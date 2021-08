Eteläisessä Suomessa revittiin viime viikolla irti neljä tankkauspisteiden maksuautomaattia, joista kaksi päätyi tekijöiden matkaan. Tutkinnanjohtajan mukaan tekotapa on röyhkeä, muttei vaadi ”ammattilaisuutta”.

Kaakkois-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset kertoivat viime viikolla huoltoasemiin kohdistuneista yöllisistä rikoksista, joissa tankkauspisteiltä oli revitty irti maksuautomaatti.

Viime viikon keskivaiheilla eteläisessä Suomessa tapahtui tiettävästi yhteensä neljä maksuautomaattivarkautta tai sellaisen yritystä.

Keskiviikkona 4. elokuuta noin kello kahdelta aamuyöllä Tervakoskella Eväsojanlenkin bensa-asemalla varastettiin aseman kortti- ja käteisautomaatti. Vihjeiden saamiseksi poliisi julkaisi kuvia Tervakoskella valvontakameraan tallentuneista kolmesta naamioituneesta epäillystä.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä 5. elokuuta Virojoen ABC-tankkausasemalta varastettiin maksuautomaatti, ja Miehikkälän ABC-tankkauspisteen maksuautomaatti yritettiin varastaa. Samana yönä myös Luumäen Rantsilanmäen Nesteellä revittiin irti tankkauspisteen maksuautomaatti, mutta automaatti jätettiin tekopaikalle.

Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisi tekevät yhteistyötä rikosten selvittämiseksi.

– Jäljillä varmaan ollaan, mutta tekijät eivät ole vielä tiedossa, tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisista kertoo.

Tämänhetkisten tietojen valossa neljän tapauksen epäillään liittyvän toisiinsa, ja epäiltyjen tuntomerkit ovat samankaltaiset kaikissa teoissa.

– Epäillään, että teoissa on samat tekijät. Mutta sataprosenttista varmuutta ei ole.

Rahkolan mukaan kaikissa tilanteissa oli mukana useampi henkilö.

– Sitähän ei pystytä varmuudella sanomaan, että onko autossa ollut vielä lisäksi joku henkilö sisällä. Mutta useampi henkilö on ollut.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapauksia tällä hetkellä rikosnimikkeillä törkeä varkaus ja törkeän varkauden yritys.

Virojoen, Miehikkälän ja Tervakosken tankkauspisteillä kohteina olleissa automaateissa on sekä kortti- että setelimaksuominaisuus.

Luumäellä irti revitty mutta tekopaikalle jätetty automaatti sen sijaan toimii pelkästään korttimaksamisella, eikä automaatti siis sisältänyt lainkaan käteistä.

– He eivät varmaan ole tienneet siinä vaiheessa, että siellä ei olekaan rahaa. Kyllä se siltä vaikuttaa vahvasti.

– Joko he ovat tulleet häirityiksi ennen kuin ovat ehtineet nostaa automaatin autoon, tai sitten he ovat huomanneet, että kyseessä ei ole seteliautomaatti.

Rahkola sanoo, että tässä vaiheessa tiedossa olevien seikkojen perusteella poliisi epäilee, että motiivina kaikissa varkauksissa tai niiden yrityksissä on ollut käteinen raha. Muunlaisesta motiivista ei ole tullut viitteitä.

Rahkola pitää tapahtumia ainakin Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella erittäin poikkeuksellisina.

– Että vielä samana yönä kolme tämmöistä. Tällaisia on harvemmin ollut edes yksittäisinä tekoina.

Rahkolan mukaan tekotapa on vaatinut jonkinlaista suunnitelmallisuutta, muttei sen kummemmin ”ammattilaisuutta”.

– On laitettu vetoliina henkilöauton koukkuun ja kiedottu liina automaatin ympärille. Sen jälkeen on lähetty ajamaan, niin sehän repäisee sen irti. Ammattilaista siihen ei vaadita.

–Onhan se nyt erittäin röyhkeä tekotapa. Ja murtovahingot ovat aika mittavat.

Rahkola sanoo, että poliisin tiedossa olevien seikkojen perusteella teot eivät vaikuttaisi ammattilaisten toiminnalta.

– Riskit ovat isot ja hyöty kuitenkin aika pieni, Rahkola arvioi.

Hämeen poliisi kertoi viime viikolla, että Janakkalan Tervakoskelta viedystä automaatista tekijät saivat saaliiksi vähäisen rahasumman. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka paljon Virojoelta viedyssä automaatissa mahdollisesti oli sisällä rahaa.

– Kyllä niissä joissain voi olla tuhansiakin euroja. Mutta ei ole vielä selvinnyt, että onko tuossa (Virojoelta) anastetussa automaatissa ollut rahaa ja minkä verran.

Tekijöiden tiedetään liikkuneen henkilöautoilla. Tapauksiin epäillään liittyvän ainakin kaksi erilaista ajoneuvoa. Sekä Hämeessä että Kaakkois-Suomessa valvontakameraan oli tallentunut auton rekisteritunnus.

Hämeessä Tervakoskella valvontakameroihin tallentui ruskea Kia Ceed -farmari, joka oli anastettu aiemmin Parolasta.

Virojoella käytettiin mustaa henkilöautoa. Rahkola kertoi IS:lle viime perjantaina, että kyseisessä autossa on suomalaiset kilvet ja se on niin ikään ilmoitettu varastetuksi. Auto on yhä kateissa.

Kaakkois-Suomen poliisi pyytää edelleen havaintoja ja tietoja Luumäen, Miehikkälän ja Virolahden teoista. Mahdolliset vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 500.

Tervakoskella Eväsojanlenkin bensa-asemalla tekoaikaan liikkuneista henkilöistä tai muista tapahtumiin mahdollisesti liittyvistä havainnoista ja tiedoista voi ilmoittaa Hämeen poliisin vihjepuhelimeen 0295 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.