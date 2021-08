Koronatestaamisen hintalappu noussee Suomessa satoihin miljooniin, kirjoittaa Ilta-Sanomien datajournalisti Lauri Nuoska.

Maailmalla koronavirustestauksen "kultaiseksi standardiksi" on tullut PCR-testi, jota Suomessakin pääasiassa käytetään.

Sen rinnalle on viime kuukausina noussut nopeampi ja halvempi antigeenitesti, jonka luotettavuutta on kuitenkin epäilty. Pikatesti antaa testituloksen noin 10–30 minuutin kuluttua testin ottamisesta, kun PCR-testi vaatii laboratorioanalyysin, joka kestää jopa vuorokauden.

Antigeenitesti on PCR-testiin verrattuna paitsi nopea, myös huomattavan edullinen, sillä yksi antigeeniliuska maksaa vain noin kymmenen euroa. PCR-testien hinta on sairaanhoitopiirille käytännössä vähintään sata euroa.

Kun keskustelua testien erojen ympärillä seuraa, ei voi kuin hämmästellä. Tuntuu kuin lääketieteen maailma olisi jakaantunut kahtia ja pitävän kiinni omasta suosikistaan kynsin ja hampain.

Esimerkiksi Yhdysvaltain lääke- ja ruokavirasto FDA on virallisesti sanonut, että PCR on tarkempi, ja jopa varoittaa käyttämästä tiettyjen valmistajien antigeenitestejä lainkaan.

Samaan aikaan Britanniassa kuitenkin luotetaan kyseisen valmistajan antigeenitestiin täydellisesti. Tai ei aivan täydellisesti. Sielläkin eri yliopistojen professorit ovat kiistelleet testien tarkkuudesta, luotettavuudesta ja hinnoista. Suomessa hinnoista on puhuttu vähemmän.

Kotimaassa keskustelu pikatestien ympärillä ryöpsähti liikkeelle viime viikolla, kun Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ehdotti ennakkotestauksen ottamista käyttöön yleisötapahtumien yhteydessä.

Infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että lähes kaikki Lapin testit ovat nykyään antigeenitestejä.

Käytännössä ehdotus tarkoittaisi juuri antigeenitestien käyttöä. Broas on ollut jo pitkään antigeenitestien puolestapuhuja. Lapissa noin 98 prosenttia tehdyistä testeistä on antigeenitestejä.

Monessa muussa sairaanhoitopiirissä antigeenitestejä ei ole haluttu juurikaan käyttää. Lapin lisäksi antigeenitestejä on käytetty lähinnä vain Kainuussa, Varsinais-Suomessa ja yksityisissä lääkärifirmoissa.

Yleisin perustelu on ollut PCR-testien parempi luotettavuus. Tartunnan vaihe ja näytteenoton onnistuminen vaikuttavat testin luotettavuuteen kuitenkin niin paljon, ettei suoraviivaista vertailua voi tehdä.

Ero on olemassa PCR:n eduksi, mutta molemmissa testitavoissa on omat huonot puolensa myös luotettavuuden suhteen. Kumpikaan testitapa ei ole sataprosenttinen, ja molemmissa tavoissa tulee sekä vääriä positiivisia, mutta myös epidemian kannalta vielä haitallisempia vääriä negatiivisia.

Useimpien PCR-testien tarkkuus on 90–95 prosenttia. Monet antigeenitestien valmistajat puhuvat 85–99 prosentin tarkkuuksista, mutta joskus ne on ilmoitettu suhteessa PCR-testiin. Antigeenitesti on luotettavimmillaan silloin, kun koronavirusta kantava ihminen on tartuttavassa vaiheessa.

Tässä mainittu antigeenitesti ei nyt tarkoita kotitestejä, joiden luotettavuus on huomattavasti heiluvampi kuin validoidun ja ammattilaisen ottaman antigeenitestin.

PCR:n ylivallalle on ollut paljon muitakin perusteluja kuin luotettavuus. Lähes kaikki perustelut tuntuvat ontuvilta, jos muistaa testin nopeuden ja hinnan.

Ammattilainen, joka antigeenitestin ottaa, voi esimerkiksi kokemuksensa perusteella epäillä testin tulosta ja toistaa sen helposti. Toisenkaan testin jälkeen lasku yhteiskunnalle ei ole vielä lähelläkään PCR-testin luokkaa, mutta luotettavuus nousee huikean korkeaksi. Lisäksi antigeenitestin nopeus tarkoittaa, että positiivisen tuloksen jälkeen jäljitystyö päästään aloittamaan heti – jälleen säästyy potentiaalista veronmaksajien rahaa.

Perusteluna PCR-testien paremmuudelle on käytetty myös antigeenitestin vaatimaa suurempaa työvoiman tarvetta. Ajatus perustuu siihen, että antigeenitestin ottaja joutuu myös tekemään itse analyysin, kun PCR-testissä analyysi on ulkoistettu laboratoriolle.

Lapissa on kuitenkin huomattu, että testaaminen pikatestillä on ollut itse asiassa nopeampaa kuin PCR-testillä. Näytteenotto on vienyt saman ajan, mutta itse testin analysointi on vienyt vähemmän aikaa kuin vastaavan PCR-näytteen pakkaaminen, lähettäminen laboratorioon ja siihen liittyvä paperityö.

Yksi PCR-testi maksaa veronmaksajille yli 100 euroa, kun pikatestin hinta töineen on pari-kolme kymppiä. Toisin sanottuna: yksi PCR-testi tuottaa laboratorioille huomattavasti enemmän kuin pikatesti, joiden kanssa laboratorioita ei tarvita.

THL on suhtautunut antigeenitesteihin positiivisesti ja antanut jopa ohjeet niiden käyttöön. Silti sairaanhoitopiireissä ei ole laajasti innostuttu.

PCR-testaamisen hintalappu noussee Suomessa satoihin miljooniin. Pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa testeihin on käytetty jo yli 100 miljoonaa euroa.

Suomessa tehdään viikossa reilut 100 000 koronatestiä. Jos kaikki ovat PCR-testejä, hinta on sairaanhoitopiireille varovaisestikin arvioiden 10 miljoonaa viikossa. Sosiaali- ja terveysministeriön viime syksyisen muistion mukaan testauksen kustannusten arvioidaan kuitenkin olevan jopa kaksin-kolminkertainen tähän verrattuna.

Hallitus on luvannut korvata kunnille kaikki testikustannukset valtion budjetista.

Husin osuus viikoittaisesta 100 000 testin määrästä on noin 35–45 prosenttia.

Hus teki reilu vuosi sitten keväällä 2020 koronaviruksen testauskapasiteettia koskevan 100 miljoonan euron arvoisen suorahankinnan Synlabilta. Hankintaa ei kilpailutettu, vaan se tehtiin nopeasti niin sanottuna suorahankintana.

Kilpaileva Vita Laboratoriot jätti markkinaoikeudelle valituksen hankinnoista. Hus puolustautui sanomalla, ettei hankintoja ollut aikaa kilpailuttaa, eikä tarvittavaa määrää olisi saatu muualta tarpeeksi nopeasti tartuntojen lisääntyessä samaan aikaan. Markkinaoikeus antoi maaliskuussa 2021 vapauttavan päätöksen, jossa se totesi, että suorahankinta oli perusteltu.

Elokuun alusta Synlab ja Hus uusivat sopimuksensa PCR-testauksesta kilpailutuksen jälkeen. Uusi sopimus jatkuu vähintään vuoden 2021 loppuun, mutta pisimmillään joulukuuhun 2023 asti. Uusi sopimus sisältää 5 000–20 000 PCR-testiä päivässä. Synlab on kertonut sopimuksen hinnan olevan vähintään 35 miljoonaa euroa vuodessa, testausmääristä riippuen.