Yle: Festivaalilta peräisin olevia korona­tartuntoja odotetaan ilmenevän jopa satoja – ”Tämä on vasta alkua”

Yle Uutisten mukaan koronatartuntojen jäljitys on ruuhkautunut Kuopiossa.

Koronavirustartunnat ovat jatkaneet lisääntymistään kiihtymisvaiheessa olevalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella, alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedotti maanantaina.

Tapausten lisääntymisen taustalla on koronan herkästi tarttuva deltamuunnos. Taudin ilmaantuvuus viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana on noussut tasolle 82,9 sataatuhatta asukasta kohden. Suurin osa tapauksista on todettu Kuopiossa.

Yle Uutisten mukaan Kuopiorock-festivaali on lisännyt kuopiolaisten tartuntoja ja odotettavissa voi olla yhteensä satoja tapahtumaan liittyviä tartuntoja – etenkin, jos ihmiset laiminlyövät annettuja turvallisuusohjeita.

Eiliseen mennessä festivaali oli poikinut noin parikymmentä tartuntaa kuopiolaisille, mutta tapahtuman ”häntä” voi yltää jopa kuukauden päähän. Koronatartuntojen jäljitys on ruuhkautunut kaupungissa.

– Tämä on vasta alkua. Oli tiedossa, että näin tulee käymään ja tartuntoja tulee, tartuntatautilääkäri Raija Savolainen kommentoi Ylelle.

– Viikonloppunakin oli pari tapausta, joille jouduttiin soittelemaan perään kymmeniä kertoja, ennen kuin saatiin kiinni. Ilmeisesti osa ihmisistä ei halua tietoa altistuksesta tai tartunnasta, vaikka tietäisivät odottaa puhelua testituloksesta.

Tiedotteessa koordinaatioryhmä vetosi ja kannusti voimakkaasti siihen, että kaikki käyttäisivät maskia kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti ja ottaisivat rokotteen heti, kun siihen on mahdollisuus.