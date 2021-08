Mika Aaltolan kolumni: Edessämme on ikikorona ja muuttuvat poikkeustilanteet

Kulkutautien kokonaisoireisiin kuuluu tietty ahdistunut uhma, elämme kuin viimeistä päivää, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Luin viikolla uutisen miehestä, jonka monta läheistä oli kuollut koronaan. Hän totesi, että elämän täytyy kuitenkin jatkua: ”Mikään ei voi estää minua juhlimasta”. Korona tuottaa jatkuvasti yllättäviä ongelmia. Miksi ihmeessä me emme opi edes rohtusen nöyryyttä? Ehkäpä koska kulkutautien kokonaisoireisiin kuuluu tietty ahdistunut uhma, elämme kuin viimeistä päivää.

Kuoleman tanssi (danse macabre) yleistyi mustan surman iskettyä Eurooppaan 1300-luvulla. Se korosti ja jopa ylisti runojen, piirrosten, musiikin ja tanssin voimin kuoleman tasa-arvoistavaa voimaa. Niin rikkaat kuin köyhät kohtaavat saman kohtalon. Kun kolera iski Pariisiin 1830-luvulla, aikalaiskuvauksissa korostuu kaupunkilaisten juhliminen. Jotkut jopa kuolivat koleraan kesken tanssin kaupungin kaduilla ja silloilla.

Vaikka tanssiminen ja laulaminen kiellettiinkin Suomessa keväällä, baarit ja velkahanat ovat auki. Ihmismieli ei välttämättä karta halua elää. Korona supistaa ajantajuamme varianttiaaltohyökyjen ja niitä kömpelösti seuraavien poliittisten kiistojen ja päätösten ristiaallokossa. Tautihistoriassa on trendinomaista keskittyä välittömiin asioihin, jotka tuottavat nopeita voittoja ja lohtua.

Taloudessa tämä näkyy menneiden lainalaisuuksien ohittamisena. Poikkeuksista on tullut politiikassa ja taloudessa säännönmukaista. Valtiot keskittyvät käsissä olevan tilanteen hoitamiseen mittavilla velkapaketeilla. Velka on nyt ansiota, koska sen erääntymispäivä on kaukana horisontissa. On kunniakasta keksiä lyhyen tähtäimen virityksiä ja näennäisesti toimivia niksejä.

” Jarrua on vaikea painaa, koska se olisi poliittisesti kestämätöntä.

Taloudessa korona on sementoinut aikaisempaa ilmiötä, jossa keskuspankkikapitalismi on vallannut alaa. Niiden kyky rahoittaa taloutta pitää nyt talousjärjestelmää yllä. Keskuspankkien itsenäisyys on yhä suhteellisempaa poliittisten sidonnaisuuksien, verkostojen ja agendojen rinnalla.

Koska talouksien halutaan mahtipontisesti nousevan, perusmandaatteja tulkitaan uhmakkaan väljästi ja laajasti. Jarrua on vaikea painaa, koska se olisi poliittisesti kestämätöntä. Rahanpainamista on kuitenkin ahdistavaa jatkaa, koska sen tiedetään johtavan ennen pitkää sotkuun. Mutta valtiota, pankkeja ja yrityksiä pitää jollakin tavoin rahoittaa, ja korona tarjoaa siihen hyvä syyn. Miksi kantaa huolta huomisesta, jos tämä hetki on tarpeeksi ravisteleva?

Suurvaltapolitiikka on sävyttänyt koronaa alusta saakka. On kuvaavaa, että taudin alkuperäkin Kiinan Wuhanissa on vielä kiistanalainen.

Yhdysvallat ja Kiina ovat tukkanuottasilla terveysturvallisuuden lisäksi miltei kaikilla globaalin elämän toimintakentillä Venäjän yrittäessä tuppautua mukaan sen minkä kykenee. Yhdysvallat nostaa kilpailukykyään vetämällä tuotantoaan takaisin Kiinasta.

Halpa dollari, eli velkainen talous, toimii tässä pelissä. Sitä kautta massiivisista talouden tukipaketeista tulee myös suurvaltakamppailun välineitä. Toisaalta myös Yhdysvaltojen poliittinen vakaus edellyttää taloudellisen epätasa-arvon korjaamista palkkoja nostamalla. On odotettavaa, että globaalin talouden käynnissä oleva poiskytkentä yhdistettynä äkillisiin tarjontahäiriöihin ja poliittisiin kriiseihin laukaisee jotain hyvin vaikeasti hallittavaa.

Olemme siinä vaiheessa koronaa, että on käymässä selväksi, ettei paluuta normaaliin ole. Edessämme on ikikorona ja muuttuvat poikkeustilanteet.

Kilpajuoksussa vastassa on luonnon evoluution voima, joka läikkyy poliittiseen ja taloudelliseen todellisuuteemme.

Ongelmavyyhtien vaihdellessa ja näkykyvyn supistuessa on yhä helpompi ajatella lyhytnäköistä juhlimista perusoikeutena.