ei riittänyt. Asetta ei koskaan löytynyt. Sen merkki ja kaliiperi saatiin selville. Epäillyllä oli ollut sellainen ase hallussaan, mutta hän sanoi, että se oli varastettu. Uhrin autosta löytyi teollisuusliinoja, jotka olivat samanlaisia kuin epäillyn työpaikalla samoin samanlaista hitsauspurua.

Vapauttavan tuomion jälkeen epäilty katosi omaisiltaankin ja hänet ehdittiin julistaa kuolleeksi. Sitten kävi niin, että ”kuollut mies” jäi auton alle Espanjassa 2011.

– Hän oli katoamisen aikaan vankilassa ulkomailla ja vapauduttuaan asettui Espanjaan. Siellä hän jäi auton alle baarireissun jälkeen.

” Pidän tärkeänä, että poliisi kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla, jos henkilö katoaa tai hän joutuu surmatuksi. Me emme täällä lajittele ihmisiä sen mukaan mikä heidän aikaisempi elämänsä on.

Haapalan kasvot ovat tutut monista isoista Suomea kuohuttaneista henkirikoksista, joiden tutkinnanjohtajana, yleisjohtajana tai resurssijohtajana hän on ollut. Kovat jutut ovat seuranneet toisiaan.

Raija Muukkosen murha selvisi: IS 3.3.2009. Muukkosen murhan tutkinnanjohtajana oli Mika Ihaksinen.

– Joku on joskus kysynyt montako juttua olen selvittänyt. Minä en ole selvittänyt yhtään juttua. Ne kaikki ovat olleet yhteisen työn ja tavoitteen aikaansaannoksia, jossa jokaisella on ollut oma tärkeä osansa. Joku saa tunnustuksen kuulustelussa tai tekninen tutkinta ohjaa kohti ratkaisua, mutta kyse on palapelin kasaamisesta. Kaikki kumpuaa peruspoliisityöstä, kun se tehdään kunnolla, tuloksia saadaan aikaiseksi. Tämä on yhteispeliä.

Keskusrikospoliisi on Haapalan aikana avannut uudelleen vanhoja selvittämättömiä henkirikoksia. Talouspäällikkö Raija Muukkosen murha Espoon Muuralassa selvisi yli 21 vuoden jälkeen. Bodomin kolmoismurhan tutkinta ja käräjäoikeuskäsittely päättyi ainoan telttaretkeltä henkiin jääneen vapauttamiseen ja syytteiden hylkäämiseen 2005. Parhaillaan Kirkkonummen kolmoissurmaa tutkitaan uudelleen.

Poliisi lavasti Bodom-murhat: IS 2.6.2004.

– Bodomin ensimmäisen tutkinnan puhuttelut ja kuulustelut 1960-luvulla on tehty erinomaisesti, mutta siihen aikaan rikospaikan teknisen taltioinnin keinot olivat puutteellisia. Ei ollut dna-tutkimuksia. Myös taktiikka oli silloin erilainen. Meni useita viikkoja ennen kuin ainoaa henkiin jäänyttä käytiin puhuttamassa. Meiltä puuttui uudessa tutkinnassa niin paljon palasia, että tutkinnan lopputulos jäi osin vaillinaiseksi. Siihen näyttöön, minkä saimme oli tyytyminen. Tuomio oli vapauttava.

” Koulusurmat pysäyttivät. Myyrmannin pommi-isku ja koulusurmat kuvaavat sosiaalisuuden katoamista ja tietotekniikan tuloa.

Rikosylikomisario Göran Wennqvist (vas.), rikosylitarkastaja Jan-Olof Nyholm, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Rabbe von Hertzen, rikosylikomisario Tero Haapala, kenttäjohtaja Timo Leppälä, professori Antti Sajantila sekä uhrintunnistusyksikön pappi, kirkkoherra Kaj Engström kertoivat Jokelan ampumistapauksen tutkinnan edistymisestä KRP:n tiedotustilaisuudessa 8. marraskuuta 2007.

Jokelan koulusurma järkytti marraskuussa 2007 (IS 9.11.2007). IS kertoi Kauhajoen koulusurmista 24.9.2008.

Koulusurmiin oli ajatuksen ja koulutuksen tasolla varauduttu, silti ne yllättivät 2007–2008.

– Koulusurmat pysäyttivät. Myyrmannin pommi-isku ja koulusurmat kuvaavat sosiaalisuuden katoamista ja tietotekniikan tuloa. Jokainen voi hautautua yksin kotiinsa ja yön synkkinä hetkinä vaihtaa tuhoavia ajatuksia ulkomaille saakka, hankkia aseita ja räjähdysaineita ja matkia tekotapoja ja saada samanmielisten kannustusta. Ne ovat ikäviä esimerkkejä siitä, miten hankalia näihin on päästä kiinni, kun kukaan lähipiiristäkään ei tiedä, mitä lähimmäinen suunnittelee.

Keskusrikospoliisin uhkat-toiminto pyrkii ennalta estämään koulusurmia yhteistyössä koulu- ja terveysviranomaisten kanssa.

– Ne heikotkin signaalit pitäisi saada ennakolta kerättyä ja ihminen ohjattua oikeille raiteille. Me olemme myöhässä, jos näitä jälkikäteen selvitellään.

Myyrmannin pommi-isku: IS 12.10.2002.

Digitaalinen tiedon tulva sekä helpottaa että vaikeuttaa tutkintaa. Ihmisestä jää yhä enemmän digitaalisia jälkiä. Olennaiset jäljet pitäisi saada kerättyä hukkumatta epäolennaisiin.

– Pidän tärkeänä, että poliisi kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla, jos henkilö katoaa tai hän joutuu surmatuksi. Me emme täällä lajittele ihmisiä sen mukaan mikä heidän aikaisempi elämänsä on. Poliisi ei ole itseisarvona mitään, me olemme yhteiskunnan palvelijoita.

Siksi Haapala on huolissaan myös poliisin resursseista. Poliisilla pitäisi olla resursseja tutkia myös massarikoksia.

– Yksittäiseen ihmiseen kohdistunut pienempikin rikos on sille kohteeksi joutuneelle ihmiselle tärkeä.

Sellon tragedia: IS 2.1.2010.

Miten Haapala on jaksanut itse, kun raskas työ on kuljettanut kuolemaa vierellä koko ajan?

– Tärkeä asia on työyhteisön jaksaminen ja yhteishenki. Siinä ei voi olla hirveästi säröjä. On tärkeää, että on sopiva porukka, jonka ei tarvitse seurustella toistensa kanssa vapaa-aikana, mutta ei se ole huono asiakaan, jos vapaa-ajallakin pärjätään yhdessä. Jos on asiat hyvin kotona, ihminen jaksaa myös työssä. Olen koko ikäni liikkunut ja ollut innokas penkkiurheilija. Olen soittanut pienestä asti vetopasuunaa. Sitä jatkan eläkkeelläkin.