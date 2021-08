Thaimaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa on todettu 89 koronatartuntaa Rovaniemellä. Kemijärvellä epidemiaa ei ole.

Marjanpoimijoiden keskuudessa leviävä korona synkistää Rovaniemen tartuntatilastoja. – Viikossa on kirjattu yli 80 uutta koronatartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Koronatilanne on heikentynyt nopeaan tahtiin Rovaniemellä.

Tilanteen heikentyminen johtuu pitkälti thaimaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa nopeasti levinneestä epidemiasta. Se on kääntänyt koko Lapin alueen koronatilanteen. Ennen poimijoiden saapumista Rovaniemellä todettiin 30-40 tartuntaa viikossa.

– Viime perjantaina alueellinen koronatyöryhmä katsoi tautitilanteen siirtyneen kiihtymisvaiheeseen, Broas sanoo.

Thaimaalaiset marjanpoimijat saapuivat Rovaniemen seudulla pari viikkoa sitten. Heidät testattiin heti maahantulon yhteydessä ja uudelleen kolmen vuorokauden kuluttua. Tuolloin tartuntoja ei havaittu.

Viime viikolla ulkomaalaisilta marjanpoimijoilta otettiin 304 koronatestiä Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

– Rovaniemellä otettiin 262 testiä neljästä eri tukikohdasta. Ne paljastivat 87 tartuntaa aikaisemmin jo todettujen kahden tapauksen päälle. Kemijärvellä testattiin yksi ryhmä ja sen osalta ei löydetty yhtään tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Broasin mukaan vaikuttaa siltä, että korona tuli poimijoiden mukana, mutta sitä ei havaittu testeillä.

– Koronan tartunta-aika on on 2–14 vuorokautta, joten on mahdollista, että tulijoiden joukossa jollain oli tartunta jo heidän lähtiessään kotimaastaan, Boras sanoo.

Positiivisen näytteen antaneet marjapoimijat ovat eristyksissä ja negatiivisen näytteen antaneet karanteenissa. Heiltä otetaan koronatesti kahden vuorokauden välein.

Marjanpoimijoiden ryhmän ulkopuolelle levinneitä tartuntaketjuja ei toistaiseksi ole havaittu.

Negatiivisen näytteen antaneet poimijat voivat harjoittaa työtään eli poimia marjoja, mutta marjoja ei saada lähettää eteenpäin, ennen kuin poimijan koronatesti on tehty ja negatiiviseksi todettu.

Näin toimitaan siksi, että on olemassa vähäinen mahdollisuus koronan leviämiseen marjojen välityksellä. Teoriassa viruksen elinmahdollisuudet marjojen pinnalla ovat heikot, mutta riskiä ei haluta ottaa.

– Osa firmoista kuumakäsittelee marjat heti tuoreeltaan mehuksi, Broas sanoo.