Tomi ei käynyt Suomessa yli 20 vuoteen – näky nyky-Helsingin keskustassa tuntui käsittämättömältä

Kun ei ole asunut Suomessa 26 vuoteen ja viime visiitistäkin on 20 vuotta, maan näkee ulkopuolisen näkökulmasta. Suomi on näinä vuosina muuttunut huikeasti, kirjoittaa toimittaja Tomi Hinkkanen. Hän listaa muutoksen plussat ja miinukset.

Asuin Los Angelesissa, Yhdysvalloissa vuosina 1994–2021. Nykyään elän Portugalissa. Viimeisestä Suomen-matkasta on kulunut yli 20 vuotta, ja maa näyttää muuttuneen huimasti siitä kuin mitä se on ollut muistikuvissani.

Ensimmäisenä Suomeen saapuessa vastaan tulee hiljaisuus. Ihmiset liikkuvat rauhallisesti ja sääntöjä noudattaen uudistuneella Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Tomi Hinkkanen puolisonsa Jonny Diebin kanssa Rymättylässä

Helsingissä vallitsee eurooppalainen tunnelma. Ihmisiä istuu katuterasseilla. Eduskuntatalon edustalle on vanhojen makasiinirakennusten tilalle kohonnut Musiikkitalo ja pääkirjasto Oodi. Kauppatorin edustalla on pari puurakenteista yleisösaunaa ja maailmanpyörä. Liikennettä on vähän. Suomen pääkaupunki uinuu kesäistä Ruususen untaan. Kaikki on maailmassa hyvin.

Musiikkitalo ja pääkirjasto Oodi Helsingin Kansalaistorilla.

” Kännikalat ja juopporemmit ovat hävinneet katukuvasta.

Yliopistonkatu Turussa on muutettu osittain kävelykaduksi, jolla on ravintolaterasseja

Suomen plussat

Suomessa on silmiinpistävän siistiä. Kaikesta pidetään huolta. Paikat korjataan ja ne pidetään kunnossa. Jopa rumimmat 1960-luvun kerrostalot on remontoitu viimeisen päälle – julkisivut uudelleenverhoiltu, parvekkeet lasitettu, hissit ja putkistot vaihdettu.

Suomessa on turvallista. Maassa voi vaaratta liikkua yöaikaankin. Kännikalat ja juopporemmit ovat hävinneet katukuvasta. Kodittomia ei näy missään, puhumattakaan nyt amerikkalaistyylisistä asunnottomien telttakylistä.

Julkinen liikenne toimii. Helsingissä pääsee kaikkialle bussilla, junalla, metrolla, ratikalla, vesibussilla tai taksilla. Kulkuvälineet ovat puhtaita, turvallisia ja täsmällisiä. Juna nytkähtää liikkeelle minuutin tarkkuudella.

Helsingin kauppatori Allas Sea Pool –merikylpylästä katsottuna

Pyöräilijöitä suojellaan. Heillä on kypäräpakko ja pyörätiet on erotettu moottoriliikenteestä nurmikaistaleella tai muulla esteellä.

Suomalaisista on 20 vuodessa tullut avoimempia. Kaduilla vastataan kohteliaasti kysymyksiin. Melkein kaikki puhuvat englantia. Helsingissäkin on pikkukaupungin tuttavallinen henki, jollaista Yhdysvalloissa löytää lähinnä maaseudulta.

Suomalainen ruoka on maukasta. Näin kesällä saa ihania kotimaisia marjoja, hedelmiä, vihanneksia ja tuoretta kalaa. Torikauppiaat huutelevat kotoisasti alennuksista sulkemisaikaan.

Jonny Dieb Turun Taidemuseon edustalla.

Suomalaiset lukevat ahkerasti. Junassakin moni on uppoutunut johonkin kirjaan.

Kaikki toimii. Ihmiset ovat luotettavia ja ystävällisiä.

Suomi on vaurastunut aivan silmissä. Kävijä saa mielikuvan ykkösluokan maasta. Rutiköyhät puuttuvat kokonaan. Yksittäiset kerjäläisetkin ovat yleensä ulkomaalaisia. Korkeintaan puistossa kohtaa kotimaisen pultsarin keräämässä pulloja roskiksista.

Helsingin Aleksanterinkadulla hienojen liikkeiden näyteikkunoissa on esillä tuhansien eurojen arvoisia koruja, kelloja ja sormuksia ympäri vuorokauden. Muualla näiden kauppojen ikkunat iskettäisiin säpäleiksi ja arvoesineet varastettaisiin alta aikayksikön.

Ihan tavallisilla keskiluokkaisilla ihmisillä on veneet, hienot läpi vuoden asuttavat kesämökit, pelit ja vehkeet, jotka ulkomailla ovat rikkaiden yksinoikeutta.

Auringonlasku Rymättylässä.

Suomen neutraalit

Niihin vapaa-ajan hienouksiin liittyen: suomalaisilla on myös aikaa käyttää niitä. Yritysten ja valtion palkkalistoilla olevilla vakituisilla työntekijöillä on pitkät, kuukaudesta kahteen kestävät maksetut kesälomat, joista amerikkalainen voi vain uneksia. Moni ottaa lomansa kahdessa erässä. Eli nauttii kahdesta kesälomasta! Se on tietysti hienoa työntekijälle, mutta vähemmän kivaa työnantajalle.

2020-luvun Suomi on entistä monikulttuurisempi. Turkulainen taksikuskimme oli tummaihoinen mies. Eniten näyttäisi olevan Aasiasta ja Lähi-Idästä tulleita. Kaupungilla näkee burkaan verhoutuneita musliminaisia lastenvaunuja työntämässä. Maahanmuuttajamiehet taas pyörivät näköjään omissa porukoissaan.

Suomen Joutsen Aurajoessa.

Nuorilla on tatuointeja ja ne erottuvat hyvin vaalealla iholla. Suomalaisten kesäpukeutuminen on rentoa. Helsingin keskustassa painaa aamulla töihin menijöitä vetimissä, jotka muissa maissa kuuluvat vapaa-aikaan.

Kaikki on itsepalveluvetoista ja nettiosaamista vaativaa. Esimerkiksi junaliput pitää ostaa etukäteen netistä, R-kioskeilta tai asemien automaateista (joita ei ole pienimmillä asemilla). Lippuja ei saa junista, eikä lipunmyyjiä enää ole. Hotellissa jopa hissiin tarvitaan avainkortti, ja huoneeseen tulee valot vasta kun työntää kortin reseptoriin.

Elämänrytmi on kaiken kaikkiaan Suomessa amerikkalaista hitaampaa.

Maalaiselämää Simpeleellä

Pirunkirkko Rautjärvellä, jossa shamaani Pohu-Matti Hinkkanen keitteli lääkkeitään ja paransi ihmisiä 1800-luvulla

Suomen miinukset

Vaikka Suomi on kehittynyt pääosin positiivisesti, ihan kaikki ei ole muuttunut parempaan suuntaan.

Televisio-ohjelmien taso on heikentynyt. Tv-uutisiin ei enää panosteta. Lähetyksissä ei ole samaa hohtoa kuin ennen. Juontajat ja mainosten spiikkaajat ovat omaksuneet ärsyttävän ylipirteän puhetavan.Kukaan ei oikeasti puhu niin. Ohjelmisto koostuu britti- ja tosi-tv-sarjoista, puhuvista päistä, sekä ulkomaisten formaattien suomalaisversioista. Vähemmistöjä ei suomalaisissa ohjelmissa juuri vilahda: meno on perin valkoihoista ja heteronormatiivista.

Opasteet ovat liian pieniä ja huomaamattomia. Kävelimme Turun linnassa lipunmyynnin ohi. Siitä oli kertomassa vain pieni kyltti. Hotelli Marina Palacesta ei näkynyt ulospäin mitään elonmerkkiä – ei lippua, lappua tai viiriä. Ruskeista peililaseista tuijotti takaisin oma naama. Sisältä käveli kaksi työntekijää, jotka vahvistivat, että hotelli on auki.

Jalankulkija saa olla varuillaan jalkakäytävillä. Millä hetkellä hyvänsä takaa saattaa äänettömästi sujahtaa kovalla nopeudella pyöräilijä tai sähköskootterilla liikkuva.

Anne Hinkkanen tekee suomalaista ruisleipää Simpeleellä

Kunnon ruisleipää on enää vaikeaa löytää kaupoista, jälkiuunileivästä puhumattakaan. Tilalle ovat tulleet pyöreät, valmiiksi leikatut viipaleet, jotka ovat kalpea haamu suomalaisesta ruislimpusta.

Ravintolaruoka on kamalan kallista. Kävimme junanvaihdon välillä lounaalla Pasilan uudessa, lentoasemalta näyttävässä Tripla-ostoskeskuksessa. Pieni pita-leipä ja limsapullo maksoivat siellä 15 euroa! Sillä rahalla saa monessa maassa jo täyden illallisen juomineen.

Hintataso ylipäätään on korkea.

Jonny Dieb ostoskeskus Triplassa, Pasilassa

Vaikka Suomi komeilee usein erilaisten onnellisuus- ja hyvinvointitilastojen kärjessä, maasta tiedetään ulkomailla hyvin vähän. Se ei ole tavallisen turistin must see –listalla. Ne, jotka tähän maailmankolkkaan löytävät, jäävät yleensä pääkaupunkiseudulle. Esimerkiksi satumaisen kaunis Karjala on muille paitsi venäläisille tuiki tuntematonta seutua.