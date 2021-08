Helleraja voi ylittyä – tällainen on alkaneen viikon sää

Alkanut viikko jatkuu sateisena, mutta varsin lämpimänä.

Elokuun sää jatkuu vaihtelevana. Alkanut viikko tuo Suomeen päivittäisiä runsaitakin sateita, mutta lämpötilat pysyttelevät laajalti melko kesäisinä, kertoo Foreca.

Sade- ja ukkoskuuroja tulee koko maassa, mutta ne painottuvat tiistain ja keskiviikon aikana maan länsi- ja pohjoisosiin. Torstain ja perjantain kuluessa sateet vähenevät ja keskittyvät Pohjois-Suomeen.

Sää muuttuu samalla aurinkoisemmaksi, ja paikoitellen voidaan päästä jopa hellelukemiin.

– Ilmamassa on sellaista, että kyllä siinä hellettäkin lähelle voidaan päästä. Nyt on vain se, että eteläinen ilmavirtaus on aika kostea, ja siinä liikkuu myös sateita. Ne pienentävät helteen mahdollisuutta, kertoo Forecan meteorologi Juha Föhr.

Hellelukemia voidaan Forecan mukaan nähdä todennäköisimmin maan etelä- ja länsiosissa perjantaina, joka on näillä näkymin viikon lämpimin päivä. Muualla maassakin lämpötilat ovat yleisesti yli 20 asteen.

Helle vaatii nykyisessä kosteassa kuurosateisessa säässä kuitenkin riittävän aurinkoisen päivän, Föhr muistuttaa. Vaikkei raja ylittyisikään, ei tällä viikolla yleisesti ottaen tarvitse palella.

– Mitään hirmuhelteitä tästä ei saa aikaiseksi, kyse on todellakin siitä, ylitetäänkö 25,1 astetta. Olemme kuitenkin vuodenaikaan nähden lämpimässä ilmavirtauksessa, kylmää tämä ei ole.

Viikonlopun aikana sää muuttuu uudelleen sateisemmaksi lännestä saapuvan matalapaineen takia. Sää jatkuu kuitenkin edelleen lämpimänä.

Päivälämpötilat pysyttelevät viikon aikana yleisesti 20 asteen tuntumassa. Yötkin ovat leutoja johtuen vallitsevasta kosteudesta.

– Jos meillä olisi kuiva ilmamassa, yöt olisivat kylmempiä, koska ne ovat jo vähän pidempiä kuin keskikesällä. Vapaa-ajan viettoa, lomailua tai ulkoilua ajatellen kyllä tämä sää aika perusmiellyttävä on.