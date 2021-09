Hermovauriosta kärsinyt Mika Lemberg pystyi kaksi vuotta sitten kävelemään puoli kilometriä – lähti kesäkuussa Kilpisjärveltä tuhannen kilometrin unelmien matkalle

Kaksi vuotta sitten Mika Lemberg kärsi ympärivuorokautisista kivuista eikä saanut itse sukkia jalkaan. Hänen kuntoutumisensa on yllättänyt jopa lääkärit.

Vaikka kaikki ei menisikään suunnitelmien mukaan, voi silti ylittää itsensä. Tämän tietää Mika Lemberg, 53, joka lähti kesäkuun alussa kuukausien pituiselle vaellukselle Kilpisjärveltä Keravalle.

Yli tuhannen kilometrin vaellus olisi kenelle tahansa pitkä rupeama. Lembergille lähtökohdat olivat poikkeukselliset. Vielä kaksi vuotta sitten hänen raajansa eivät juuri toimineet ja hän pystyi kävelemään vaivoin puoli kilometriä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hänen pitäisi olla juuri nyt Suomen kartalta katsottuna jossain Iisalmen alapuolella. Matka kuitenkin keskeytyi 850 kilometrin jälkeen odottamatta. Hetkessä hänet kiidätettiin ambulanssilla sairaalan kautta perhehotelliin ja sieltä kotiin Keravalle.

Ilta-Sanomat haastatteli Lembergiä tämän vaellusprojektista ensimmäisen kerran kesäkuussa. Nyt hän kertoo pitkästä kuntoutumisestaan ja siitä, mitä matka hänelle opetti.

Ääneen pääsee myös sisätautien erikoislääkäri ja diabetologi Markku Saraheimo, joka on toiminut Lembergin lääkärinä 11 vuotta.

Pitkä sairaushistoria on yksi tärkeimmistä syistä, minkä vuoksi Lemberg päätti lähteä vaellukselleen. Ennen sitä hän oli kuntouttanut itseään järjestelmällisesti vuosien sairastamisen jälkeen.

Lemberg sairastui diabetekseen lähes 40 vuotta sitten. Kymmenen vuotta sitten häneltä operoitiin sydän. Parin vuoden sisään puhkesi pitkä lista muita sairauksia, kuten sydämen ja munuaisen vajaatoiminta, verenpainetauti, uniapnea ja hermovaurioita.

Mika Lemberg veti reissullaan perässään kärryä, jossa kulki erätarvikkeiden lisäksi lääkkeitä ja sairauksien hoitoon tarvittavia välineitä. Täyteen lastatun kärryn paino on arviolta 55–65 kiloa.

Lopulta sairaudet saivat yliotteen työnarkomaaniksi itseään kutsuvasta miehestä. Lembergille ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin jättäytyä pois työelämästä.

Muutos ei ollut helppo. Hän oli tottunut siihen, että työt seurasivat mukana minne hän ikinä menikin.

Lopulta diabeettinen polyneuropatia eli ääreishermojen vaurio eteni siihen pisteeseen, että hermokivut olivat ympärivuorokautisia. Pahimpina hetkinä hänen toimintakyvystään oli jäljellä vain 20 prosenttia, eikä hän saanut puettua edes sukkia jalkaan.

– Kymmenen vuotta sitten juttelin lääkärilleni Markulle, että milloin jalkani amputoidaan. Jalkani painoivat tuhat kiloa ja kivut olivat älyttömät.

Vuosien 2019 ja 2020 vaihteessa hermokivut, joista Lemberg oli kärsinyt kahdeksan vuoden ajan, alkoivat vaimentua. Toimintakyky alkoi hiljalleen palata.

Lembergin kuntoutuminen on monen tekijän summa. Hän alkoi liikkua enemmän tehden samalla muutoksia ruokavalioonsa. Paino laski ja sokeritasapaino parani asteittain. Alkoholista hän luopui kokonaan.

Lepo ja stressitön elämä tekivät tehtävänsä.

” Kaikki sanoivat, että eihän noilla sairauksilla kukaan hullu tällaista projektia ole ennen lähtenyt tekemään.

Hän alkoi kävellä. Ensin kerrostalon rappusia edestakaisin, pikkuhiljaa reittiä pidentäen.

Nopeasti kävelyharrastus vei mukanaan. Tänä kesänä Lemberg käveli parhaimmillaan 30 kilometriä päivässä. Pitkäaikaissairaalle se ei ole itsestään selvää.

Mika Lemberg sairastaa uniapneaa ja käyttää maskia myös yöpyessään teltassa.

– Olisin pystynyt tulemaan enemmänkin ja vetämään itseni vielä enemmän piippuun, mutta kroppa ei kestä rasitusta samalla tavalla kuin terveellä ihmisellä. Palautuminen kestää.

Diabetekseen voi liittyä lisäsairautena hermojen toiminnan vaurioita eli neuropatiaa. Hermovaurioita todetaan noin puolella diabeetikoista. Lemberg sairastaa polyneuropatiaa, joka oireilee etenkin alaraajoissa.

Yleensä ajatellaan, että diabeettinen polyneuropatia on sairaus, joka etenee. Vain aivan oireilun alkuvaiheessa sairaus voidaan oikein toimenpitein ja hyvällä omahoidolla saada pysähtymään tai hidastumaan, Lembergin pitkäaikainen lääkäri Markku Saraheimo sanoo.

Sairaudesta palautumisesta ei ole kokemusta aivan sen alkuvaihetta lukuun ottamatta.

Perässä vedettävässä kärryssä kulkee mukana aurinkokennolla varustettu akku, josta Lemberg saa virtaa uniapnean hoitoon käytettävään laitteeseen.

– Ei se normaalia ole, että näin hyvin käy. Hän on tullut paremmin toimeen. Toisaalta hänen yleisvointiaan merkitsevästi heikentänyt oireisto oli monen tekijän summa. Hyvä omahoito ja muu hoito kohdistui niihin kaikkiin vaimentaen samalla kipuoireen ilmenemistä.

Saraheimo arvioi, että Lembergin kunnon paranemiseen on vaikuttanut hyvän sokeritasapainon lisäksi vahvasti myös fyysisen rasituksen asteittainen lisääminen. Yksittäistä selittävää tekijää ei ole.

– Liikunta on lääkettä myös hermoille ja lihaksille. Liikunta voi vaikuttaa myös kipuun, ja sitä kautta pystyy osittain kohentamaan pärjäämistään.

Lemberg tiesi alusta asti, että matkasta tulisi hyvin erilainen kuin terveellä ihmisellä.

Heinäkuun hellekausi söi kaiken energian, ja eteneminen oli hidasta. Lembergin vyötärö kapeni seitsemässä viikossa 24 senttiä.

Heinäkuun kovien helteiden aikaan Lemberg joutui lepäämään tavallista enemmän. Energia oli lopussa.

Vaellusta vaikeutti se, ettei vertaistukea ollut saatavilla.

– Kaikki sanoivat, että eihän noilla sairauksilla kukaan hullu tällaista projektia ole ennen lähtenyt tekemään, Lemberg nauraa.

Viilenevät ilmat helpottivat matkantekoa. Maisemat vaihtuivat ja kilometri toisensa jälkeen taittui, kunnes perjantaina 13. elokuuta tapahtui jotain odottamatonta.

Jotain keskivartalosta repesi. Kipu yltyi ja vei miehen polvilleen. Lemberg soitti hätäkeskukseen ja makasi hetkeä myöhemmin ambulanssin kyydissä.

Lembergin kävely keskeytyi Iisalmen pohjoispuolella tapaturmaan. Ensiapu kuljetti hänet ambulanssilla sairaalaan.

Lemberg kertoo, ettei hänen kehonsa enää yksinkertaisesti kestänyt perässä vedettävän kärryn painon aiheuttamaa rasitusta.

– Kun 15–20 kiloa laihdutaan yhtäkkiä ja muutenkin kroppa on äärimmäisen pingottuneena joka päivä, niin totta kai mekaanisia ongelmia tulee kropan kanssa.

Seuraavan viikon Lemberg vietti Iisalmessa hotellissa. Lääkärit arvioivat, että hän voisi sen jälkeen jatkaa kävelyä aina Keravalle asti.

Viikonloppuna hän kuitenkin myönsi itselleen, ettei kärryn vetämisestä tulisi enää mitään.

Tapaturman jälkeisen viikon Lemberg lepäsi Iisalmessa hotelli Golden Domessa. Hotellin henkilökunta oli seurannut Lembergin matkaa Facebookin välityksellä.

– Kevättalvella annoin itselleni lupauksen, että tämä projekti saa loppua kesken milloin tahansa, jos siltä tuntuu. Tämä oli hieno päätös.

Kotiutumisesta on kulunut reilu viikko. Palattuaan Keravalle Lemberg on yrittänyt sosiaalisen median kautta selvittää, onko Suomessa muita ääreishermojen rappeumaa sairastavia ihmisiä, jotka olisivat saaneet toimintakykynsä takaisin. Toistaiseksi hän on löytänyt yhden kohtalotoverin.

Lemberg päivitti kuulumisiaan matkan varrelta Facebookissa sivulla Koko matka.

Matkallaan Lemberg huomasi, kuinka harvaan asuttu maa Suomi todellisuudessa on. Autolla liikkuessa sitä ei huomaa, koska matka taittuu niin nopeasti, hän sanoo.

– Näin kesän aikana satoja teiden varsille pysähtyneitä ihmisiä, jotka olivat seuranneet juttuani. Jotkut ihmiset taapersivat kanssani pari kolme päivää. Se avaa silmiä, kun pääsee keskustelemaan muiden pitkäaikaissairaiden kanssa.

Matkan aikana Lembergin mieleen painui erityisesti ihmisten empaattisuus, vilpittömyys ja auttamisen halu. Hän nautti saadessaan jakaa tarinoita ihmisten kanssa.

– Kun kävelee 850 kilometriä, näkee ihmisten kirjon ja kulttuurin. Etelä-Suomessa on aivan eri kulttuuri kuin Keski- tai Pohjois-Suomessa.

Vaelluksen keskeytymisestä mies ei ole murheissaan. Päin vastoin. Hän sai kuntoutumisensa myötä uuden elämän.