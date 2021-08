– Ajattelimme muuttavamme maalle vasta joskus eläkepäivillä, mutta täällä sitä nyt ollaan, naurahtaa Sarita Saloheimo, 46, yksi Asikkalan kunnan uusimmista asukkaista.

On kosteana alkaneen elokuun poutaisimpia päiviä. Rukiin korret kumartavat kapeaa hiekkatietä, joka johtaa Saloheimon nelihenkisen perheen pihamaalle Asikkalan Vesivehmaalla.

Tien päässä, pienen kumpareen harjalla, seisoo näyttävä mansardikattoinen hirsihuvila. Sen ympäristö on täynnä toinen toistaan kauniimpia istutuksia ja päärakennuksen vieressä komeilee punatiilinen navettarakennus ja ratsastuskenttä.

Saloheimojen mukaan uutta pihaa ei ylläpidetä pelkällä rikkaruohojen raapimisella, vaan se vaatii paljon työtä. –Millaiseen asumiseen kukin ikinä päätyykin, on tärkeää ymmärtää sen vaatima työmäärä ja investoinnit, sanoo kiinteistökehityksen parissa työskentelevä Sarita.

Yksi syy siihen, miksi perhe asettui juuri näille sijoilleen, löytyy kolmen kilometrin ja turvallisen pyörämatkan päästä. Siellä sijaitsee yksi harvoista kasvavista kyläkouluista.

Toinen syy on seuturakkaus.

Päijät-Hämeesta lähtöisin oleva Sarita ja hänen miehensä Juho tutustuivat alueeseen pian sen jälkeen, kun he olivat tavanneet toisensa reilu vuosikymmen takaperin. Molemmat olivat jo aiemmin kunnostaneet vanhoja taloja tahoillaan, ja Asikkalan Urajärveltä sattui löytymään kiehtova yhteinen kohde.

– Olin luvannut Juholle, että enää emme osta yhtäkään vanhaa taloa, kun edellinen oli juuri saatu myytyä, Sarita muistelee.

Niin ne kaupat kuitenkin tehtiin. Peruskorjauksen jälkeen Urajärvellä sijaitsevasta Tarulan talosta tuli perheelle nopeasti rakas vapaa-ajanviettopaikka.

– Käytimme Tarulaa monen vuoden ajan kesämökkinä ja lainasimme sitä myös ystäville. Sitten tuli korona, ja pakenimme sinne saadaksemme tilaa molempien etätöille ja ja lasten etäkoululle, pariskunta kertoo.

Vanhojen talojen kunnostaminen on Sarita ja Juho Saloheimon yhteinen intohimo. Kun he löysivät Asiakkalan Urajärvellä sijaitsevan Tarulan talon, he ihastuivat siihen oitis.

Perheen aikeena oli jossain vaiheessa myydä taianomainen Tarula, mutta he tulivat nopeasti toisiin aatoksiin. – Juho antoi minulle kaksi viikkoa aikaa keksiä keino, jotta se ei olisi pelkkä rahareikä. Niin siitä tuli majatalo, ja sen pitäminen on ollut ihanaa, Sarita iloitsee.

Vaikka perheen arki ja elämä olivat yhä Keski-Uudellamaalla, jatkuva kaipuu Asikkalaan ei antanut rauhaa.

– Juho oli viime syksynä paikallisessa hirviporukassa, jonka takia olimme kaikki viikonloput Tarulassa. Se taisi olla se viimeinen sysäys, Sarita kertoo.

Koronapandemia pisti vauhtia rattaisiin, joiden oli tarkoitus kuljettaa pariskunta maaseudulle vasta eläkeiässä.

– Korona konkretisoi sen, että työ ei vaadi läsnäoloa. Jälkikäteen ajateltuna on hämmentävää, että vaikka työelämä on ollut murroksessa jo kymmenen vuoden ajan, läsnäolon suhteen töitä tehtiin kuin 30–luvulla, kiinteistökehityksen parissa työskentelevä Sarita sanoo.

Koska vapaa-ajan viettoon pyhitetyn Tarulan tilat ja mukavuudet eivät täysin vastanneet lapsiperheen tarpeita, Saloheimot alkoivat etsiä alueelta uutta kotia.

Talon tuli olla vanha ja riittävän suuri, sekä sen piti sijaita hyvämaineisen kyläkoulun liepeillä. Kun he näkivät ensi kertaa päättyvän tien päässä olevan vanhan ratsutilan, he ihastuivat oitis.

Siinä oli vain yksi ongelma.

Talo ei ollut myynnissä.

Paikallisen välittäjän uutteran työn ansiosta onni suosi ostajaa ja talo oli heidän. Saloheimot pääsivät muuttamaan uuteen kotiinsa kesäkuussa. Tällä kertaa vastassa ei ollut kuukausia kestävää remonttia, vaan talo oli muuttovalmis ja kaiken kukkuraksi tyylillä laitettu.

– Taloon oli helppo tykästyä. Ainoa asia, jota jäimme kaipaamaan on järvenranta, mutta ei tämä täkäläinen peltomaisema järvimaisemalle häviä, Sarita sanoo.

Talo oli remontoitu vanhaa kunnioittaen ja sen pihapiiristä oli pidetty hyvää huolta. Sekin miellytti pariskuntaa, joka oli tottunut talokauppojen jälkeen korjaamaan muiden jälkiä.

– Nyt meidän ei tarvinnut tehdä muuta kuin kantaa tavarat sisään ja ajaa nurmikko, pariskunta nauraa.

Lähellä Saloheimojen uutta asuintaloa on Vesivehmaan lentokenttä, mikä ensi alkuun huoletti heitä. Pian perhe kuitenkin huomasi, että harvalla paikallisella on lentokoneista mitään pahaa sanottavaa. – Itse asiassa on ollut hauska seurata, kuinka laskuvarjoja putoaa kuin omenoita puista, Juho Saloheimo sanoo.

Perheen 8– ja 10–vuotiaat lapset aloittivat opintiensä Vesivehmaan kyläkoulussa kuluvan viikon keskiviikkona. Vanhemmat ovat enemmän kuin iloisia siitä, että uusi kotikunta välittää kyläkoulujen kohtalosta. Kaikkialla näin ei ole.

– Koulu on tosi kiva! Parasta on se, että löysin heti hyvän ystävän, perheen esikoinen Elna iloitsee.

– Ja se, että olemme luokan pisimpiä, uusi ystävä jatkaa.

Ystävykset jatkavat toisiinsa tutustumista navetassa, joka on nyt koti Elnan kolmelle keppihevoselle. Ainakin siihen saakka, kun tilalle keksitään muuta käyttöä.

Äidin mukaan lapset ovat solahtaneet maalaiselämään mutkattomasti.

– Vanhemmat miettivät näitä asioita ihan liikaa, ja lasten liiallinen varjeleminen tuntuu minusta hassulta. Tietysti he kaipaavat kavereitaan kaupungista, mutta kuten näkyy, uusia ystävyyksiä syntyy hetkessä. Sanoinkin heille, että elämän varrella joutuu luopumaan lukuisista ihmisistä, joista tärkeimmät tulevat aina jonkun mutkan kautta takaisin, Sarita sanoo.

– Kaikilla on oma mielipiteensä siihen, millaisessa ympäristössä lasten on hyvä kasvaa, mutta siihen ei ole olemassa yhtä oikeaa paikkaa. Meidän lapsillemme tämä on parempi kuin kaupungissa, Juho-isä jatkaa.

Toki myös vanhemmat kaipaavat Uudeltamaalta ystäviään ja eritoten lasten isovanhempia ja muuta lähisukua. Maalle muuton myötä he ovat kuitenkin huomanneet hauskan ihmissuhteisiin liittyvän ilmiön.

– Kun asuimme Helsingissä, näimme ystäviämme vähemmän kuin Tuusulassa asuessamme. Nyt kun olemme täällä, olemme nähneet läheisiämme enemmän kuin koskaan, Juho sanoo.

Sarita arvelee sen johtuvan siitä, että elämä kaupungissa on huomattavasti hektisempää.

– Tapaamiset ystävien kanssa eivät ole enää spontaaneja, mutta nyt niissä on paljon enemmän sisältöä, hän sanoo.

– Laskin jossain vaiheessa, että meillä on käynyt kesän aikana 150 vierasta. Sitten lakkasin laskemasta.

Saritan mukaan uudet tulokkaat otetaan Asiakkalan kunnassa hyvin vastaan. – Ei tarvitse kuin mennä lenkille tuohon lähistölle, niin ihmiset tulevat juttusille. Päijäthämäläinen luonne on minulle helppo. Se on suora ja kursailematon, eikä asioista tehdä hirveän monimutkaisia.

Saloheimojen tontilla on kokoa peltoineen kaikkineen noin 11 hehtaaria. Itse päärakennuksessa on vajaat 400 neliötä, mutta tilusten suuruus ei Saloheimoja hetkauta. He nauttivat kodin ja pihan kunnossapidosta.

– Odotan jo syksyä ja sitä, että mies pääsee metsälle ja saamme luomulihaa ja sieniä ruokapöytään. Talon kanssa on tietysti opettelemista, kun emme ole sitä itse olleet rakentamassa, mutta tykkäämme huoltaa ja hoitaa taloa. Minä olen innokas siivoamaan, ja Juho hoitaa mielellään pihatöitä, Sarita sanoo.

Lapset puolestaan odottavat syksyn myötä uusia harrastuksia. Asikkalaa on Suomen liikkuvin kunta, jossa harrastaminen on pitkälti maksutonta ja mahdollisuuksia on pieneen paikkakuntaan nähden paljon.

Se on lisäsyy sille, miksi Saloheimot suorastaan rakastavat uutta kotikuntaansa.

– Havahduin jo viime talvena siihen, miten paljon perheet urheilevat täällä. Liikkuminen lisääntyy meilläkin vääjäämättä, Sarita sanoo.

– Vähäisellä tuntemisella voisin sanoa, että täällä lapset kiipeilevät enemmän puissa ja istuvat vähemmän päätteiden äärellä, hän jatkaa.

Juho ja Sarita Saloheimo nauttivat kauniista loppukesän päivästä tyttärensä Elnan ja tämän uuden parhaan ystävän kanssa. Kuvasta puuttuu perheen 8–vuotias poika Lauri.

Saloheimot voisivat puhua Asikkalan puolesta tuntitolkulla.

– Me lähdimme tänne kyläkoulun perässä, ja oli ilo huomata, että täällä on paljon muutakin. Tämä on vireä ja yhteisöllinen kunta, jossa tuetaan nuorta yrittäjyyttä, pariskunta kiittelee.

Koska kyläkoulut ovat korkealla Saloheimojen arvoasteikolla, he ovat kiitollisia kunnalle siitä, että se päätti laajentaa Vesivehmaan koulua siinä missä moni muu kunta ajaa kyläkoulujaan alas.

Laajennus mahdollisti myös se, että Saloheimon lapsille löytyi Vesivehmaalta koulupaikka.

– Se on kunnalta upea osoitus. Kunnanjohto on selvästi herännyt siihen, että tänne hakeudutaan mielellään. Alue on nyt hirveässä nosteessa, Sarita sanoo.

Moni muukin tuntuu huomanneen pikkupaikkakunnan potentiaalin. Asikkalan kunnanjohtajan mukaan kunnan väkiluku kasvaa kasvamistaan, vaikka asukkaita kuolee enemmän kuin syntyy. Se tarkoittaa sitä, että Saloheimojen kaltaisia muuttajia on mukavasti.

– Asikkalan nettomuutto on ollut tämän vuoden aikana 10 henkilö kuukaudessa pois lukien tammikuu, kertoo kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

Kunnanjohtajan mukaan Asikkalaan muuttaa nyt nimenomaan lapsiperheitä, mutta myös vanhempaa väestöä eläkepäiviään viettämään. Oma ilmiönsä on se, että vapaa-ajan asunnolle haetaan muutosta vakituiseksi asunnoksi. Vuonna 2020 Asikkalassa haettiin käyttötarkoituksen muutoksia jopa seitsemänkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna.

Sitäkin kunta tukee parhaansa mukaan.

– Kunnanjohtajana näen, että on kaikkien etu hyväksyä käyttötarkoituksen muutokset. Siinä samalla tulee katsastettua mökit ja asetettua vaatimukset muun muassa jätevesijärjestelmän ja energiatehokkuuden suhteen. Näen, että sitä kautta tehdään samalla ekoteko ympäristön näkökulmasta, Ikola-Norrbacka sanoo.

Kunnanjohtajan näkökulmasta Asikkalan vetovoima pohjautuu hyvään sijaintiin valtaväylän ja pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä hyvään maineeseen ja palvelutasoon. Ikola-Norrbackan kokemuksen myötä ihmiset arvostavat luontoa ja sen läheisyyttä koko ajan enenevissä määrin.

– En kuvitellut koskaan, että muuttaisimme maalle ennen eläkepäiviä. Korona aikaisti unelmia. Monet tutut jäivät suut auki, että semmoisen siirron sitten teit. Nyt on vaikea kuvitella, että palaisimme takaisin, Sarita Saloheimo sanoo.

Myös Saloheimot voivat allekirjoittaa saman.

Heidän mielestään juuri luonnon keskellä eläminen on suurin syy siihen, miksi heidän on nyt niin hyvä olla.

– Ja tämä hiljaisuus. Se on jotain ihan mieletöntä, Sarita huokaa.

Pariskunta haluaa kuitenkin muistuttaa muita maalle mieliviä, että muuttoa kannattaa harkita monelta eri kantilta. Verkkosivujen markkinapaikat ovat pullollaan ihania taloja, mutta pelkän viehättävän puutalon takia ei kannata muuttaa.

– Ei pidä muuttaa sokkona jonkun talon perässä, vaan kannattaa ensin perehtyä kuntaan, sen palveluihin ja lapsiperheiden tapauksissa kouluihin. Sellaiseen paikkaan on helpoin solahtaa, joka on yhteisöllinen ja vireä – maaseudulla on paljon nukkuviakin alueita, joissa itsenäisyydestä tulee helposti yksinäistä, Sarita muistuttaa.

– Ja pääseehän täältä aina pois, Juho lisää.

Totta tosiaan.

Kun Saloheimoilta kysytään, onko tämä heidän loppuelämän kotinsa, pariskunta vaihtaa merkitsevän katseen. Samaa on taidettu sanoa ennenkin.

– Mun mielestä me kuulutaan tänne. Vielä täydellisempää olisi vain, jos menisimme sata vuotta taaksepäin ja olisimme tässä. Tähän saakka olen ollut väärässä paikassa, Juho sanoo.