Kissa hyökkäili ihmisten ja koirien kimppuun.

Aggressiivisesti käyttäytynyt kissa aiheutti harmia Vantaan Korsossa maanantai-iltana.

Kissa oli hyökkäillyt ohikulkeneiden ihmisten ja koirien kimppuun, ja paikalle oli jouduttu kutsumaan poliisi, kertoo Rekku Rescue -eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoinen Laura Pulli, joka oli ottamassa kissaa kiinni. Pullin mukaan ainakin yhden henkilön oli pitänyt lähteä paikattavaksi sairaalaan.

Pulli kertoo, että paikalle tullut poliisipartio oli ihmeissään kissan kanssa.

– He miettivät, että mitä sille tekisi, kun siitä on vaaraa ohikulkijoille, saavatko he sitä kiinni vai pitääkö se lopettaa.

Poliisit päättivät soittaa eläinsuojeluneuvojalle, jonka kautta Pulli ja toinen yhdistyksen vapaaehtoinen saivat asiasta tiedon ja päättivät lähteä katsomaan, saisivatko he kissan kiinni.

– Pakkasimme varmuuden vuoksi kaikennäköistä laukkua, haavia ja erilaisia kissanruokia, Pulli kertoo.

Poliisi sai ensimmäisen ilmoituksen pensaan alla vaanivasta kissasta maanantaina jo noin kello 18, komisario Kimmo Klemetti Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo. Kissa oli hyökkäillyt ohi kulkeneita lapsia ja koiria kohti.

– Kissa ei ollut vaikuttanut mitenkään loukkaantuneelta, mutta ei antanut lähestyä, Klemetti kertoo.

Kissa oli kuitenkin ehtinyt poistua ennen eläinsuojeluyhdistyksen paikalle tuloa. Uusi ilmoitus kissasta tehtiin myöhemmin illalla, minkä jälkeen paikalle kutsutut Rekku Rescue -eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset saivat sen kiinni.

Kissa löytyi paikallisen autoliikkeen liepeiltä Peltomyyränkujan ja Korpivaarantien risteyksestä. Kaksi poliisipartiota oli vahtimassa, ettei se lähde karkuun.

– Aidan takaa kuului pieni maukaisu. Menin sinne pusikkoon ja houkuttelin kissaa aidan alta. Se tulikin sieltä ruoan perässä oikealle puolelle aitaa, Pulli kertaa.

Tältä kissan kiinniotto näytti.

Kissa oli tässä vaiheessa jo rauhoittunut, joten Pulli sai nostettua sen käsin kuljetuskoppaan. Vapaaehtoiset tarkastivat vielä, oliko kissalla mahdollisesti pentuja lähettyvillä, mutta mitään ei löytynyt.

Kissa vietiin Viikin löytöeläintaloon, jonne se jäi odottelemaan ruokakupin ja hiekkalaatikon kanssa aamua ja henkilökuntaa.

Syy kissan aggressiiviseen käytökseen löytyy Pullin mukaan todennäköisesti siitä, että se oli hermostunut koiriin.

– Sillä oli vain kova inho koiria kohtaan.

Kissa oli ilmeisesti liikkunut seudulla jo pidempään ja aiheuttanut haittaa koiranulkoiluttajille.

Pulli kertoo, että vastaavaa ei satu aivan joka päivä.

– Harvemmin tulee tällaisia keskiyön pyydystysoperaatioita poliisin kanssa Itä-Vantaalla, hän toteaa.

Pulli haluaa muistuttaa kissanomistajia siitä, ettei kissoja pitäisi pitää vapaana taajama-alueella vahtimatta.