Viiden sodan veteraani Jérôme lensi hävittäjää Helsingin yllä – painui sen jälkeen saunaan Ari Vatasen kanssa

Perjantaina nähtiin huikeita lentonäytöksiä Helsingin taivaalla. Ranskan Ilma- ja Avaruusohjelmien kapteeni, Dassault Rafalen ohjaaja Jérôme Thoule valmentajansa Sébastien Nativelin kanssa nautti Ari Vatasen isännöimästä saunasta ja kalakeitosta Löylyssä viikonloppuna.

Kahdeksan koneen Patrouille de France antoi parastaan näyttävyydessä ja taidoissa. Myös yksin lentänyt Dassault Rafale, neljännen sukupolven suihkuhävittäjä osoitti, mihin se pystyy.

– Näin veneitä ja kaupungin kauneuden, mutta en voinut kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Vauhti on niin kova ja koneen hallinta vaatii kaiken keskittymisen, Jérôme Thoule selittää.

Jérôme Thoule osallistui viime perjantaina Kaivopuiston lentonäytökseen suihkuhävittäjä Dassault Rafalen ohjaimissa.

Hänen maamerkkinsä oli Suomenlinna. Toimintaväli oli kilometri molempiin suuntiin ja kilometrin myös korkeutta. Niissä rajoissa piti lentää. Tulos oli taidokasta ja henkeäsalpaavan jännittävää nähtävää.

Ennen näytöstä lentäjät olivat toivoneet saavansa tutustua Ari Vataseen, suurta kunnioitusta ja suosiota Ranskassa nauttivaan rallikuljettajaan ja poliitikkoon. Ranskalaiset jopa äänestivät hänet edustamaan maataan Europarlamenttiin. Ari ja vaimonsa Rita ovat viljelleet maatilaansa Etelä-Ranskassa vuodesta 1990.

Ari Vatanen oli ranskalaislentäjien kunniavieras ja pääsi istahtamaan suihkuhävittäjä Dassault Rafalen ohjaamoon.

Näitä miehiä yhdistää rakkaus lentämiseen. Ari on suorittanut ammattilentäjän helikopterilupakirjan Ranskassa. Hän on myös lentäjän poika, sillä sodan aikana hänen isänsä Aarne Pekka Vatanen lensi pommikonetta. Joten torstaina Ranskan suurlähetystö kutsui Ari Vatasen tutustumaan niin koneisiin kuin lentäjiinkin. Kaivopuistossa hän pääsi Dassault Rafalen simulaattoriin ja sen jälkeen seuraamaan Patrouille de Francen valmistautumista ja harjoituksia Vantaalle.

Jérôme ja Sébastien Nativel ovat olleet työtovereita lennostossa jo kahdeksan vuotta. He ovat viiden sodan veteraaneja ja ovat olleet mukana Afganistanin, Syyrian, Irakin, Libyan ja Malin sodissa. Aikaisemmin Sébastien lensi näytöksiä, mutta nyt hän toimii Jérômen valmentajana, on varalla ja antaa maasta ohjeita näytöksen aikana. 41-vuotias lentäjä pääsee kohta eläkkeelle rankasta tehtävästään, kunnes on kouluttanut seuraajansa.

Jérôme Thoule, Ari Vatanen ja Sébastien Nativel kävivät saunomassa Löylyssä.

Nativel, Thoule ja Vatanen pulahtivat myös uimaan.

Näytöslentäminen on hyvin raskasta fyysisesti, joten sitä voi tehdä vain kaksi vuotta. Jérôme valitsee ja kouluttaa sitten seuraajansa. Lentäminen ja koulutus jatkuvat edelleen, vaikka näytökset jäävät pois. Rankkaa työ on myös perhe-elämän kannalta, he myöntävät.

Ranskalainen hävittäjä on yksi viidestä ehdokkaasta HX-hankkeessa Suomen uusiksi hävittäjiksi. Kaupasta sovitaan syksyn aikana. Jos päätös osuu ranskalaiseen hävittäjään, nähdään Jérôme ja Sébastien kouluttamassa suomalaisia koneen hallintaan.

Ari Vatanen Dassault Rafalen ohjaamossa.

– Olimme ensin Vatasilla brunssilla. Ari on niin ihmisystävällinen ja hieno ihminen tutustuttamaan meitä Suomeen. Hän kertoi kokemuksistaan ralleissa. Hänellä on myös intohimo lentämiseen, Jérôme kiittää isäntäänsä.

Ari toi heidän seurueensa Löylyyn saunomaan ja pulahtamaan meriveteen, joka oli vain 14-asteista.

– Tämä on ollut hieno kokemus. Haluamme tulla uudelleen talvella perheen kanssa. Ari opettaa meitä ajamaan Lapissa lumirallia, lentäjät vakuuttavat.

Vuonna 2006 ranskalaisen Metro-lehden lukijat äänestivät Ari Vatasen kymmenenneksi suosituimmaksi eurooppalaiseksi tennistähti Rafael Nadalin ja laulaja Bonon jälkeen.

Tuupovaaralla syntynyt Vatanen on tullut kotimaahansa Suomeen kolme kertaa Ranskan valtiovierailuseurueessa, presidentti Jacques Chiracin, pääministeri Dominique de Villepinin ja ulkoministeri Philippe Douste-Blazyn kanssa.

Sunnuntaina kapteenit lensivät seuraavaan näytökseen Etelä-Ranskaan hävittäjillään. Matka ei sujunut 1 389 kilometrin huippunopeudella, vaan tavallisen matkustajakoneen tyyliin polttoainetta säästäen. Matka-aika oli kaksi tuntia ja 45 minuuttia. Taitolentoryhmä lähti kotiin heti perjantain näytöksen jälkeen.