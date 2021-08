Tampereen yliopiston rokotetutkimuksen johtaja Mika Rämet kannustaa keskustelemaan rokotteista lasten ja nuorten kanssa.

Rokotetutkimuksen johtaja Mika Rämet on harmissaan lapsille ja nuorille suunnatusta rokotteisiin liittyvästä väärästä tiedosta.

nuorten rokottamisen aloittaminen on saanut myös väärän tiedon levittäjät aktivoitumaan. Myös Suomessa on sivustoja, joilla esitetään virheellisiä väittämiä rokotteista ja niiden turvallisuudesta lapsille ja nuorille.

Osan väitetään olevan lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä.

Yksi virheellisiä väittämiä esittävä sivusto on nimetty huomattavan samalla tavalla kuin Pelastakaa lapset ry. Sivustolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tekemistä lasten oikeuksia ajavan järjestön kanssa. Sivustolla olevia väitteitä jaetaan myös sosiaaliseen mediaan.

Sivustolla olevan vetoomuksen on allekirjoittanut myös terveydenhuollon henkilökuntaa.

Rämet kuitenkin muistuttaa blogissaan mittasuhteista ja kirjoittaa, että jos muutama lääkäri väittää jotakin, se ei tarkoita, että kaikki lääkärit tai alan asiantuntijat olisivat samaa mieltä.

– Jos esimerkiksi 25 suomalaista lääkäriä allekirjoittaa vetoomuksen, se tarkoittaa, että noin 27 275 Suomessa asuvaa lääkäriä ei ole sitä allekirjoittanut.

Rämet on käsitellyt rokotteista esitettyjä virheellisiä väittämiä tuoreessa blogitekstissään.

Rämet arvioi sunnuntai-iltana Ilta-Sanomille, että sivustoon on panostettu.

– En ole saanut kiinni, millä taholla on näin voimakas halu kritisoida rokotteita tai mikä on se taustavoima.

Nykymaailman ongelma ei ole, että tietoa ei ole saatavilla. Rämet on kuitenkin sitä mieltä, että taidot arvioida tiedon luotettavuutta vaihtelevat.

– Varmaan meidän kaikkien tarvitsisi saada kouliintumista tiedon luotettavuuden arviointiin.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Koronarokotteisiin liittyvää väärää tietoa levitetään nuorille sosiaalisessa mediassa. Väärää tietoa rokotteista levitetään ainakin Tiktokissa.

Yllättynyt hän sen sijaan ei ole.

– Siitä huolimatta siitä tulee valitettavan huono mieli.

– En sitä foorumia seuraa, mutta sehän on lapsille todella tärkeä kanava.

Ongelmallista tilanteessa Rämetin mielestä on, että vanhemmilla ei ole välttämättä mahdollisuutta tietää, millaista tietoa ja mistä lähteistä nuoret sitä saavat. Hän kehottaa vanhempia keskustelemaan rokotuksista lasten ja nuorten kanssa.

– Jos lapsella tuntuu olevan vahvoja ennakkoluuloja rokotteita kohtaan, häneltä voi kysellä, minkälaista tietoa ja mistä hän on sitä saanut. Sitä kautta voisi päästä kiinni siihen, mitä tietoa jaetaan ja millä tavalla.

Suomessa 12–15-vuotiaat saavat lähtökohtaisesti itse päättää rokotteen ottamisesta. Ikäryhmän rokottaminen alkaa maanantaina.

Suomessa viranomaisten koronavirusviestintää lapsille ja nuorille on kritisoinut lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Hänen mielestään nuorille ikäryhmille suunnattu viestintä on ollut ”sattumanvaraista tai olematonta”.

Samaan aikaan hän on huolissaan, että lasten ja nuorten omissa kanavissa liikkuu virheellistä ja vääristynyttä tietoa.

– Lapsilla on oikeus tietoon ja sitä tulee olla tarjolla heille sopivassa ja ymmärrettävässä muodossa, hän kirjoitti avoimessa kirjeessään elokuun alussa.

Rämet kertoo, että sekä Modernan että Pfizerin rokotteita on tutkittu maailmalla laajasti. Rokotuksia on annettu maailmalla yli miljardi annosta. Suomessa rokotteita on annettu huomattavan paljon myös alle 20-vuotiaille.

Myös Suomessa useat eri tahot ovat puolustaneet lasten ja nuorten rokottamista.

– Se on hyvin, hyvin monivaiheinen prosessi, joka ei perustu yhden tai kahden vaan satojen asiantuntijoiden näkemyksiin.

– Mielipiteiden painoarvo ei ole kaikilla sama, hän muistuttaa.

Oikeaa tietoa koronavirusrokotuksista ja -rokotteista löytyy THL:n sivuilta.