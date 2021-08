Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 83 ihmistä.

Suomessa on todettu 844 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 781 ja maanantaina 449. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 635 tartuntaa, mikä on 4 466 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 83 ihmistä, joista tehohoidossa 19. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista yhdellätoista. Tehohoidossa olevien määrä taas on noussut maanantaista kolmella.