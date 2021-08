Tamperelainen hevifestivaali SaariHelvetti määräsi maskipakon – palautteen määrä räjähti heti

Asiasta päätetty yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Ilmoituksen jälkeen saatu palaute on ollut vaihtelevaa.

Viikonloppuna Tampereen Viikinsaaressa järjestettävä SaariHelvetti-festivaali on saanut osakseen runsaasti palautetta sen jälkeen, kun järjestäjät tiedottivat eilen päätöksestä ottaa tapahtumassa käyttöön maskipakko. Asiasta kertoi ensin MTV Uutiset.

Tapahtuman promoottori Rowan Rafferty kertoo, että päätös syntyi yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Hän toivoo, että maskien käyttö estäisi koronan leviämisen tapahtumassa.

– Tampereen viranomaisilta tuli viestiä, että heidän näkemyksen mukaan tämä on ainut turvallinen tapa järjestää tapahtuma. Kävimme paljon keskustelua siitä, miten tehdään ja miten ei. Pitkän yhteistyön jälkeen tulimme kaikki siihen tulokseen, että näin on parempi ja fiksumpi.

Ilmoitus maskipakosta on saanut osakseen paljon huomiota. Esimerkiksi Facebookissa kommentteja on kertynyt jo yli tuhat.

– Onhan siitä tullut paljon negatiivista palautetta. Ymmärrämme, ettei se ole kaikille kivaa, mutta meillä on valitettavasti vielä kausi, jona korona ei ole vielä todellakaan lähtenyt. Ennemmin maskit kuin ei tapahtumaa ollenkaan.

Varsinaisia suoria viestejä on tullut Raffertyn mukaan muutamia kymmeniä. Kokonaisuudessaan palaute on ollut vaihtelevaa.

– Ehkä suoria viestejä on tullut muutama kymmenen, toki Facebook-sivullamme on raju määrä kommentteja. Väittäisin, että siellä on aika paljon sellaisia ihmisiä osallistumassa keskusteluun, jotka eivät ole tulossa meidän tapahtumaan, vaan kertovat vain omista maskinäkemyksistään.

Yhtenä vaihtoehtona maskeille on pidetty tapahtumien sisäänpääsyn luona tehtäviä pikatestejä. Raffertyn mukaan näiden järjestäminen olisi kuitenkin SaariHelvetin kohdalla vaikeaa.

– Maskit ovat sen vastine. Meillä ei riitä resursseja pikatesteihin, se vaatisi niin paljon henkilökuntaa. Tuloksen saamisessa menee kuitenkin hetki.

Rafferty pitää myös mielekkäämpänä vaihtoehtona maskipakkoa, eikä haluaisi pakottaa asiakkaitaan pikatesteihin satamassa.

– Meillä on laivajonot, ja joutuisimme seisottamaan ihmisiä vartin. Meidän osalta se ei valitettavasti ole realistista.

Vaikka palautteen joukossa on ollut paljon negatiivisuutta, on moni toisaalta kertonut tuntevansa olonsa turvallisemmaksi maskipakon myötä. Linjausta noudattavat myös tapahtuman henkilökunta sekä artistit.

Tapahtuman sisäänkäynnillä jaetaan osallistujille maskit sekä pieni pullo käsidesiä sujuvuuden takaamiseksi.

– Lähtökohtaisesti SaariHelvetin yleisö ja metalliyleisö ylipäätänsä on tosi fiksua porukkaa. Meillä on aina ollut rauhallisia festivaaleja. Saareen kun rakennetaan festivaali, on tässä jo valmiiksi ihan tarpeeksi haasteita. Uskon, että täällä saaren päässä kaikki sujuu tosi hienosti.