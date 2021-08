Kauppakeskus Isossa Omenassa koronarokotusta on jouduttu jonottamaan jopa kolme tuntia.

Espoon Matinkylässä sijaitsevan kauppakeskus Ison Omenan toisen kerroksen käytävällä kiemurtelee pitkä ihmisjono.

Suurin osa jonottajista on iältään 12–15-vuotiaita nuoria, jotka ovat tulleet hakemaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen käsivarteensa.

Perusterveiden 12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkoivat osassa Suomessa maanantaina. Ikäluokan riskiryhmiin kuuluvia on jo rokotettu.

Kauppakeskuksen käytävällä tunnelma on odottava mutta rauhallinen. Jonottaminen ei tunnu nuoria häiritsevän.

Ronja ja Justus.

– Jono on melkeinpä lyhempi kuin mitä ajattelin, kertoo jonon hännille saapunut 12-vuotias Ronja yllättyneenä.

Hän on ottanut Justus-isän jonotusseurakseen.

– Vähän jännittää, minulla on ollut pieni piikkikammo, mutta siitä on hiljalleen päästy yli, Ronja kertoo rohkeana.

Minna ja Laura.

15-vuotias Laura puolestaan on tullut rokotusjonoon äitinsä Minnan kanssa.

– Vähän jännittää, kun olen kuullut joitain kauhutarinoita rokotuksesta, mutta kyllä tämä on sen arvoista, että saa suojan koronaa vastaan, Laura sanoo.

Minna-äiti kertoo, että ajanvarauksen sijaan he olivat päättäneet tulla ajanvarauksettomaan rokotusjonoon.

Toisen rokoteannoksen on tullut hakemaan 37-vuotias Olli Iivanainen.

Olli Iivanainen.

– Aikaistin toista rokotetta, kun se oli mahdollista. Toivotaan, että tämä auttaa sekä itseäni että isossa kuvassa.

Iivanainen kertoo, että ajanvarauksella jonotusaika oli vaivaiset viisi minuuttia.

– Fiilis on nyt hyvä, hän toteaa.

Nuorten määrä yllättänyt positiivisesti

Iso Omenan rokotuspisteen vastuuhoitaja Tanja Pursiainen kertoo, että jonoa on tiistaina puoliltapäivin noin puolitoista tuntia.

– Maanantai oli huomattavasti vilkkaampi päivä. Jonotusaika oli keskipäivällä pahimmillaan noin kolmisen tuntia, mutta iltaa kohden tilanne helpotti.

Valmiita rokotteita Ison Omenan rokotuspisteellä Espoossa.

Maanantaina Ison Omenan rokotuspisteellä rokotteen sai noin 700 ihmistä ilman ajanvarausta. Toiset 700 rokotettua oli varannut ajan etukäteen.

– Meidän rokotustilamme ovat vähän turhan pienet, mutta muuten kaikki on toiminut hyvin, Pursiainen toteaa.

Suurin osa alkuviikolla rokotetuista on ollut 12–15-vuotiaita.

– Nuorten määrä on ehdottomasti yllättänyt positiivisesti. Jotenkin ajattelimme, että koululaiset ehkä odottavat sitä, että rokotteen saa koulun kautta.

Pursiaisen mukaan nuoret ovat tulleet hakemaan koronarokotteen positiivisella ja innokkaalla mielellä.

– He itse tietävät, mitä ovat tulossa ottamaan ja tekevät sen omasta tahdostaan.

Pursiainen arvioi, että Ison Omenan rokotuspisteen ruuhkaisuus helpottaa, kun koulut alkavat keskiviikkona.

Messukeskuksen rokotuspisteellä on ollut ajoittain jonoa.

Helsingissä myös vilkasta

Lännen terveysasemien johtava ylilääkäri Timo Carpén kertoo, että Helsingin rokotuspisteillä on nähty maanantain ja tiistain aikana ruuhkahuippuja.

Helsingin neljästä rokotuspisteestä ruuhkaisimmat ovat olleet Jätkäsaari ja Messukeskus.

– Vilkasta on ollut. Ruuhkahuippuja on ollut hetkellisesti, mutta ne on saatu purettua. On toki myönteistä, että ihmiset ovat aktiivisia ja hakeutuvat rokotuksiin.

Carpénin mukaan 12–15-vuotiaiden rokottaminen on vain osatekijä rokotuspisteiden vilkkauteen.

– Ihmiset palaavat nyt lomilta arkeen, joten rokotuksiin hakeutuminen on myös aktiivisempaa. 12–15-vuotiaiden ikäryhmä ei ole niin suuri, että se yksinään ruuhkauttaisi rokotustoimintaa.

Carpén ei ole yllättynyt siitä, että alle 16-vuotiaat ovat hakeutuneet rokotuksiin ennen koulujen alkua. Hän arvio, että aiheesta on keskusteltu monissa kodeissa.

Helsingissä 12–15-vuotiaat lapset ja nuoret saavat koronarokotteen suomenkielisissä kouluissa 12. elokuuta ja ruotsinkielisissä kouluissa 17. elokuuta alkaen.

– Tässä on nuorille haluttu tarjota vaihtoehtoja, että koronarokotteen voi hakea joko koulusta tai rokotuspisteiltä. Kotona on myös tärkeä keskustella aiheesta ja THL:n sivuiltakin saa paljon tuoretta tietoa yleisimpiin kysymyksiin koskien 12–15 -vuotiaiden rokottamista, Carpén huomauttaa.