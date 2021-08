Tehohoito­potilaiden määrä kasvoi 3:lla – tämä on Suomen korona­tilanne perjantaina

Viruksen ilmaantuvuus on kohonnut valtakunnallisesti 150,5:een.

Suomessa todettiin perjantaina 738 uutta koronatartuntaa. Kaupunkikohtaisesti suurin määrä tartuntoja todettiin Helsingissä (188).

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntatapauksia on raportoitu 8 343, mikä on 4 067 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Viruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus 100 000 henkeä kohden on nyt 150,5.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on 100 ihmistä, joista 18 on tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden määrä kasvoi torstaista kolmella.

12–15-VUOTIAIDEN koronarokotukset alkavat ensi viikolla. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan lapsille ja nuorille tarjotaan Pfizerin ja Biontechin tai Modernan kehittämiä rokotteita. Ne ovat tällä hetkellä ainoat Suomessa käytössä olevat koronarokotteet, joilla on ehdollinen myyntilupa 12:sta ikävuodesta ylöspäin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola kertoi aiemmin STT:lle, että päätöskykyisiksi arvioidut lapset tai nuoret voivat tehdä itse päätöksen hoidostaan. Nuorten kykyä itsenäisen päätöksen tekemiseen arvioidaan tarvittaessa terveydenhuollossa.

– Koronarokotukset eivät muodosta poikkeusta tähän, Hietanen-Peltola totesi.

Hallitus päätti nuorten rokottamisesta torstaina STM:n esityksen mukaisesti. Asetus tulee voimaan ensi maanantaina.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,71 miljoonaa ihmistä eli 66,8 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä vajaalla 14 600:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 37,6 prosenttia, mikä tarkoittaa 2,09 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 54 900:lla.

Yle uutisoi aiemmin päivällä, että terveydenhuollon keskuudesta löytyy yhä ensimmäistäkään koronarokoteannosta saamatonta henkilökuntaa. Asia on paljastunut usein koronajäljityksen yhteydessä. Yle kokosi tiedot hoitajien rokotustilanteesta sairaanhoitopiireihin tehdyllä kyselyllä.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä rokottamattomat hoitajat ovat hallintoylilääkäri Kari Kristerin mukaan olleet nuoria, aktiivisia aikuisia, jotka ovat saaneet tartunnan kokoontumisista tai matkoilta.

Kymsoten Infektioylilääkäri Risto Pietikäisen mukaan osa nuorista hoitajista ei halua ottaa rokotetta, koska ei koe sitä tarpeelliseksi.

Lue lisää: Yle: Osa nuorista hoitajista jättää koronarokotteen ottamatta – pitävät ”tarpeettomana”

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu lähes 111 000 tartuntaa.