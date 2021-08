Rehtori Timo Niinisalon mukaan henkilön jatkosta koulussa on käyty keskusteluja kaupungin tasolla. Henkilöstössä ei ole aiemmin ilmennyt rokotevastaisuutta.

Kokemäen yhteiskoulun luokalle Wilma-verkkopalvelussa lähetetty rokotevastainen viesti on herättänyt ihmetystä huoltajissa ja oppilaissa.

Viesti sisälsi kehotuksen huomioida rokotteiden vaarat sekä linkkejä rokotevastaisille sivustoille.

Koulun rehtori Timo Niinisalo kertoo kuulleensa viestistä tiistaiaamuna tultuaan töihin. Osa henkilökunnasta oli saanut tiedon jo edellisenä iltana.

– Palautetta oli tullut jo oppilailta ja huoltajilta, mutta myös osa henkilöstöstä oli huomannut asian, hän kertoo Ilta-Sanomille.

– Minulle tullut palaute on ollut asiallista. Viesti on herättänyt ihmetystä.

Asiasta on lähtenyt oikaisu niille oppilaille ja huoltajille, jotka olivat saaneet viestin.

Niinisalo ei halua kommentoida sitä, oliko viestin lähettäjä opettaja. Kyseinen henkilö kuuluu kuitenkin koulun henkilökuntaan.

– Henkilöstössä ei ole ollut rokotevastaisuutta, ja lähestulkoon kaikki on rokotettu. Tämä oli täysin yhden ihmisen mielipide ja tempaus.

Niinisalo ei vielä tarkemmin määrittele, millaisia seuraamuksia henkilölle on luvassa.

– Asiasta on jo käyty keskustelua kaupungin tasolla ja asianomaisen henkilön kanssa. Hän tekee ehkä myös omat ratkaisunsa. Tämän päivän aikana selviää, mitä tapahtuu, Niinisalo kertoo.

Olisiko tällaisen viestin lähettäminen voitu estää?

– Ei oikeastaan. Henkilökunnan jäsenillä on Wilma-tunnukset, ja he pystyvät lähettämään viestejä huoltajille ja huoltajat takaisinpäin. Kun koulu on alkamassa, tiedotteita tulee paljon, joten tätä ei olisi oikein voitu estää.

Välikohtauksesta huolimatta koulu on alkanut Kokemäellä keskiviikkona rauhallisissa merkeissä.

– Oppilaat ovat juuri saapuneet ja ensimmäiset oppitunnit alkaneet. Tässä ei ole mitään hässäkkää, Niinisalo kertoo.

