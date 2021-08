Yle: Osa nuorista hoitajista jättää koronarokotteen ottamatta – pitävät ”tarpeettomana”

Täysin rokottamatta olevaa hoitohenkilökuntaa on paljastut koronajäljityksen yhteydessä useista sairaanhoitopiiristä.

Nuoren terveydenhoitoalalla työskentelevien hoitajien keskuudessa on paljastunut haluttomuutta ottaa koronarokotetta.

Terveydenhuollon ammattihenkilökunnan keskuudesta löytyy yhä henkilökuntaa, joka ei ole saanut ensimmäistäkään koronarokotetta, kertoo Yle.

Henkilökunnan rokottamattomuus on paljastunut usein koronajäljityksen yhteydessä. Yle kokosi tiedot hoitajien rokotustilanteesta sairaanhoitopiireihin tehdyllä kyselyllä.

Kymeenlaakson sairaanhoitopiirissä rokottamattomat hoitajat ovat hallintoylilääkäri Kari Kristerin mukaan olleet nuoria, aktiivisia aikuisia, jotka ovat saaneet tartunnan kokoontumisista tai matkoilta.

Kymsoten Infektioylilääkäri Risto Pietikäisen mukaan osa nuorista hoitajista ei halua ottaa rokotetta, koska ei koe sitä tarpeelliseksi.

Pietikäisen arvion mukaan kyse on usein vielä opiskelevista hoitajista. He osallistuvat kuitenkin riskiryhmien ja vanhusten hoitamiseen muun muassa kotisairaanhoidossa. Koronatartunnan saaneita hoitajia on löytynyt kotisairaanhoidon hoitajista.

He eivät tiettävästi ole tartuttaneet potilaita.

Hoitohenkilökunnan ei tarvitse kertoa työnantajalle henkilökohtaiseksi terveystiedoksi katsottavasta rokotuksesta. Tartuntatautilaki ei velvoita hoitavaa henkilökuntaa suojautumaan koronalta rokotteella. Lain mukaan tartuntataudeille alttiiden henkilöiden hoidossa pitää kuitenkin käyttää ensisijaisesti rokotettua henkilökuntaa.

Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä työntekijän rokotuksesta edes sairaalassa. Terveystiedot kuuluvat hoitajien yksityisyyden suojan piiriin.

Valtaosa terveydenhoidon henkilökunnasta on saanut koronarokotteen.